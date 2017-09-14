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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14629146301463114632
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 13:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab'а З Днем Повітряних Сил України !! )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 13:57

detroytred
Я вам уже говорил - вы ведёте бесполезный спор.
У человека единственная цель - похвастать своими достижениями.
Никто не спорит - успеха он добился. Но, подозреваю, здесь достаточно людей, добившихся не меньшего. И я даже не говорю, что материальный успех не единственный вил успеха.
Но при такой цели доказывать что-либо бесполезно, человек просто не хочет говорить о другом и будет всё переводить на одну тему - на себя любимого.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 13:58

  pesikot написав:Hotab'а З Днем Повітряних Сил України !! )

Дуже дякую.,))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 13:59

  Banderlog написав:
  Shaman написав: владі треба вирішувати питання й мобілізації, й ротації - й це так, непопулярні рішення, які дуже не хочуть приймати поточні керманичі - це теж питання. знову ж таки - ти своє питання ротації вирішив же? чого бідкаєшся? ;)

отаке треба схоже кожні вихідні писати, бо інколи таку дурню пишуть протягом тижня 8)

І так, плану в тебе нема, лиш надія що буде Ато.
Ато більше не буде, ато було коли ми воювали з днр, зараз проти нас рф і жителі окупованого криму, запорізької та херсонської області теж воюють проти нас.
Чи ти думаєш там мобілізації нема?
Рф повернення до ато не допустить, буде далі наступати і бити ракетами та шахідами. Якось так вийшло що в них ракет і шахедів більше ніж в нас. Тому воювати мясом проти мяса вони не будуть якби тобі того не хотілось.
Які такі рішення непопулярні? Воювати не хочете?)) Так договорюйтесь! Росія хоче більше ніж ви хочете віддати? :lol: ти ж того року не хотів перемирря по лінії зіткнення? Через півроку вони добавлять до своїх вимог сумську.

я свої думки виклав - чекаю на твої. а то критиканів багато, нема кому робити - й ти один з таких ;)

м'ясом вони як воювали, так й воюють - як це ти не хочеш визнавати. а ракетами та шахеди тероризують цивільне населення. руські так завжди й воюють - вони герої лише проти беззахисних.

а скільки можна брехати - "ти ж того року не хотів перемирря по лінії зіткнення?" - це ж твоя вигадка та нахабна брехня. чи є стиль життя по-руські - нахабно брехати. схоже ти просто балабол, який сам нічого не може запропонувати, лише накидає на інших...

а ще я дивлюся - затишшя на гілці, всі проросійські поховалися. може нас чекає чергова різка зміна курсу, й всі чекають оновлені методички? бо сміливість руських - це лише блефувати, а в житті - бекати - "а нас за що" 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 14:04

  ЛАД написав:detroytred
Я вам уже говорил - вы ведёте бесполезный спор.
У человека единственная цель - похвастать своими достижениями.
Никто не спорит - успеха он добился. Но, подозреваю, здесь достаточно людей, добившихся не меньшего. И я даже не говорю, что материальный успех не единственный вил успеха.
Но при такой цели доказывать что-либо бесполезно, человек просто не хочет говорить о другом и будет всё переводить на одну тему - на себя любимого.

дійсно, суперечка беззмістовна - бо detroytred нема чим похвалитися :D

а ви ЛАД не хочете бачити, що насправді хоче сказати Будівельник - що якщо не розповідати, що хтось винен, а брати й робити - то все буде добре. як власне й робили ті, хто досяг успіху. дехто досяг благополуччя на тому, що брав хабарі чи "вирішував" питання - так ці й скиглять більше всього зараз - бо працювати й заробляти гроші не вміли й не вміють 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 14:06

зібрались два совка по ментальності....
І вирішили всім розповісти як правильно діяти совковими методами.
А чому - бо методів то тоді й не було багато
Розстріл/Тюрьма....
І вирішив їм опонент з капіталістичними знаннями трошки пояснити що і як...
Тому слухайте совки і не кажіть що не чули
1 Можновладці ОБМЕЖЕНІ в своїх рішеннях наявними в них ресурсами
2 Ресурси можновладці отримують тільки від тих хто платить податки.
3 Є три категорії тих хто МОЖЕ платити податки
8 млн ( може більше, може менше-не суть важливо) хитровимаханих - не платять взагалі
8 млн тих чий дохід до 40000 грн( середній по групі 13000)-ті скільки заплатили стільки й забрали
2 млн тих чий дохід від 400000 грн( середній по групі 80000 грн)-ці якраз і забезпечують ВЕСЬ ресурс який є у руках можновладців
4 Але є проблема
Все що отримали від цих 2 млн -влада витратила на Бюджетників, Пенсіонерів, трошки на освіту дітей...
Тобто можновладці ХОЧУТЬ щось ЗРОБИТИ , але
НЕМАЮТЬ за що.

Що кажу я
Резерв є.
Найбільший резерв для держави це в групі тих
8 млн які не платять нічого... якщо вони заплатять хоча б з мінімалки це +30% до Бюджету. І для того щоб заплатити -можновладці не повинні взагалі нічого робити , ні законів нових писати , ні умов створювати бо ХИТРОВИМАХАНІ вже десь отримують дохід...
Тобто РІСТ на 30% в Державі-від можновладців не залежить ні на грам...
А залежить від РІШЕННЯ платити/не платити цих хитровимаханих.

Тепер що я розумію як ПРАКТИК
а - змусити цих людей заплатити-неможливо. Тому вони зникнуть природнім шляхом ( працездатний вік-20-60, тобто за 40 років їх не стане
б - але за 40 років виростуть їх діти які також спробують бути хитровимаханими , тому тут потрібні Закони від Держави а-ля
Якщо в тебе відсутні(або менші) податкові платежі на дату звертання кудись там (сімейний лікар , виїзд за кордон , купівля авто чи квартири, запис дитини в державний дитячий садочок, чи на безкоштовну вищу освіту), розраховані по формулі
твій вік-20 років * розмір податків з мінімалки за рік - то ти повинен цю різницю компенсувати для того щоб отримати необхідну від Держави послугу.Якщо ж ти інвалід то ці суми повине тобі забезпечити працедавець( у нас є Законодавство про те що підприємство на кожних 8 і більше треба брати одного інваліда) або відділ соцстраху

Так пройде 30 років і тоді НЕПЛАТНИКИ ЗНИКНУТЬ
і можна буде переходити до групи яка має менший потенціал росту(десь 10% до ВВП)
це тих 8 млн які мають середню в 13000
Тут також не потрібні спеціальні закони від Держави , бо ця група все одно може працевлаштуватись на вищу зарплату ( у нас потрібно працівників в категорії до 20000 в десятки разів більше ніж в категорії від 400000грн )
Тут також пройде років 20
І от тоді , враховуючи що в можновладців зявиться +50% до сьогоднішніх сум з яких вони половину відправлять Бюджетникам/пенсіонерам -щоб ті за них голосували , а вже другу половину на стимуляцію певних Державотворних галузей...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 14:16

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав: владі треба вирішувати питання й мобілізації, й ротації - й це так, непопулярні рішення, які дуже не хочуть приймати поточні керманичі - це теж питання. знову ж таки - ти своє питання ротації вирішив же? чого бідкаєшся? ;)

отаке треба схоже кожні вихідні писати, бо інколи таку дурню пишуть протягом тижня 8)

І так, плану в тебе нема, лиш надія що буде Ато.
Ато більше не буде, ато було коли ми воювали з днр, зараз проти нас рф і жителі окупованого криму, запорізької та херсонської області теж воюють проти нас.
Чи ти думаєш там мобілізації нема?
Рф повернення до ато не допустить, буде далі наступати і бити ракетами та шахідами. Якось так вийшло що в них ракет і шахедів більше ніж в нас. Тому воювати мясом проти мяса вони не будуть якби тобі того не хотілось.
Які такі рішення непопулярні? Воювати не хочете?)) Так договорюйтесь! Росія хоче більше ніж ви хочете віддати? :lol: ти ж того року не хотів перемирря по лінії зіткнення? Через півроку вони добавлять до своїх вимог сумську.

я свої думки виклав - чекаю на твої. а то критиканів багато, нема кому робити - й ти один з таких ;)

м'ясом вони як воювали, так й воюють - як це ти не хочеш визнавати. а ракетами та шахеди тероризують цивільне населення. руські так завжди й воюють - вони герої лише проти беззахисних.

а скільки можна брехати - "ти ж того року не хотів перемирря по лінії зіткнення?" - це ж твоя вигадка та нахабна брехня. чи є стиль життя по-руські - нахабно брехати. схоже ти просто балабол, який сам нічого не може запропонувати, лише накидає на інших...

а ще я дивлюся - затишшя на гілці, всі проросійські поховалися. може нас чекає чергова різка зміна курсу, й всі чекають оновлені методички? бо сміливість руських - це лише блефувати, а в житті - бекати - "а нас за що" 8)
мясом воюєм ми. Бо в нас нема ні ракет ні кабів. Те що ти називаєш терором мирного населення все відбувається десятикратно на фронті. Чи ти вважаєш що мобілізованих менш шкода ніж ухилянтів в тилу?
Я можу запропонувати.
1 вибори і новий презедент, бо цей вийти з даної ситуації не здатен.
2. Мобілізація тотальна, зняти кілька частин нацгвардії з фронту і зачистити великі міста. Слабих на укріпроботи, здорових на фронт, бзвп вже пройдуть в підрозділах, за 3 роки в них час був...
3. Заборонити вивіз грошей з україни на час війни. Має бути держ монополія на зовнішню торгівлю.
Звідси виводиться більше ніж сюди поступає.
4. Відвоювавшим 3 і більше років дати відпустку на рік.
5. Антикорупціонерів всіх теж на фронт.
6. Відмовитись від гоніння на церкву, курсу в нато, відчепитись від російськомовних...
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