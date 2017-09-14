Додано: Пон 11 сер, 2025 23:33

thenewepic написав: Schmit написав: Мені байдуже, що там Україна і ЄС підготували, як альтернативу. Факт відмови від базових домовленостей був зафіксований, докази наведені Мені байдуже, що там Україна і ЄС підготували, як альтернативу. Факт відмови від базових домовленостей був зафіксований, докази наведені детальніше прописана пропозиція не відміняє базові домовленості. За визначенням. І пофіг на спекуляції ангажованих авторів. Вони не можуть слугувати доказами. детальніше прописана пропозиція не відміняє базові домовленості. За визначенням. І пофіг на спекуляції ангажованих авторів. Вони не можуть слугувати доказами.

І так, ситуація три місяці назад:- на фронті дупа - щодня втрачаємо як не село то два, ворог просувається, мобілізація буксує, втрати значні з обох сторін, але мобресурс у кацапів перевершує наш чи не на порядок;- по всіх озброєнняк ворог нас вже догнав і перегнав, якщо не по якості то по кількості точно;- пу не хоче миру, відчуває силу і висуває неприйнятні умови - віддати Херсон, Запоріжжя і т.д.- головний союзник розуміє, куди все котиться і щоб врятувати ситуацію - домовляється на більш менш прийнятні умови (в нашому стані кращих і бути не могло);- Зеленському потрібно було лиш погодитись, завершити цей кошмар і врятувати державу.Але ні, легких шляхів ми не шукаємо і замість цього:- переговорника і головного союзника нещадно обсирають усі ЗМі та потужники;- ще не оголошений план нещадно критикується, перекручується, вигадуютья нові умови;- порадившись з войовничими євролідорами, які на четвертому році війни не спромоглися налагодити серійне виробництво простих болванок до арти і досі спонсорують ворога, купуючи енергоносії, Зе відкидає умови головного союзника і висуває альтернативний план, який напевно знову потрібно погоджувати з рф;- тим часом відкинуті домовленості охрестили фейковими (получається альтернативу клепали на фейкові домовленості - сюр);- ні, то ні, - пу і радий такому розвитку подій та повертається до старих умов.- євролідори і Зе у захваті.І ось минуло три місяці, на фронті ситуація погіршилась, ще більше територій втрачено, перспективи щеі США пробують вибити для нас другий шанс, на жаль кращих умов не передбачається.І знову той же сценарій, знову потужники вигадують і обгворюють неіснуючі пункти, знову поливають перемовників, знову войовничі заяви євролідорів, звучить новий слоган - "справедливий мир" (хз, що то таке в нашій ситуації?)...То що, знову буде відмова, чекаємо третього/четвертого/п'ятого ще кращого шансу на нових і нових рубежах? А його може вже і не бути.