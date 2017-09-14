pesikot написав: Его план - это дестабилизации ситуации внутри Украины, чего Россия и добивается Поступки масковской церкви - это один из пунктов России
Banderlog, давно пишет в сторону России. Но и ты, тоже, пишешь в сторону России Биба и Боба нашли друг друга ))
помагаєш москалям ти і такі як ти. Ви робите розкол в державі а це породжує сепаратизм і на руку москві. Кращих агентів ніж фаріон і тих що про поїзда на крим кричали москалям придумати трудно. Дехто думає що ти дурник, но ти провокатор.
ЛАД написав:detroytred Делюсь опытом. Пес вместе с котом у меня давно и прочно в чс. Как-то на несколько дней открывал его, убедился в завидном постоянстве и закрыл опять. Ничего интересного услышать от него невозможно, только лай и мяуканье, так что значительно спокойнее просто не видеть его постов.
Поддерживаю Это тот случай, когда медецина справку (или какой он бумажкой хвалился?) выдала абсолютно обоснованно: там то ли возрастное что-то то ли...
Это точно, медецина в твоем случае бессильна )
Только я справкой никакой не хвалился )
Так что, возрастная деменция у тебя )
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 04 сер, 2025 18:24, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:🐷 У росЗМІ — справжня істерика: Азербайджан і Вірменія готуються підписати мирну угоду без участі росії. москва, яка ще вчора була агресивним гравцем на Кавказі, сьогодні просто не потрібна.
🇹🇷🇺🇸Мирні ініціативи підтримує Туреччина, а процес іде за участі Заходу. кремль — за бортом.
🛢 У цей же час Азербайджан відновив відносини з Сирією та у серпні вже розпочав через Туреччину постачати туди газ — ще один сигнал: регіон перебудовується навколо нових центрів сили.
❗️Південний Кавказ швидко трансформується. Азербайджан, Вірменія, Туреччина та, ймовірно у майбутньому Грузія формують нову геополітичну реальність, де росії немає місця.
🤝 Цей союз зміцнює Південний Кавказ і потенційно зможе впливати й на Північний — зокрема на Грузію, Чечню та Дагестан.
Думаете, Трамп таки сможет их заставить подписать РПО?