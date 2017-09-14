❗️Ми завершуємо фінансування війни в Україні. Ми хочемо досягти мирного врегулювання цього конфлікту, – Венс. . ‼️США прагнуть до врегулювання в Україні з урахуванням поточної лінії зіткнення, – Венс. . ▪️Зустріч Зеленського та путіна: США перебувають у процесі узгодження часу, коли вони зможуть зустрітися та обговорити завершення війни ▪️Ми підтримуватимемо відкритий діалог з Україною та Зеленським.
ага.. Осталось выяснить, что конкретно является ЛБС. Ну и финальные даты.
_hunter написав:Ааа, в этом плане... Ну да - школьный курс "мастерство переговоров", первые занятия. Но я уже устал повторять - а встречные условия для начала переговоров, бывший найвплывовишый - когда озвучит?
пропозиції неодноразово озвучувалися тими ж американцями. ти чомусь постійно кажеш про Зе.
Так я потому про зелю и пишу - все, кто угодно уже все поозвучивали, а этот - до сих пор молчит - как партизан об щуку...
detroytred написав:Остаточне підтвердження, що Трамп, як і Маск, лише ступінь рокети. Тільки ще й вивіска-вітрина-сцена і клоун на манежі. В лижні.
Рулить Рубіо-Венс. Хрестоносці.
Рфія лохи. Їм гаплик.
Но "троль-дебил-графоман" - "фох76"
Що не так? Фінансувати буде Європа.
Що ти несеш? Я тобі вказував, щоб ти не брехав в мій бік. А по питаннях, які обговорюються (в даному випадку - про Трампа, Венса тощо), я тобі щось висував? Вперед. Вкажи. Чекаю.
Slon_Nosov написав: здається зелені не здали одразу країну бо населення несподіванно обьедналось, але робили все щоб Україна пала в перші дні... Зараз прийшов час плану "Б" спровокувати громадянську війну? Успіх, скажі відверто, якась лють проти потвор що били військового найшла?
Агентура КГБ - ФСБ в Україні відпрацьоває. Думаю колись, якісь офіцер ФСБ напише мемуари про найуспішнішу демотивуючу спецоперацію в історії спецслужб.
Slon_Nosov написав:Успіх, скажі відверто, якась лють проти потвор що били військового найшла?
Звичайно що так! Особливо проти того, що "бив лабєшніком" і того, що в чорній футболці ногою ставав на ребра/живіт, притримував потерпілого...
Тут зразу думка виникає - "от пішов би той військовий не тільки переодягнутись, а ще прихопив би з собою вогнепальну зброю, чи гранату..."
а далі шо? На цьому мисль закінчується? так я додумаю за тебе, це система а ніякий той в чорному та той шо бив головою) вони виконують розпорядження свого начальства, і ніякої поваги до військових нема як від ухилянтів так і від бусифікаторів. Максимум шо тобі можно це пяне варнякання в дешевому барі. Вже з нормального ресторану, якшо ти з понтами я за вас пі-в воював, викинуть підсрачниками)
опитування громадської думки показують, що переважна більшість ізраїльтян виступає за негайне припинення війни, щоб забезпечити звільнення решти 50 заручників, яких утримують бойовики в Газі. Ізраїльські чиновники вважають, що близько 20 заручників досі живі.
це реально складне питання, яке немає однозначного рішення - відповідно у державі є різні думки. а що на Раші? вже нема кому вийти на Красну площу проти війни, один одобрямс. ті, хто могли, - або виїхали, або свої 15-20 років отримали... а потім буде - "а ми не знали", "ми лише виконували накази"...
В Днепре, сотрудники ТЦК избили военнослужащего, который находится на реабилитации.
По словам местных жителей, это военный, проходящий реабилитацию после контузии. Люди говорят, что драка произошла из-за того, что военный заступился за курьера, которого хотели «упаковать» в бус.
Со слов очевидцев:
«Сегодня около 18:00 во двор дома по адресу: Запорожское шоссе, 9, заехал бус ТЦК. Начали «паковать» доставщика Glovo. К ним подошёл местный военный, который сейчас находится на реабилитации из-за контузии, чтобы заступиться за парня-доставщика. Но ТЦК начали его избивать. Они побили его до крови и мяса на лице, к сожалению, фото не сделали. Мужчина в чёрной одежде был вместе с ними и также принимал участие в избиении военного и других мужчин.
Этот военный, которого избили, пошёл домой, переоделся в военную форму, чтобы ТЦК поверили, что он действительно военный. Но они начали бить его ещё сильнее и издеваться только за то, что он пришёл заступиться за парня из Glovo, которого насильно скрутили, применили физическую силу и запаковали в бус» https://t.me/dmytrukartem/12410 ===
Як вам всім коротеньке відео☝️?
Заступився за ухилянта? Як це, поясни? Відео ждуни обрізали, щоб не видно було як той поц бикував і ображав військових. Ця гнида мабуть ще й буха була якщо так довела хлопців. А що тебе так пре за ТЦК, ти де взагалі зараз?
Лише не треба говорити про демократію в Ізраїлі, ці мітинги виключно шкурний інтерес. Ти краще скажи чим відрізняється Бахмут від знищених міст Гази? Ізраїль веде себе точно так як росія, тому вони і не засудили війну і не допомагають нам.
якби це було так як бреше ваша підарська пропаганда то ти б ще в 22 жив в губернії, досить було Зеленському виїхати з України і забити на керування силовиками, на звернення до цивілізованих країн про допомогу і все швидко скінчилося б.