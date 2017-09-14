|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 12 сер, 2025 03:22
І з арестовичем треба щось вирішувати.
Минулого року чув у київському дворі як підлітки дражнилися один одного " ти - Кончита!" , другий у відповідь: " а ти ... - Арестович!!".
Але одного суспільного остракізму мало, треба якусь показову екзекуцію
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3959
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 183 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 12 сер, 2025 06:53
thenewepic написав:
не домовляється
Schmit написав:
головний союзник розуміє, куди все котиться і щоб врятувати ситуацію - домовляється на більш менш прийнятні умови
. Весь той "план Трампа" з пуйлом погоджений не був.
Не треба свої фантазії видавати за реальність. А враховуючи це, весь інший ваш текст - це просто бла-бла-бла.
Припущення позбавлене логіки і здорового глузду.
Навіщо американцям виставляти на підпис непогоджений план? Щоб що?
Уявімо, що 23 квітня команда Зе урочисто підписує запропонований план миру, а пуйло через пару годин заявляє, що нічого не було погоджено, віддавайте нам Херсон і Запоріжжя. Уявили?
Та весь світ просто в голос ржав би над адміністрацією Трампа.
Тому виділене - лише ваші фантазії чи скоріше звичайне зелене ІПСО, запущене для безголового лохторату, щоб виправдати відмову від рятівних для України домовленостей.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 5130
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 12 сер, 2025 08:32
Schmit написав: thenewepic написав:
не домовляється
Schmit написав:
головний союзник розуміє, куди все котиться і щоб врятувати ситуацію - домовляється на більш менш прийнятні умови
. Весь той "план Трампа" з пуйлом погоджений не був.
Не треба свої фантазії видавати за реальність. А враховуючи це, весь інший ваш текст - це просто бла-бла-бла.
Припущення позбавлене логіки і здорового глузду.
Навіщо американцям виставляти на підпис непогоджений план? Щоб що?
Уявімо, що 23 квітня команда Зе урочисто підписує запропонований план миру, а пуйло через пару годин заявляє, що нічого не було погоджено, віддавайте нам Херсон і Запоріжжя. Уявили?
Та весь світ просто в голос ржав би над адміністрацією Трампа.
Тому виділене - лише ваші фантазії чи скоріше звичайне зелене ІПСО, запущене для безголового лохторату, щоб виправдати відмову від рятівних для України домовленостей.
Н - незламність
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40353
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1605 раз.
- Подякували: 2850 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 12 сер, 2025 08:58
...про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Папперґер під час презентації звіту компанії за шість місяців.
Як зазначається, німецьке підприємство Rheinmetall в Унтерлюсі з потужністю 350 000 снарядів на рік уже готують до технічного запуску, тоді як українське досі в стадії будівництва.
"Перший контракт з української сторони підписано. Поки що я незадоволений темпами роботи, але причина не лише в нас. Ви знаєте, що ми будуємо новий завод - і в Україні ми почали приблизно в той самий час, що й у Німеччині. У Німеччині ми вже готові, а в Україні - ще ні. На жаль, рівень бюрократії в Україні дуже високий, і це мене не радує", - сказав він.
треба пояснювальна бригада з турбопатріотів - чаклун, доцентка з колегами з базару, скажений Діма та ін., пояснити, що це все ІПСО і чи не ждун російського миру цей пан Папперґер
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 903
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Вів 12 сер, 2025 09:04
Banderlog написав:
Головне щоб переговори знову не зірвали. Треба переуонати європу, що Україні потрібний справедливий мир і ми більше не будем воювати за їх інтереси. Україна буде нейтральною!
Нова концепція - ми воюємо за збереження світового порядку, ну і "убьітков" у нас немає
Российского сценария, который можно будет продавить в рамках переговорного процесса, не существует, — Подоляк
Для всех стран очевидны две базовые вещи. Первое: война не может закончиться по российскому сценарию, иначе это приведет к денонсации международных отношений. Война и только война будет инструментом разрешения любых споров. И второе: Россия единственная страна, которая не готова заканчивать войны, не готова фиксировать свои убытки, в том числе убытки по количеству своих граждан, которых она потеряла в этой войне, и дальше выходить в какие-то переговорные процессы.
-
d44
-
-
- Повідомлень: 760
- З нами з: 07.03.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 12 сер, 2025 09:13
Модератори, а як ви це чистите гілку, що дописи цих двох олухів - не потерли?>>>
pesikot написав:
Незламник", ти б свою конуру отримав би ... за 7 років.
Ти навіть цього не можешь зробити ))
Hotab написав:
Як у шарікова «адрес є, присвоїли » (і долонею пригладив волосся ))
А моє по ТЕМІ гілки - потерли?>>>
Як так?©
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8435
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 1007 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Вів 12 сер, 2025 09:18
d44 написав: Banderlog написав:
Головне щоб переговори знову не зірвали. Треба переуонати європу, що Україні потрібний справедливий мир і ми більше не будем воювати за їх інтереси. Україна буде нейтральною!
Нова концепція - ми воюємо за збереження світового порядку, ну і "убьітков" у нас немає
Российского сценария, который можно будет продавить в рамках переговорного процесса, не существует, — Подоляк
Для всех стран очевидны две базовые вещи. Первое: война не может закончиться по российскому сценарию, иначе это приведет к денонсации международных отношений. Война и только война будет инструментом разрешения любых споров. И второе: Россия единственная страна, которая не готова заканчивать войны, не готова фиксировать свои убытки, в том числе убытки по количеству своих граждан, которых она потеряла в этой войне, и дальше выходить в какие-то переговорные процессы.
Г - геополітик
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40353
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1605 раз.
- Подякували: 2850 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 12 сер, 2025 09:22
pesikot написав:
Мільйони людей ? На людей йому насрати, головне, щоб йому було спокійно
це якраз про тебе. Ти боїшся перемир"я бо всі успіхи розбіжаться, і на гіпотетичне "вторгнення номер два" відсидітись з довідкою вже не вийде. Тому тобі підходить щоб хтось там інший тримав оборону, хоч і ще 10+ років.
Лицемірство вищого рівня, перефразовуючи класика "удівітєльно, з такою незламністю, і не на фронті"
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2574
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 12 сер, 2025 09:26
это какой-то сюр
русский крот срет в уши украинским трактористам\программистам что они даже свою жизнь положить за "международное право"
очень важно чтобы гондурас на гватемалу не напал, кроме мыколы с василем никто больше не прогарантирует
я еще на доу таких типа кодерков встречал, там был беглый дба-шник из симферополя ,повторял в слово в слово за подоляком, но сам розовощекий толстопузик на войне себя никак не видел
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 12 сер, 2025 09:31, всього редагувалось 2 разів.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3959
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 183 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 12 сер, 2025 09:28
І, взагалі, про перемовини... план миру...
Щось наші незламники, що "там на горі", а що тут на форумі "внизу")) якось зовсім не дружать з логікою.
Простий приклад:
Бокс.
Кличко мотлошить Л'юїса 8 раундів!
По очках - звичайно, Кличко значно виграє.
Л'юїс вже хитається... але ще якось тримається на ногах...
І тут тренери Л'юїса кричать/пропонують: - "а давайте нічия?! Завершуємо ВЖЕ цей бій нічиєю?"
Нічого не нагадує мій приклад?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8435
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 1007 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|120542
|
|
|1493
|302554
|
|
|6076
|972792
|
|