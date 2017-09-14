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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14648146491465014651
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 18:04

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Его план - это дестабилизации ситуации внутри Украины, чего Россия и добивается
Поступки масковской церкви - это один из пунктов России

Banderlog, давно пишет в сторону России.
Но и ты, тоже, пишешь в сторону России
Биба и Боба нашли друг друга ))
помагаєш москалям ти і такі як ти.
Ви робите розкол в державі а це породжує сепаратизм і на руку москві. Кращих агентів ніж фаріон і тих що про поїзда на крим кричали москалям придумати трудно.
Дехто думає що ти дурник, но ти провокатор.


Твоя церква це яка ? )
Твій патріарх це хто ? )

Потім продовжимо )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 18:09

  _hunter написав:
  ЛАД написав:detroytred
Делюсь опытом.
Пес вместе с котом у меня давно и прочно в чс.
Как-то на несколько дней открывал его, убедился в завидном постоянстве и закрыл опять. Ничего интересного услышать от него невозможно, только лай и мяуканье, так что значительно спокойнее просто не видеть его постов.

Поддерживаю :)
Это тот случай, когда медецина справку (или какой он бумажкой хвалился?) выдала абсолютно обоснованно: там то ли возрастное что-то то ли...


Это точно, медецина в твоем случае бессильна )

Только я справкой никакой не хвалился )

Так что, возрастная деменция у тебя )
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 04 сер, 2025 18:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 18:11

Туреччина зміцнює вплив

🐷 У росЗМІ — справжня істерика: Азербайджан і Вірменія готуються підписати мирну угоду без участі росії. москва, яка ще вчора була агресивним гравцем на Кавказі, сьогодні просто не потрібна.

🇹🇷🇺🇸Мирні ініціативи підтримує Туреччина, а процес іде за участі Заходу. кремль — за бортом.

🛢 У цей же час Азербайджан відновив відносини з Сирією та у серпні вже розпочав через Туреччину постачати туди газ — ще один сигнал: регіон перебудовується навколо нових центрів сили.

❗️Південний Кавказ швидко трансформується. Азербайджан, Вірменія, Туреччина та, ймовірно у майбутньому Грузія формують нову геополітичну реальність, де росії немає місця.

🤝 Цей союз зміцнює Південний Кавказ і потенційно зможе впливати й на Північний — зокрема на Грузію, Чечню та Дагестан.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 18:23

  _hunter написав:Это тот случай, когда ..

Хантер може лишитися без "подачек" від німецьких платників податків.
Варіант #1
https://www.ukr.net/news/details/societ ... ium=mobile
Варіант #2
https://www.ukr.net/news/details/society/112756778.html
Вже приготувався?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 18:24

  fler написав:
  _hunter написав:Это тот случай, когда ..

Хантер може лишитися без "подачек" від німецьких платників податків.
Варіант #1
https://www.ukr.net/news/details/societ ... ium=mobile
Варіант #2
https://www.ukr.net/news/details/society/112756778.html
Вже приготувався?

Тому _hunter і нервує ... ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 18:24

  fler написав:🐷 У росЗМІ — справжня істерика: Азербайджан і Вірменія готуються підписати мирну угоду без участі росії. москва, яка ще вчора була агресивним гравцем на Кавказі, сьогодні просто не потрібна.

🇹🇷🇺🇸Мирні ініціативи підтримує Туреччина, а процес іде за участі Заходу. кремль — за бортом.

🛢 У цей же час Азербайджан відновив відносини з Сирією та у серпні вже розпочав через Туреччину постачати туди газ — ще один сигнал: регіон перебудовується навколо нових центрів сили.

❗️Південний Кавказ швидко трансформується. Азербайджан, Вірменія, Туреччина та, ймовірно у майбутньому Грузія формують нову геополітичну реальність, де росії немає місця.

🤝 Цей союз зміцнює Південний Кавказ і потенційно зможе впливати й на Північний — зокрема на Грузію, Чечню та Дагестан.

Думаете, Трамп таки сможет их заставить подписать РПО? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 18:27

  fler написав:
  _hunter написав:Это тот случай, когда ..

Хантер може лишитися без "подачек" від німецьких платників податків.
Варіант #1
https://www.ukr.net/news/details/societ ... ium=mobile
Варіант #2
https://www.ukr.net/news/details/society/112756778.html
Вже приготувався?

Вы действительно видите отличия между первым и вторым вариантами? :shock:
_hunter
 
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