RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14641146421464314644
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 21:52

  Shaman написав:
що там з приводу переходу на особистості? інших критикуємо, собі дозволяємо - буває, буває 8)

Угу.
Зранку про особисті досягнення (відсутність в мене) хто проспівав?
Вище підключився до співаків про шаріковщину хто?

І ти гадаєш, що після цього я до тебе не буду відповідно?!

Дійсно схоже, що ще й тупуваті.
detroytred
 
Повідомлень: 24999
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 21:55

  detroytred написав:На поліграфі прохожу перевірку, що читав саме роботи.
От цікаво мені було.
Зрозуміти суть економічних процесів.

може й пройдеш - якщо поліграф постійно зашкалює й незрозуміло, чи ти щось правдиве сказав :lol:

прочитав, то таке. а що зрозумів? а то сьогодні одного незгодного читача вже цитували 8)

ти знаєш, яка біда - а зараз на кого посилатися - на Кейнса чи на Фрідмана? чи взагалі треба іншу теорію винайти? бо економіка значно змінилася за останні два десятки років. а зараз, з впровадженням AI - й поготів
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9331
З нами з: 29.09.19
Подякував: 772 раз.
Подякували: 1631 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 22:05

  detroytred написав:
  Shaman написав:що там з приводу переходу на особистості? інших критикуємо, собі дозволяємо - буває, буває 8)

Угу.
Зранку про особисті досягнення (відсутність в мене) хто проспівав?
Вище підключився до співаків про шаріковщину хто?

І ти гадаєш, що після цього я до тебе не буду відповідно?!

Дійсно схоже, що ще й тупуваті.

пізненько у вас ранок починається :oops: бо вранці я лише з бандерлогами воював :lol:

то які досягнення, окрім того, що подужали Кейнса й Фрідмана. до речі, а Фрідмана що саме читали?

якщо образив, то вибачте. чи тепер все - ніякої конкретики - лише штампи? в мене вже є один такий опонент 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9331
З нами з: 29.09.19
Подякував: 772 раз.
Подякували: 1631 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 22:07

  Shaman написав:detroytred
я тебе давно не читаю, бо тексту багато, змісту мало. але навіть стало цікаво - ти так самовпевнено оперуєш термінами, хоча з реальною економікою не стикався. треба буде почитати твої опуси 8)

upd а сам ти до якої теорії схиляєшся? а що австрійська школа каже з цього приводу? ;)

Треш...


А стосовно до чого я схиляюсь, то це не має ніякого значення.
Бо дійсно всі теорії, точніше підходи-методи-інструменти від різних визнаних фахівців, мають право на існування.
І доречні за тих чи інших обставин.
Це я і виніс з вивченого.
Що треба дивитись на конкретні обставини-умови і під них брати найпідходящі.

Узагальнена ж суть, що ринки вже давно регулюються. Їх розвиток-регрес визначаються в значній мірі саме регуляторами ринку. Тобто можновладцями-управлінцями.
Їх рішення та дії є визначальними.

І на знатока економіки я навіть близько ніколи не претендував.
Але навіть моїх невеличких знань цілком достатньо, щоб угледіти елементарні наочні помилки місіонера. Невизнаного генія...
Вся новизна якого побудована саме на помилках. Є відсеб'ятиною...
Мала б цінність, то йому б давно Нобелівку дали, винали та застосовували б на практиці.

Оце кожен до дзеркала, збільшить на 10% тощо.
Тоді проблема в тому й полягає, як досягти оцього, щоби умовно кожен..

Упралінці-регулятори впливають через покращення умов в ринку...
Місіонер хоче впливати через співи-заклики. Як оті комісари((

По сотому колу..
Не читав мої бачення, то й не починай.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 03 сер, 2025 22:39, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 24999
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 22:32

  Shaman написав:то які досягнення, окрім того, що подужали Кейнса й Фрідмана. до речі, а Фрідмана що саме читали?

якщо образив, то вибачте. чи тепер все - ніякої конкретики - лише штампи? в мене вже є один такий опонент 8)

То викладай свої досягнення.
Давай викладай.
Нехай оцінюють та хають...

Да хоч і хвалять.
В мене комплексів нема, щоб цим займатися. Да ще й перед такими, як ти і Ко...
Тим паче отак купитися на твої намагання.

Стосовно що саме вивчав -- да запросто вже й не пам'ятаю. Мені важливо було взнати суть, зерно, основу...
До речі, спонукало мене читати першоджерела те, як побачив як ленін перекривив Маркса. Нахабно та прямо... і отакі наслідки стали...
Тому цікаво стало, що думав Сміт, Рікардо і т.д.
Побачив в кого поцупив основні свої теорії Маркс. В тому числі і з матеріалізму. Тому ще й Гегеля та ін. більш свідомо, ніж у виші, проглянув.

Але з тобою обговорювати не буду...
Це з Мортимером можна було...
До речі, Мортимер вважав, що рішення проблеми подальшого розвитку за умов вичерпався ресурсів росту тільки в розширенні ринку. Тільки. Всі ж інші методи не вирішують ключової проблеми. Лише маскують.
Десь так вважав і Сміт, обгрунтовуючі необхідність розширення ринків..

До того ж це не по темі.

А я почекаю, як ти про свої досягнення викладеш.
detroytred
 
Повідомлень: 24999
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 22:38

  detroytred написав:
  Shaman написав:detroytred
я тебе давно не читаю, бо тексту багато, змісту мало. але навіть стало цікаво - ти так самовпевнено оперуєш термінами, хоча з реальною економікою не стикався. треба буде почитати твої опуси 8)

upd а сам ти до якої теорії схиляєшся? а що австрійська школа каже з цього приводу? ;)

Треш...
Точно ще й тупуваті.

А стосовно до чого я схиляюсь, то це не має ніякого значення.
Бо дійсно всі теорії, точніше підходи-методи-інструменти від різних визнаних фахівців, мають право на існування.
І доречні за тих чи інших обставин.
Це я і виніс з вивченого.
Що треба дивитись на конкретні обставини-умови і під них брати найпідходящі.

Узагальнена ж суть, що ринки вже давно регулюються. Їх розвиток-регрес визначаються в значній мірі саме регуляторами ринку. Тобто можновладцями-управлінцями.
Їх рішення та дії є визначальними.

І на знатока економіки я навіть близько ніколи не претендував.
Але навіть моїх невеличких знань цілком достатньо, щоб угледіти елементарні наочні помилки місіонера. Невизнаного генія...
Вся новизна якого побудована саме на помилках. Є відсеб'ятиною...
Мала б цінність, то йому б давно Нобелівку дали, винали та застосовували б на практиці.

Оце кожен до дзеркала, збільшить на 10% тощо.
Тоді проблема в тому й полягає, як досягти оцього, щоби умовно кожен..

Упралінці-регулятори впливають через покращення умов в ринку...
Місіонер хоче впливати через співи-заклики. Як оті комісари((

По сотому колу..
Не читав мої бачення, то й не починай.

ти надто часто використовуєш слово "треш" :D

одна біда - немає таблиці співставлень, коли використовувати ті чи інші методи...

тобто всі ваші зусилля, щоб виправляти Будівельника? :shock:

й головне, я не бачу протиріччя між тим, що ринки регулюються, й тим, що все одно потрібно, щоб населення використовувало можливості цього ринку. в США це окрема культура, що треба працювати, в тому числі через протестантську віру. в нас ще багато патерналізму від совка, й за 30 років це ще не пройшло.

дуже багато можливостей було саме в 90ті коли ринки майже не регулювалися. чим більше регулювання, тим менше можливостей...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9331
З нами з: 29.09.19
Подякував: 772 раз.
Подякували: 1631 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 22:47

  detroytred написав:
  Shaman написав:то які досягнення, окрім того, що подужали Кейнса й Фрідмана. до речі, а Фрідмана що саме читали?

якщо образив, то вибачте. чи тепер все - ніякої конкретики - лише штампи? в мене вже є один такий опонент

То викладай свої досягнення.
Давай викладай.
Нехай оцінюють та хають...

Да хоч і хвалять.
В мене комплексів нема, щоб цим займатися. Да ще й перед такими, як ти і Ко...
Тим паче отак купитися на твої намагання.

Стосовно що саме вивчав -- да запросто вже й не пам'ятаю. Мені важливо було взнати суть, зерно, основу...
До речі, спонукало мене читати першоджерела те, як побачив як ленін перекривив Маркса. Нахабно та прямо... і отакі наслідки стали...
Тому цікаво стало, що думав Сміт, Рікардо і т.д.
Побачив в кого поцупив основні свої теорії Маркс. В тому числі і з матеріалізму. Тому ще й Гегеля та ін. більш свідомо, ніж у виші, проглянув.

Але з тобою обговорювати не буду...
Це з Мортимером можна було...
До речі, Мортимер вважав, що рішення проблеми подальшого розвитку за умов вичерпався ресурсів росту тільки в розширенні ринку. Тільки. Всі ж інші методи не вирішують ключової проблеми. Лише маскують.
Десь так вважав і Сміт, обгрунтовуючі необхідність розширення ринків..

До того ж це не по темі.

А я почекаю, як ти про свої досягнення викладеш.

Маркс, Ленін - це точно обговорювати не буду 8) аж стало цікаво в коло вкрав ідеї Маркс - але вже бачу знайоме - знаю, але не скажу. добре не треба :D

Сміт, Рікардо - це історія. й читати можна лише як історію, прикладного значення немає. й якщо читали Маркса, а що ж Шумпетер? бо згідно Шумпетера, без таких, як Будівельник, економіка не працює 8)

щодо моїх досягнень, то я ще на початку розповідав. може якось повторюсь, якщо пропустили або забули ;)

але так, для цієї гілки це флуд. треба закінчувати, бо вихідні закінчуються :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9331
З нами з: 29.09.19
Подякував: 772 раз.
Подякували: 1631 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 22:50

  Shaman написав:дуже багато можливостей було саме в 90ті коли ринки майже не регулювалися. чим більше регулювання, тим менше можливостей...

Вичерпалися ресурси росту за отих умов - тобто без регулювання.

Оте втручання-регулювання (хоч через кейнсіанство, хоч через монетаризм .... хоч через 6-й флот) саме для того і виакає, вводиться всюди --- щоб створити сприятливі умови. Для подальшого розвитку ринку.

А не щоб економічно активне населення кидало свої бізнеси (бо западати вони починають), та подавалося в гастарбайтери, наймані, алкаші, дивани і т.д.

Умови - розвиток відповідно існуючих умов - вичерпання ресурсів росту в даних умовах - зміна умов на нові сприятливі - розвиток відповідно цих нових умов - вичерпання... І т.д.

Корінець: можновладці-управлінці-регулятори .... які змінюють-створюють нові умови в ринку. Сприятливі.
Або не створюють((
Або не сприятливі створюють((
detroytred
 
Повідомлень: 24999
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14641146421464314644
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 116630
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 298331
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 965293
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (1041)
03.08.2025 22:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.