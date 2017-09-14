https://m.youtube.com/watch?v=HBLk3JsSEys Коротко: Чалий (бувший посол в США) каже, що все більше схоже на імітацію та затягування часу. Рфія намагається виграти час введення додаткових санкцій. Трамп намагається досягти зупинки війни хоч на місяць, аби оголосити своїм досягеннням. Що Трамп та пу хоч щось довели суспільству про контакти сторін, а Зе нічого. Тобто що поки нічого невідомо((
Але Україні вкрай не треба сідати за стіл перемовин з рфію і Штатами, як посередником, без Європи. Що опитування треба проводити перш за все на фронті. Щоб враховувати на які умови перемир'я-закінчення війни згодні фронтовики. І що зупинка вогню в небі (припинення ударів по глибоким тилам) вигідна рфянам.
Новий план миру Трампа, який рфія про всяк випадок назвала "приємлімим". Обриси поки розмиті, але вже проглядаються умови дещо гірші за попередні - очікувано. Думаю, Зе відкине цей план, як і попередній, бо ж а як же "війна до 2035", "воювати будуть всі", тільки кордни 91, репарації, "справедливий мир", "посилиться і знову нападе"... А пазітівні і марахвони пізніше нас просвітять, що план був фейковий, що насправді вимагали 4 області і ще щось.
Смотрю, разгорелись страсти и обсуждения. Но, простите, всё это сильно напоминает "бурление говён". Никто ничего не знает и не понимает, что в тех американских предложениях, но все считают необходимым отметиться в обсуждении. Schmit привёл одно, Banderlog дал ссылку на Швеца, могу ещё предложить Портникова - https://www.youtube.com/watch?v=hfjNHlVCJ_c (там всего 14 мин.). flyman привёл в посте viewtopic.php?p=5879618#p5879618 "анализ" от TRIGGER MMA. Ну этого при таком "анализе" сразу можно спросить: "Почему до сих пор не на фронте?" Каждый лепит своё, не известно, насколько связанное с реальностью.
Пока что с час назад наблюдал очередной приличный пожар после прилёта (правда, быстро погасили, но валил такой густой чёрный дым, что хорошо было видно даже ночью). И как обычно:
Ігор Терехов
Ігор Терехов Харків зазнав атаки ворожим дроном «шахед» – у місті пролунали вибухи. Деталі з’ясовуються.
Унаслідок атаки в Салтівському районі виникла пожежа на цивільному підприємстві. 00:01
ЛАД написав:......... Но тот же пример Китая. Конечно, нельзя сказать, что там "вільна людина", но более "вільна", чем до начала роста, при Мао. И экономический рост, модернизация экономики достигнуты не за счёт "держава понад усе". И не за счёт "інших країн". Тоже самое в Ю. Корее. .........
..... Можно, конечно, сказать что-то типа "но до того в деревнЯх они так и пахали", но всеравно как-то оно не сильно на Свободу похоже...
У меня, вроде, ясно написано и вы ещё и правильно выделили. Так с чем вы не согласны?
Да и с «не за счёт "інших країн"» не все так однозначно: там полный реверс получился -- рост за счет того, что "інші країи" прямо вагонами бабло несли...
Это не "за счёт", а "благодаря". Сильно разные вещи.
Да и в Ю. Корее: да, у них не "держава понад усе" - у них "чеболь понад усе"...
Нет смысла вдаваться в обсуждение чеболей. Свои "чеболи" можно при желании найти в любой стране. Но чеболи там были и раньше. А быстрого роста не было. Ну и плюс то, что вы выделили в моей цитате. Так что ваши возражения это, похоже, просто спор ради спора.