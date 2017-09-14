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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 03 сер, 2025 22:32
Shaman написав:
то які досягнення, окрім того, що подужали Кейнса й Фрідмана. до речі, а Фрідмана що саме читали?
якщо образив, то вибачте. чи тепер все - ніякої конкретики - лише штампи? в мене вже є один такий опонент
То викладай свої досягнення.
Давай викладай.
Нехай оцінюють та хають...
Да хоч і хвалять.
В мене комплексів нема, щоб цим займатися. Да ще й перед такими, як ти і Ко...
Тим паче отак купитися на твої намагання.
Стосовно що саме вивчав -- да запросто вже й не пам'ятаю. Мені важливо було взнати суть, зерно, основу...
До речі, спонукало мене читати першоджерела те, як побачив як ленін перекривив Маркса. Нахабно та прямо... і отакі наслідки стали...
Тому цікаво стало, що думав Сміт, Рікардо і т.д.
Побачив в кого поцупив основні свої теорії Маркс. В тому числі і з матеріалізму. Тому ще й Гегеля та ін. більш свідомо, ніж у виші, проглянув.
Але з тобою обговорювати не буду...
Це з Мортимером можна було...
До речі, Мортимер вважав, що рішення проблеми подальшого розвитку за умов вичерпався ресурсів росту тільки в розширенні ринку. Тільки. Всі ж інші методи не вирішують ключової проблеми. Лише маскують.
Десь так вважав і Сміт, обгрунтовуючі необхідність розширення ринків..
До того ж це не по темі.
А я почекаю, як ти про свої досягнення викладеш.
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detroytred
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Додано: Нед 03 сер, 2025 22:38
detroytred написав: Shaman написав:detroytred
я тебе давно не читаю, бо тексту багато, змісту мало. але навіть стало цікаво - ти так самовпевнено оперуєш термінами, хоча з реальною економікою не стикався. треба буде почитати твої опуси
upd а сам ти до якої теорії схиляєшся? а що австрійська школа каже з цього приводу?
Треш...
Точно ще й тупуваті.
А стосовно до чого я схиляюсь, то це не має ніякого значення.
Бо дійсно всі теорії, точніше підходи-методи-інструменти від різних визнаних фахівців, мають право на існування.
І доречні за тих чи інших обставин.
Це я і виніс з вивченого.
Що треба дивитись на конкретні обставини-умови і під них брати найпідходящі.
Узагальнена ж суть, що ринки вже давно регулюються. Їх розвиток-регрес визначаються в значній мірі саме регуляторами ринку. Тобто можновладцями-управлінцями.
Їх рішення та дії є визначальними.
І на знатока економіки я навіть близько ніколи не претендував.
Але навіть моїх невеличких знань цілком достатньо, щоб угледіти елементарні наочні помилки місіонера. Невизнаного генія...
Вся новизна якого побудована саме на помилках. Є відсеб'ятиною...
Мала б цінність, то йому б давно Нобелівку дали, винали та застосовували б на практиці.
Оце кожен до дзеркала, збільшить на 10% тощо.
Тоді проблема в тому й полягає, як досягти оцього, щоби умовно кожен..
Упралінці-регулятори впливають через покращення умов в ринку...
Місіонер хоче впливати через співи-заклики. Як оті комісари((
По сотому колу..
Не читав мої бачення, то й не починай.
ти надто часто використовуєш слово "треш"
одна біда - немає таблиці співставлень, коли використовувати ті чи інші методи...
тобто всі ваші зусилля, щоб виправляти Будівельника
?
й головне, я не бачу протиріччя між тим, що ринки регулюються, й тим, що все одно потрібно, щоб населення використовувало можливості цього ринку. в США це окрема культура, що треба працювати, в тому числі через протестантську віру. в нас ще багато патерналізму від совка, й за 30 років це ще не пройшло.
дуже багато можливостей було саме в 90ті коли ринки майже не регулювалися. чим більше регулювання, тим менше можливостей...
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Shaman
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Додано: Нед 03 сер, 2025 22:47
detroytred написав: Shaman написав:
то які досягнення, окрім того, що подужали Кейнса й Фрідмана. до речі, а Фрідмана що саме читали?
якщо образив, то вибачте. чи тепер все - ніякої конкретики - лише штампи? в мене вже є один такий опонент
То викладай свої досягнення.
Давай викладай.
Нехай оцінюють та хають...
Да хоч і хвалять.
В мене комплексів нема, щоб цим займатися. Да ще й перед такими, як ти і Ко...
Тим паче отак купитися на твої намагання.
Стосовно що саме вивчав -- да запросто вже й не пам'ятаю. Мені важливо було взнати суть, зерно, основу...
До речі, спонукало мене читати першоджерела те, як побачив як ленін перекривив Маркса. Нахабно та прямо... і отакі наслідки стали...
Тому цікаво стало, що думав Сміт, Рікардо і т.д.
Побачив в кого поцупив основні свої теорії Маркс. В тому числі і з матеріалізму. Тому ще й Гегеля та ін. більш свідомо, ніж у виші, проглянув.
Але з тобою обговорювати не буду...
Це з Мортимером можна було...
До речі, Мортимер вважав, що рішення проблеми подальшого розвитку за умов вичерпався ресурсів росту тільки в розширенні ринку. Тільки. Всі ж інші методи не вирішують ключової проблеми. Лише маскують.
Десь так вважав і Сміт, обгрунтовуючі необхідність розширення ринків..
До того ж це не по темі.
А я почекаю, як ти про свої досягнення викладеш.
Маркс, Ленін - це точно обговорювати не буду
аж стало цікаво в коло вкрав ідеї Маркс - але вже бачу знайоме - знаю, але не скажу. добре не треба
Сміт, Рікардо - це історія. й читати можна лише як історію, прикладного значення немає. й якщо читали Маркса, а що ж Шумпетер? бо згідно Шумпетера, без таких, як Будівельник
, економіка не працює
щодо моїх досягнень, то я ще на початку розповідав. може якось повторюсь, якщо пропустили або забули
але так, для цієї гілки це флуд. треба закінчувати, бо вихідні закінчуються
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Shaman
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Додано: Нед 03 сер, 2025 22:50
Shaman написав:
дуже багато можливостей було саме в 90ті коли ринки майже не регулювалися. чим більше регулювання, тим менше можливостей...
Вичерпалися ресурси росту за отих умов - тобто без регулювання.
Оте втручання-регулювання (хоч через кейнсіанство, хоч через монетаризм .... хоч через 6-й флот) саме для того і виакає, вводиться всюди --- щоб створити сприятливі умови. Для подальшого розвитку ринку.
А не щоб економічно активне населення кидало свої бізнеси (бо западати вони починають), та подавалося в гастарбайтери, наймані, алкаші, дивани і т.д.
Умови - розвиток відповідно існуючих умов - вичерпання ресурсів росту в даних умовах - зміна умов на нові сприятливі - розвиток відповідно цих нових умов - вичерпання... І т.д.
Корінець: можновладці-управлінці-регулятори .... які змінюють-створюють нові умови в ринку. Сприятливі.
Або не створюють((
Або не сприятливі створюють((
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detroytred
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Додано: Нед 03 сер, 2025 23:02
Shaman написав:
Маркс, Ленін - це точно обговорювати не буду
аж стало цікаво в коло вкрав ідеї Маркс - але вже бачу знайоме - знаю, але не скажу. добре не треба
Сміт, Рікардо - це історія. й читати можна лише як історію, прикладного значення немає. й якщо читали Маркса, а що ж Шумпетер? бо згідно Шумпетера, без таких, як Будівельник
, економіка не працює
щодо моїх досягнень, то я ще на початку розповідав. може якось повторюсь, якщо пропустили або забули
але так, для цієї гілки це флуд. треба закінчувати, бо вихідні закінчуються
Знаю і скажу без проблем.
В Рікардо Маркс взяв ідеї вартостей... Хоча додав і трохи свого.
В Гегеля взяв другу філософську частину. Трошки підрихтував.
І третю частину вже сам наваяв. Про рехфолюцію((
Такі, як тутошній бізнесмен, були, є і будуть в ринку без його співів...
І що працювати потрібно...
Це ніхто не заперечує.
Ринок - це ж конкуренція виробників...
Мова про інше.
Капіталу прибуток необхідний. Лише за цією умови він буде обертатися.
А не працювати більше..., споживати менше..., як рішення проблеми подальшого розвитку.
Згоден, що вихідні закінчуються, то ж досить.
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detroytred
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Додано: Нед 03 сер, 2025 23:11
Shaman написав:
........
щось на Раші не видно таких особистостей - там всі, хто залишився вислужуються один за одним. ідея відкритих кордонів на додаток до вже дорослих посадок за інакодумство дає результат. країна деградує, але кого це цікавить...
Вы очень легко расписываетесь за всех.
Но, между прочим, Ясперс, конечно, весьма уважаемый человек, не замаранный сотрудничеством с нацистами, но всё время жил в Германии и ни в каком сопротивлении не участвовал.
Так чем он отличается от тех "особистостей на Раші, хто залишився"?
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Додано: Нед 03 сер, 2025 23:35
ЛАД написав: Shaman написав:
........
щось на Раші не видно таких особистостей - там всі, хто залишився вислужуються один за одним. ідея відкритих кордонів на додаток до вже дорослих посадок за інакодумство дає результат. країна деградує, але кого це цікавить...
Вы очень легко расписываетесь за всех.
Но, между прочим, Ясперс, конечно, весьма уважаемый человек, не замаранный сотрудничеством с нацистами, но всё время жил в Германии и ни в каком сопротивлении не участвовал.
Так чем он отличается от тех "особистостей на Раші, хто залишився"?
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Додано: Пон 04 сер, 2025 09:27
detroytred написав:
А стосовно до чого я схиляюсь, то це не має ніякого значення.
Бо дійсно всі теорії, точніше підходи-методи-інструменти від різних визнаних фахівців, мають право на існування.
І доречні за тих чи інших обставин.
Це я і виніс з вивченого.
Що треба дивитись на конкретні обставини-умови і під них брати найпідходящі.
Давай без сварок
1 І які теорії у нас найпідходящі?
2 Що з найпідходящого є найреалістичнішим
3 Як найреалістичніше з найпідходящого - реалізувати..
Бо те що пишу я
1 Забути про несправедливість і неефективність і почати з власного самовдосконалення
2 На це піде два покоління
- перше коли зникнуть ті хто вважає що можна не платити податки
- друге коли зникнуть ті хто вважає що можна платити з мінімалки
3 Для пришвидшення зникнення потрібні певні законодавчі зміни які СЬОГОДНІ неможливі, внаслідок певного рівня менталітету населення
Приклад з кораблем - ти написав своє чергове КАПІТАН недопрацював... але КОМАНДУ капітан змінити не може, бо можновладці приходять в Країну і не можуть під свої варіанти розвитку обирати яку частину населення куди відправити(гулаг ми вже проходили -не ефективно)
Отже чекаю
Як теорію , так і варіанти її реалізації.
ПС
тільки не треба заяложену платівкуможновладці мають важелі які використовують недостатньо...
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Додано: Пон 04 сер, 2025 09:35
budivelnik написав: detroytred написав:
А стосовно до чого я схиляюсь, то це не має ніякого значення.
Бо дійсно всі теорії, точніше підходи-методи-інструменти від різних визнаних фахівців, мають право на існування.
І доречні за тих чи інших обставин.
Це я і виніс з вивченого.
Що треба дивитись на конкретні обставини-умови і під них брати найпідходящі.
Давай без сварок
1 І які теорії у нас найпідходящі?
2 Що з найпідходящого є найреалістичнішим
3 Як найреалістичніше з найпідходящого - реалізувати..
Бо те що пишу я
1 Забути про несправедливість і неефективність і почати з власного самовдосконалення
2 На це піде два покоління
- перше коли зникнуть ті хто вважає що можна не платити податки
- друге коли зникнуть ті хто вважає що можна платити з мінімалки
3 Для пришвидшення зникнення потрібні певні законодавчі зміни які СЬОГОДНІ неможливі, внаслідок певного рівня менталітету населення
Приклад з кораблем - ти написав своє чергове КАПІТАН недопрацював... але КОМАНДУ капітан змінити не може, бо можновладці приходять в Країну і не можуть під свої варіанти розвитку обирати яку частину населення куди відправити(гулаг ми вже проходили -не ефективно)
Отже чекаю
Як теорію , так і варіанти її реалізації.
ПС
тільки не треба заяложену платівкуможновладці мають важелі які використовують недостатньо...
як то кажуть, хто/що запустить процес, буде його підтримувати та направляти?
Напр., в богообраних одна метафізика з тим кого не можна називати. В матеріалістів інша: закони еволюції/ринку, в комуно-більшовиків: партія.
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Додано: Пон 04 сер, 2025 09:45
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