Шо, вони такі гніди, наші брати?
А якщо ми та з бурятотувінцями та на Т34-208 до них на вечерю? Із підтримкою СУ57 з повітря.
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Додано: Пон 04 сер, 2025 15:40
Шо, вони такі гніди, наші брати?
А якщо ми та з бурятотувінцями та на Т34-208 до них на вечерю? Із підтримкою СУ57 з повітря.
Додано: Пон 04 сер, 2025 15:48
У Туреччини нема спільного кордону з Польщею.
Додано: Пон 04 сер, 2025 16:26
Здравствуйте,
Начал ожидать подобных сообщений из расии как только расширились территории ударов украинских и союзнических бпла по объектам нефтегазового хозяйства кремля или, если быть более точным, Газпрома. Ведь войну кремля в Украине финансирует и снабжает преимущественно Газпром. И именно из-за проебов кремля в планировании войны с Украиной (коллекторской операции по изъятию украинских активов) Газпром теперь несет неожидаемые им потери.
Действия Трампа, которые сначала удивляли большинство болтунов в интернетовских сми, теперь становятся понятными все большему числу людей. В чем суть? Трампу придется для достижения цели (возврату былого военного и экономического могущества США) предпринять ряд неудобных решений, которые могут сильно не понравиться избирателям как в США, так и в других странах. Чтобы преодолеть недовольство Трампу нужно осуществить манипуляцию. Для этого и использовали установления конских импортных пошлин со многими странами и союзами. Это предварительный шаг для подчинения и получения формальной поддержки правительств других стран, которым придется объяснять своим избирателям что они сделали или не сделали, в результате чего уровень жизни вдруг начал падать. Пошлины способны кардинально все изменить в любой стране.
И любое правительство в принципе согласится выполнить план Трампа касательно дальнейшего умиротворения и излечения кремля от психического заболевания ради отмены введенных пошлин. Ведь кушать народу хочется всегда, да и цели Трампа выглядят для избирателей вполне здравыми. Ведь они уже видели пробную недавнюю наглядную операцию по усмирению правительства Ирана слишком маленьким Израилем. Ассоциации с огромной росией и сравнительно маленькой Украиной прослеживаются здесь прямые. Уверен, что кремль уже начинает искать пятый угол, а самые умные валят из Москвы под любым предлогом. Никто не хочет разделить судьбу нынешнего кремля.
Что касается путина, то всего две версии существует на его счет. Первая, путин умер и Людмила не захотела играть роль супруги двойника. А двойниками управляет ФСБ. Ну и вторая, путин сошел с ума. Этим объясняются его навязчивые идеи поучить всех истории, которую знает только он, конечно же. Ну, и как результат развязать войну с братской Украиной, с которой вмести пролили море крови во второй мировой войне. В этой версии действия Людмилы также здравые и логичные.
Вообще, кто-то знает случай когда супруга расторгала брак с мужем, который был в это время президентом страны?
Додано: Пон 04 сер, 2025 16:32
БТС не врахував, що куле-міни закінчаться ще до середини Сувальківського калідора, тому більш імовірний варік барабашова, але з ньюансем що з бурятотувінцями буде як з австроугорцями, орки окремо, ельфи окремо. І ніяких цуд на Віслом (навіть в обмін на другу столицю), знаєм, ходили.
Просто як після Ялти 1 РП посунулась трошки на захід, то після Ялти 2 ненька теж переміститься ближче до ЄС (можна сказати "всупить"), зі збереженням площі
Востаннє редагувалось flyman в Пон 04 сер, 2025 16:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 04 сер, 2025 16:37
Пишуть, що у ВФЯ в той час була "любофф" і йому не до політики:
Додано: Пон 04 сер, 2025 16:48
detroytred, ще нещодавно ти підспівував номерному фоксу - воуки, воуки ...
А зараз, бачишь, він об тебе витирає ноги )
Додано: Пон 04 сер, 2025 16:52
Только обьясни, как пересичным - загранотряды нац.гвардии, масковской церкви и русскоязычным - поступки, поможет выиграть войну ?
Его план - это дестабилизации ситуации внутри Украины, чего Россия и добивается
Поступки масковской церкви - это один из пунктов России
Banderlog, давно пишет в сторону России.
Но и ты, тоже, пишешь в сторону России
Биба и Боба нашли друг друга ))
Додано: Пон 04 сер, 2025 16:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мене тут воуки намагалися стигматизувати за пропозицію трохи вирасти на захід за рахунок проросійської піратської республіки у придністров'ї. У східних районах Польщі майже немає українців, поляки їх далекоглядно переселяли у західні воєводства.
Додано: Пон 04 сер, 2025 17:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Детройт відпочине , ідейно переозброїться, викине чаплиг та інших безродних космопилитів у політичний смітник , і ще покаже вам всім тут криваву хунту червоних полковників
Додано: Пон 04 сер, 2025 17:00
Підспівуєш тільки ти.
Якщо він був правий стосовно воуків, то був правий. Так і є.
Якщо він зараз демонструє такий же самий воукізм, то й отримує у відповідь.
Ви обидва два чоботи пара((
Ти вчора вчергове збрехав на особисту адресу, не моргнувши. В цей раз про крадіжку палива. Вчергове злився від перевірки твоєї брехні та відповісти грошима.
Фокс зранку вказав, що може поспорити і жалюгідно злився, як дитя. І як ні в чому не бувало, далі волає та накидає, що той воук.
Ще й про інфатилізм та ганьбу голосить. Поради суне.
Кумедні агресивні та тупуваті...
Воуки. Справжнісінькі.
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