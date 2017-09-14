RSS
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 10:05

"Що в чорному ящику?"))

  Shaman написав:й дуже дивно
Дуже дивно, що на "пустий допис" ти рефлекснув, а на питання - хто в чорній футболці - проігнорив?
Як так?©))

Ні, я звичайно не маю нічого проти, якщо б військового скрутила поліція і наділа кайданки на руки за порушення громадського порядку... Але не бити/знущатись, давити ногою живіт і ребра!!!
  Banderlog написав:Шо ти пропонуєш робити?
А ти що пропонуєш робити?
Грати в "мовчанку ягнят?"
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 11 сер, 2025 10:22, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 10:08

Про які гарантії ви втираєте?
Країна в НАТО але проводить безпрецедентну мілітаризацію.
Розраховувати можна лише на власні сили.

Croatia’s Unexpected Military Comeback Stuns Global Powers
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 10:22

  Успіх написав:
  Shaman написав:й дуже дивно
Дуже дивно, що на "пустий допис" ти рефлекснув, а на питання - хто в чорній футболці - проігнорив?
Як так?©))
  Banderlog написав:Шо ти пропонуєш робити?
А ти що пропонуєш робити?
Грати в "мовчанку ягнят?"

я б на місці військового поміг тцк.)
А так, коли били його, то не вмішувався б.
Він теж в тій ситуації не правий. Яку б сторону конфлікту не занімай, тут діло підсуднє. Якщо вже бачиш що бють до каліцтва то визивай скору і поліцію. Або не вмішуйся прищурь вуха і походкою пінгвіна додому :lol: .
Всі решта варіантів тобі можуть зламати життя.
Banderlog
мала знати

як зустрічає ненька (десь заплакала флер)
flyman
А так, то це дно!

  Banderlog написав:Він теж в тій ситуації не правий
Так можна ж просто скрутити і чекати поліцію, а не жорстоко бити людину!
Тим більше колишнього, або й діючого ЗАХИСНИКА БАТЬКІВЩИНИ!!!
Успіх
  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  Shaman написав:а ще є надійні гарантії - іноземні війська десь в Харкові та Запоріжжі

це ще нічого. Турбопатріоткиня smt на повному серйозі пише про ядерну парасольку від Франції)).

НАТО було створено для захисту від руських, це його основна мета, й за 70 років нічого не змінилося. хіба Раша вже не та, й швидко конає... 8)

продовжуй виставляти себе клоуном. Ану змоделюй тут на якій підставі Франція застосує ядерну зброю проти рф для захисту України? Буде хоч над чим сміятись весь день
  Успіх написав:
  Banderlog написав:Він теж в тій ситуації не правий
Так можна ж просто скрутити і чекати поліцію, а не жорстоко бити людину!
Тим більше колишнього, або й діючого ЗАХИСНИКА БАТЬКІВЩИНИ!!!

друже Успіх , то як мають діяти вони то одне.
Ти спитав як би мав діяти я.
Кричати капслоком не треба) я тебе чую.
Вмішайся ти в ту ситуацію з рукоприкладством і років 5 тюрми тобі накрутити запросто. Відсидиш будеш думати головою. А словами там вже не допоможеш, сам розумієш майданити і кричать поліції - прічіна астановкі, як бикували на майдані зара трохи не на часі. :lol: Хочеш бути не терпілою? Викликаєш поліцію і дзвониш своєму адвокатові.
Доречі, в тебе є свій адвокат, якому можно подзвонити?
Щось мені здається по твоїх питаннях, що ти слабо орієнтуєшся в держмеханізмі і ділопроізводсвє. Знати закони мало, а конституцію бєсполєзно.)
Banderlog
  Letusrock написав:Один з тисячі типових коментарів під дописом/статею на тему "прийдуть буряти і поженуть всіх на польшу"
"З нашого села не знаю жодного АТОвця якого чи погнали, чи призвали. Майже всі хто на момент війни був в селі то всі так і є в селі. Взагалі, ніякого вимушеного чи підстроєного призову. Навіть 16річного сироту при бабці алкашці признали непригодним за недостатку вітаміна ,,д,,. Так, є і здохлі і є скалічені. Але вони до 22го року яро були проти України. А сбу бездіяло. Знаю АТОшника, який самогоном снабжає всих, навіть солдатню, хоча там заборона на алкоголь. Взагалі, людишки дуже задоволені в запорізькій області зміною державності, в грошві купаються всі від пенсіонера до алкаша конченого, до того ж мають можливість подорожувати по всьому світу через крим, плюс машини купляють та заганяють, колоборанти на іномарках новеньких броньованих їздять. Та і на перевозках людей багато хто заробляє. 200тис фублєй і машина з окупації в Запоріжжя переміщається. І жодних питань в української влади на кордонах. Жодних. От же як і з чонгаром до 22го, а значить пройоб офіційний це не пройоб а робота, та не на Україну."

Це до пори до часу. От послухай БТС. В нього там "рідня" на ТОТ. Варити будуть на повільному вогні потрохи затягуючи гайки.
Якби коментатори були з ЛНР/ДНР радісного поросячого визгу було би менше.
flyman
  flyman написав:Це до пори до часу. От послухай БТС. В нього там "рідня" на ТОТ. Варити будуть на повільному вогні потрохи затягуючи гайки.
Якби коментатори були з ЛНР/ДНР радісного поросячого визгу було би менше.

Це брехня, а не до пори до часу :D
unicdima
  flyman написав:
  Letusrock написав:Один з тисячі типових коментарів під дописом/статею на тему "прийдуть буряти і поженуть всіх на польшу"
"З нашого села не знаю жодного АТОвця якого чи погнали, чи призвали. Майже всі хто на момент війни був в селі то всі так і є в селі. Взагалі, ніякого вимушеного чи підстроєного призову. Навіть 16річного сироту при бабці алкашці признали непригодним за недостатку вітаміна ,,д,,. Так, є і здохлі і є скалічені. Але вони до 22го року яро були проти України. А сбу бездіяло. Знаю АТОшника, який самогоном снабжає всих, навіть солдатню, хоча там заборона на алкоголь. Взагалі, людишки дуже задоволені в запорізькій області зміною державності, в грошві купаються всі від пенсіонера до алкаша конченого, до того ж мають можливість подорожувати по всьому світу через крим, плюс машини купляють та заганяють, колоборанти на іномарках новеньких броньованих їздять. Та і на перевозках людей багато хто заробляє. 200тис фублєй і машина з окупації в Запоріжжя переміщається. І жодних питань в української влади на кордонах. Жодних. От же як і з чонгаром до 22го, а значить пройоб офіційний це не пройоб а робота, та не на Україну."

Це до пори до часу. От послухай БТС. В нього там "рідня" на ТОТ. Варити будуть на повільному вогні потрохи затягуючи гайки.
Якби коментатори були з ЛНР/ДНР радісного поросячого визгу було би менше.

Это понятно, но даже пол года достаточно - чтобы окончательно с мыслями собраться. В отличии от.
