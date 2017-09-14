З цим порохатим Киянином просто цирк
Я вже писав, що він більше години пробував парити мені порохато-бутусівську пропаганду, що мені набридло і я поклав слухавку, а потім він пише в мережі, що йому дзвонили з ОП, що я агент фсб і ще всяку брехню а там де він це написав мене забанив, щоб я не відповів
Я не помилився в ньому з самого початку, гнилий він чувачок як вся їх шобла.
А вчора вечером він мені звонить, що хоче зустрітися і хто я взагалі такий, бо у нього після розмови зі мною почалися якісь серйозні проблеми
Думаю сьогодні з ним ще поспілкуватися