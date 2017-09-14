RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14700147011470214703>
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 14:02

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Який вид житла безпечніший під час ударів і обстрілів — думка експертів
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6253
З нами з: 25.01.06
Подякував: 78 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 14:17

Акторські ігри))

  flyman написав:по очам видно що порушниця
Я, чомусь, теж хотів написати, що зразу видно, що вона - іпсошниця/агентка кремля))
- спеціально вивчила українську мову, щоб говорити безпалівно))
- емоції високої гри актриси))

Але ж нас "нєправідьошшшшш!"😁😁😁

Те саме на відео, що я скинув про побиття ЗАХИСНИКА БАТЬКІВЩИНИ!!!
- висока акторська гра!))

Але є проколи з мовою))
І, найбільший прокол, що той у чорній футболці - забув одягнути зелену футболку і піксельні штани))

Коротше, все іпсятина!)))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8431
З нами з: 18.03.21
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 14:27

  thenewepic написав:
  Schmit написав:Ну добре, запитаємо ШІ.

Ок, що там ШІ пише про позицію пуйла? За версією ШІ він не відкидав пропозиції Трампа?

увы, но это не важно: в игре "в гляделки" важно только - кто моргнул первым...
_hunter
 
Повідомлень: 10227
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 14:31

Сумні перспективи

Знайомі переходили сьогодні кордон з Румунією. Пишуть таке:
Зображення
whois2010
 
Повідомлень: 901
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 14:40

  whois2010 написав:Знайомі переходили сьогодні кордон з Румунією. Пишуть таке:
Зображення

флер з стм пишуть, що вернуться, бо там різнобарвні мігранти та пропаганда лгбт, а тут ядерна французька парасолька
Востаннє редагувалось flyman в Пон 11 сер, 2025 14:45, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40347
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1605 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 14:44

  flyman написав:Дєржміханізм і дєлопрозводство для внутрєннєго потріблєнія государства, а для пересічєного єсть лайфхаки
лайфхаки лайфхаками, і понятно що краще ніж двоє ведуть чим 4 несуть, но краще думати головою...
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3339
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 14:46

  thenewepic написав:
  Schmit написав:Ну добре, запитаємо ШІ.
свого інтелекту не вистачає, що доводиться питати у штучного?
Ок, що там ШІ пише про позицію пуйла? За версією ШІ він не відкидав пропозиції Трампа?

Там є і посилання, де все чітко розписано хто і від чого відмовився.
Невже так важко прочитати?
Zelensky Publicly Rejected Trump’s Peace Plan, Preferring Push For Maximalist Total Victory Scenario
Peace negotiations: Why did Zelensky reject Donald Trump's "final offer"?
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 11 сер, 2025 15:03, всього редагувалось 2 разів.
Schmit
 
Повідомлень: 5126
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 14:50

  flyman написав:
  whois2010 написав:Знайомі переходили сьогодні кордон з Румунією. Пишуть таке:
Зображення

флер з стм пишуть, що вернуться, бо там різнобарвні мігранти та пропаганда лгбт, а тут ядерна французька парасолька

Звичайно вернуться. В тому дикому єесівському світі представники влади навіть громадян Взять на Одессу не здатні.
UA
 
Повідомлень: 9573
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 14:50

  Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Який вид житла безпечніший під час ударів і обстрілів — думка експертів

Моменты безопасности, связанные с конструктивном, освещены слишком поверхностно и сумбурно.
Единственное, что не вызывает сомнений - опасность панельных домов, ибо они складываются целыми подъездами. Прелесть монолитно-каркасных домов именно в том, что в них не бывает серьезных завалов. Там страдает только пара квартир в месте прилёта. А вот ударной волне снаружи они сопротивляются плохо, независимо от толщины стен, ибо эти стены слабо закреплены в каркасе.
Качество окон влияет только на стоимость их восстановления после повреждения.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8682
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6469 раз.
Подякували: 21616 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 14:56

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:а ще є надійні гарантії - іноземні війська десь в Харкові та Запоріжжі

ти мелеш шо попало як завжди ))
таких гарантій немає і не очікується...

твої накиди нікого не цікавлять, стасюк. для початку навчися повністю цитувати 8)

це проблема, що зараз поки бояться надати такі гарантії. не треба було жувати шмарклі в 90х роках про братський нарід. тому зараз гарантії - добре озброєна армія, та минні поля на кордонах.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9364
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1633 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
  #<1 ... 14700147011470214703>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Модератор і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 120079
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 302029
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 972171
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9458)
11.08.2025 15:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.