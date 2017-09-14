свого інтелекту не вистачає, що доводиться питати у штучного?
Ок, що там ШІ пише про позицію пуйла? За версією ШІ він не відкидав пропозиції Трампа?
До речі, а що ШІ відповідає на питання "хто розмінував Чонгар"?
|
|
|
Додано: Пон 11 сер, 2025 13:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:02
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
Який вид житла безпечніший під час ударів і обстрілів — думка експертів
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:17
Акторські ігри))
Я, чомусь, теж хотів написати, що зразу видно, що вона - іпсошниця/агентка кремля))
- спеціально вивчила українську мову, щоб говорити безпалівно))
- емоції високої гри актриси))
Але ж нас "нєправідьошшшшш!"😁😁😁
Те саме на відео, що я скинув про побиття ЗАХИСНИКА БАТЬКІВЩИНИ!!!
- висока акторська гра!))
Але є проколи з мовою))
І, найбільший прокол, що той у чорній футболці - забув одягнути зелену футболку і піксельні штани))
Коротше, все іпсятина!)))
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:27
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:31
Сумні перспективи
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:40
флер з стм пишуть, що вернуться, бо там різнобарвні мігранти та пропаганда лгбт, а тут ядерна французька парасолька
Востаннє редагувалось flyman в Пон 11 сер, 2025 14:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:44
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:46
Там є і посилання, де все чітко розписано хто і від чого відмовився.
Невже так важко прочитати?
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 11 сер, 2025 15:03, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:50
Звичайно вернуться. В тому дикому єесівському світі представники влади навіть громадян Взять на Одессу не здатні.
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:50
Моменты безопасности, связанные с конструктивном, освещены слишком поверхностно и сумбурно.
Единственное, что не вызывает сомнений - опасность панельных домов, ибо они складываются целыми подъездами. Прелесть монолитно-каркасных домов именно в том, что в них не бывает серьезных завалов. Там страдает только пара квартир в месте прилёта. А вот ударной волне снаружи они сопротивляются плохо, независимо от толщины стен, ибо эти стены слабо закреплены в каркасе.
Качество окон влияет только на стоимость их восстановления после повреждения.
Зараз переглядають цей форум: Модератор і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|