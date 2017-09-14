Додано: Нед 03 сер, 2025 22:32

Shaman написав: то які досягнення, окрім того, що подужали Кейнса й Фрідмана. до речі, а Фрідмана що саме читали?



якщо образив, то вибачте. чи тепер все - ніякої конкретики - лише штампи? в мене вже є один такий опонент то які досягнення, окрім того, що подужали Кейнса й Фрідмана. до речі, а Фрідмана що саме читали?якщо образив, то вибачте. чи тепер все - ніякої конкретики - лише штампи? в мене вже є один такий опонент

То викладай свої досягнення.Давай викладай.Нехай оцінюють та хають...Да хоч і хвалять.В мене комплексів нема, щоб цим займатися. Да ще й перед такими, як ти і Ко...Тим паче отак купитися на твої намагання.Стосовно що саме вивчав -- да запросто вже й не пам'ятаю. Мені важливо було взнати суть, зерно, основу...До речі, спонукало мене читати першоджерела те, як побачив як ленін перекривив Маркса. Нахабно та прямо... і отакі наслідки стали...Тому цікаво стало, що думав Сміт, Рікардо і т.д.Побачив в кого поцупив основні свої теорії Маркс. В тому числі і з матеріалізму. Тому ще й Гегеля та ін. більш свідомо, ніж у виші, проглянув.Але з тобою обговорювати не буду...Це з Мортимером можна було...До речі, Мортимер вважав, що рішення проблеми подальшого розвитку за умов вичерпався ресурсів росту тільки в розширенні ринку. Тільки. Всі ж інші методи не вирішують ключової проблеми. Лише маскують.Десь так вважав і Сміт, обгрунтовуючі необхідність розширення ринків..До того ж це не по темі.А я почекаю, як ти про свої досягнення викладеш.