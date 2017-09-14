RSS
  #
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 11:11

  _hunter написав:Много раз уже обсуждалось: добровольцы. Ту цену, которую готовы заплатить.

Такі війни одними добровольцями не воюються, вчи історію.
Ти сам з ухилянтів?
unicdima
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 11:12

_hunter на жаль, це так не працює. Не можна добровольцями воювати проти відмобілізованих колон. Не буває, щоб велика війна вигравалась добровольцями.
Якщо ми програємо цю війну, то з високою ймовірністю, тебе в німеччині з часом теж мобілізують
sashaqbl
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 11:14

  _hunter написав:
  sashaqbl написав:
  UA написав:В осени 2023 проводити вибори та не приймати сортовий закон про мобілізацію, а прийняти просто про мобілізацію (без сортів).
Так як і пропонували США.
Переговорні позиції в 2024 були б значно кращими.

Я не думаю, що лютюсрок хоче бути воювати. Він хоче, щоб все було добре, тобто щоб я не воював, і щоб його не мобілізували. Але не зрозуміло, хто і як за це має заплатити, і головне, яку ціну...

Много раз уже обсуждалось: добровольцы. Ту цену, которую готовы заплатить.

але ні йти добровольцем, ані оплачувати ти не збираєшся - лише варнякаєш з-за кордону. як й твій закарпатський друг... все погано - а що робити, не знаю. йдіть, вішайтесь, якщо не можете нічого зробити 8)
Shaman
1
3
5
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 11:15

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Актуальні зміни в мобілізації та військовому обліку: що важливо знати
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 11:15

  sashaqbl написав:_hunter на жаль, це так не працює. Не можна добровольцями воювати проти відмобілізованих колон. Не буває, щоб велика війна вигравалась добровольцями.
Якщо ми програємо цю війну, то з високою ймовірністю, тебе в німеччині з часом теж мобілізують

інтернують. й видадуть назад.
Shaman
1
3
5
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 11:26

Нетвереза оцінка своїх сил та можливостей ворога - військовий про причини масштабного прориву росіян на Донеччині
Далася взнаки і "політики брехні в позиції "ситуація контрольована".
https://zn.ua/ukr/war/netvereza-otsinka ... chini.html

На півночі Сумщини росіяни вводять резерви і просуваються на кількох напрямках — ISW
https://zn.ua/ukr/war/na-pivnochi-sumsh ... h-isw.html

Росіяни уразили ракетою навчальний підрозділ, у Сухопутних військах розповіли про жертви і поранених :?
12 серпня, близько третьої години ночі росіяни атакували Україну балістичними ракетами, у Чернігівській області пролунав вибух.
https://zn.ua/ukr/war/rosijani-urazili- ... enikh.html
Агресори вдарили касетними боєприпасами.
Відомо про одного загиблого та 11 поранених різних ступенів тяжкості. Ще 12 військовослужбовців звернулося за медичною допомогою зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес.
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 11:39

  sashaqbl написав:_hunter на жаль, це так не працює. Не можна добровольцями воювати проти відмобілізованих колон. Не буває, щоб велика війна вигравалась добровольцями.
Якщо ми програємо цю війну, то з високою ймовірністю, тебе в німеччині з часом теж мобілізують

а якщо РФ проведе мобілізацію?
flyman
1
3
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 11:43

  sashaqbl написав:_hunter на жаль, це так не працює. Не можна добровольцями воювати проти відмобілізованих колон. Не буває, щоб велика війна вигравалась добровольцями.
Якщо ми програємо цю війну, то з високою ймовірністю, тебе в німеччині з часом теж мобілізують

Так оно и в обратную сторону ровно так же "не працює": "маленькая советская армия не победит большую советскую армию". 🤢

Да, я в курсе этого риска: если у Трампа до 10го октября не выйдет - году в 27м буду куда-то в Испанию/Португалию перебираться...
2
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 11:45

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  sashaqbl написав:Я не думаю, що лютюсрок хоче бути воювати. Він хоче, щоб все було добре, тобто щоб я не воював, і щоб його не мобілізували. Але не зрозуміло, хто і як за це має заплатити, і головне, яку ціну...

Много раз уже обсуждалось: добровольцы. Ту цену, которую готовы заплатить.

але ні йти добровольцем, ані оплачувати ти не збираєшся

Типа ты собираешься? ;)
(на всякий случай - йти добровольцем)
_hunter
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 11:46

  Shaman написав:
  sashaqbl написав:_hunter на жаль, це так не працює. Не можна добровольцями воювати проти відмобілізованих колон. Не буває, щоб велика війна вигравалась добровольцями.
Якщо ми програємо цю війну, то з високою ймовірністю, тебе в німеччині з часом теж мобілізують

інтернують. й видадуть назад.

фантазії правнука швондера з шариковим
  #
