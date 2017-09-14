Shaman написав: й чого саме ти сприйняв як претензію - я нікого не вказував?
А хто тут фестивалив-то? Я.
І нещодавно "дискусія" в мене була з тобою. Нещодавно. І перша за роки. ________________ Поясню: Аргументи, підстави, докази потрібні для звинувачень. Ти звинувачував, що тут по методичках дехто.
Для виправдовування, коли нема аргументів, підстав, доказів, й не потрібні аргументи (знання, що тут нема ботів тощо).
ти ж останні сторінки - про стороннє. а про методички - є тут декілька, хто постійно просуває "Кац пропонує здатися" в різних оболонках. є реальні люди, які з різних мотивів це роблять (переважно це люди з антизахідними поглядами), а є незрозумілі. є окрема категорія втікачів, які постійно розповідають як тут погано - ну ці собі щось довести намагаються...
Shaman написав:щось тут останні сторінки про що завгодно, окрім війни. чи дійсно зараз ніхто не може спрогнозувати чим закінчиться? а дехто банально чекає на оновлення методичок - бо ситуація може вивернути будь-куди...
А смысл по 10 раз повторять? - "РПО по ЛБС". Будет ли это в октябре или отложат до декабря (и конкретные названия сел) - особой роли не играет...
Поки Покровськ з Констахою у напівотеченні, важко уявити РПВ. Малий зараз під Покровськом, там капець. Одного хлопця хотів зберегти 23 роки, назначив діловодом, щоб на позиції не ходив. Той тиждень просидів, сказав "сумно", краще "бігати" на позиції. З п'яти повернулось двоє, той хлопець з лівою рукою під ампутацію та інший на больнічку, три 200. Отака математика, але мабуть про війну не дуже цікаво бо гарних новин мало. Як будуть виводити не уявляю, мабуть знову всіх на виході покладуть як в тирі та значків посмертно надають. P.S. Вакансія діловода вільна, якщо що...
Поясню своє бачення: ви (Ко звинувачувальників) тут звинуваченнями виштовхали з гілки купу людей.. Нехай навіть!!! дійсно з "неправильними" ворожими поглядами. Але таких тут було ... волгар і може ще пара. Інших ви просто визначили "неправильними".
Впливу від їх писанини тут було нуль. А от що думають різні люди, мені було цікаво.
поки по лінії фронту мови не йде. руські для початку розмови хочуть весь Донбас... все як завжди - руські хочуть все отримати, а інші мають погодитися...
Саратовський нафтопереробний завод є одним із ключових об’єктів паливної інфраструктури Росії, залучених у забезпеченні окупаційних військ нафтопродуктами. Його річна потужність перероблення становить до 7 млн тонн нафти.
ще раз - ви дуже багато розповідаєте, що всі брешуть... й? якийсь незрозумілі накиди на мене - я не певен, що хтось взагалі пішов через мене. та й більшість на посту. подвійний володар мух зник, й добре, бо взагалі маячню писав. хто такий волгар не знаю. я не звинувачую людей, я доводжу хибність їх думок, якщо вони маячню пишуть