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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14645146461464714648
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 13:29

  flyman написав:
  detroytred написав:*"Самое дорогое у человека - это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы отданы самому главному в мире... * (С)

Що не так із життєвим кредо Павки?

З кредо павки все так.
Це його кредо, його справа.

Мова про те, що не треба зі своїм кредо (будь-яким) до інших лізти.
Тим паче, якщо оті інші не потребують цього.
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 13:31

А як бути з його абсолютно непотрібним існуванням на цьому світі?[/quote]
Спочатку визначитись хто, чому і як оту потрібність визначає.
Хто чому як.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 04 сер, 2025 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 13:31

  detroytred написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:*"Самое дорогое у человека - это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы отданы самому главному в мире... * (С)

Що не так із життєвим кредо Павки?

З кредо павки все так.
Це його кредо, його справа.

Мова про те, що не треба зі своїм кредо (будь-яким) до інших лізти.
Тим паче, якщо оті інші не потребують цього.

згоден, це порушує кармічні кони, канони, та закони, "Сонце сходе: не чіпай"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 14:28

  flyman написав:
  fox767676 написав:не будьте як пес і патрон

пес картон


Марка 7:27
Ісус сказав їй: «Не годиться забирати хліб у дітей і давати його псам, по-перше дай дітям наїстися»
А діти ображаються бо інфантильні. А інфантильні полковники - горе країні.
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 14:51

Тут вчера Banderlog написал своё мнение, что и как надо делать.
Можно обсуждать отдельные пункты, но в общем он прав.
Если речь идёт об "экзистенциальной" войне и возможности победы гад заведомо более сильным противником, то надо делать примерно именно то, что он написал.
А расчёты на "партнёров"... Не надо забывать, что "партнёры" и "союзники" несколько разные вещи.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 14:53

❗️Польща хоче повернути візовий режим з Україною та рядом інших країн: такі побажання висловлює поліція та спецслужби, — віце-спікер Сейму Босак
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 15:00

  ЛАД написав:Тут вчера Banderlog написал своё мнение, что и как надо делать.
Можно обсуждать отдельные пункты, но в общем он прав.
Если речь идёт об "экзистенциальной" войне и возможности победы гад заведомо более сильным противником, то надо делать примерно именно то, что он написал.
А расчёты на "партнёров"... Не надо забывать, что "партнёры" и "союзники" несколько разные вещи.

Бандерлог хоче як у Вінниці
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 15:01

  ЛАД написав:Тут вчера Banderlog написал своё мнение, что и как надо делать.
Можно обсуждать отдельные пункты, но в общем он прав.
Если речь идёт об "экзистенциальной" войне и возможности победы гад заведомо более сильным противником, то надо делать примерно именно то, что он написал.
А расчёты на "партнёров"... Не надо забывать, что "партнёры" и "союзники" несколько разные вещи.



Это все будет как мертвому припарки по состоянию на момент созревания к принятию решения
Расширять моблизацию качественно и количественно надо было не позднее 1го квартала 2023
Перспектива такова что нас уже не отпустят сколь-нибудь уцелевшими ни запад , ни россия
уничтожат все перед тем как отдать полутруп врагу
я предлагал сэкономить время это единественный ресурс который остался у людей
но как вы ,ЛАД, запоздало созрели к варианту всеобьемлюзей мобилизации, так наверное созреете к эвакуации когда уже на ногах стоять не способны будете

вот про єто я и говорю
чем больше разрушений Украины, тем больше равнодушия к ее перспективам у "союзников":
Польща хоче повернути візовий режим з Україною та рядом інших країн: такі побажання висловлює поліція та спецслужби, — віце-спікер Сейму Босак
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 15:05

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Тут вчера Banderlog написал своё мнение, что и как надо делать.
Можно обсуждать отдельные пункты, но в общем он прав.
Если речь идёт об "экзистенциальной" войне и возможности победы гад заведомо более сильным противником, то надо делать примерно именно то, что он написал.
А расчёты на "партнёров"... Не надо забывать, что "партнёры" и "союзники" несколько разные вещи.



Это все будет как мертвому припарки по состоянию на момент созревания к принятию решения
Расширять моблизацию качественно и количественно надо было не позднее 1го квартала 2023
Перспектива такова что нас уже не отпустят сколь-нибудь уцелевшими ни запад , ни россия
уничтожат все перед тем как отдать полутруп врагу
я предлагал сэкономить время это единественный ресурс который остался у людей
но как вы ,ЛАД, запоздало созрели к варианту всеобьемлюзей мобилизации, так наверное созреете к эвакуации когда уже на ногах стоять не способны будете





вот про єто я и говорю
чем больше разрушений Украины, тем больше равнодушия к ее перспективам у "союзников":

Польща хоче повернути візовий режим з Україною та рядом інших країн: такі побажання висловлює поліція та спецслужби, — віце-спікер Сейму Босак

хвортеця, осадний режим
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 15:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:хвортеця, осадний режим

Славко Броварський ще у 2023 казав - на випадок гіперевакуації тікати на румунський кордон, бо поляки всіх кулеметами-мінометами постріляють
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