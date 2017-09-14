_hunter на жаль, це так не працює. Не можна добровольцями воювати проти відмобілізованих колон. Не буває, щоб велика війна вигравалась добровольцями. Якщо ми програємо цю війну, то з високою ймовірністю, тебе в німеччині з часом теж мобілізують
UA написав:В осени 2023 проводити вибори та не приймати сортовий закон про мобілізацію, а прийняти просто про мобілізацію (без сортів). Так як і пропонували США. Переговорні позиції в 2024 були б значно кращими.
Я не думаю, що лютюсрок хоче бути воювати. Він хоче, щоб все було добре, тобто щоб я не воював, і щоб його не мобілізували. Але не зрозуміло, хто і як за це має заплатити, і головне, яку ціну...
Много раз уже обсуждалось: добровольцы. Ту цену, которую готовы заплатить.
але ні йти добровольцем, ані оплачувати ти не збираєшся - лише варнякаєш з-за кордону. як й твій закарпатський друг... все погано - а що робити, не знаю. йдіть, вішайтесь, якщо не можете нічого зробити
sashaqbl написав:_hunter на жаль, це так не працює. Не можна добровольцями воювати проти відмобілізованих колон. Не буває, щоб велика війна вигравалась добровольцями. Якщо ми програємо цю війну, то з високою ймовірністю, тебе в німеччині з часом теж мобілізують
Росіяни уразили ракетою навчальний підрозділ, у Сухопутних військах розповіли про жертви і поранених 12 серпня, близько третьої години ночі росіяни атакували Україну балістичними ракетами, у Чернігівській області пролунав вибух. https://zn.ua/ukr/war/rosijani-urazili- ... enikh.html Агресори вдарили касетними боєприпасами. Відомо про одного загиблого та 11 поранених різних ступенів тяжкості. Ще 12 військовослужбовців звернулося за медичною допомогою зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес.
sashaqbl написав:_hunter на жаль, це так не працює. Не можна добровольцями воювати проти відмобілізованих колон. Не буває, щоб велика війна вигравалась добровольцями. Якщо ми програємо цю війну, то з високою ймовірністю, тебе в німеччині з часом теж мобілізують
sashaqbl написав:_hunter на жаль, це так не працює. Не можна добровольцями воювати проти відмобілізованих колон. Не буває, щоб велика війна вигравалась добровольцями. Якщо ми програємо цю війну, то з високою ймовірністю, тебе в німеччині з часом теж мобілізують
Так оно и в обратную сторону ровно так же "не працює": "маленькая советская армия не победит большую советскую армию". 🤢
Да, я в курсе этого риска: если у Трампа до 10го октября не выйдет - году в 27м буду куда-то в Испанию/Португалию перебираться...
sashaqbl написав:Я не думаю, що лютюсрок хоче бути воювати. Він хоче, щоб все було добре, тобто щоб я не воював, і щоб його не мобілізували. Але не зрозуміло, хто і як за це має заплатити, і головне, яку ціну...
Много раз уже обсуждалось: добровольцы. Ту цену, которую готовы заплатить.
але ні йти добровольцем, ані оплачувати ти не збираєшся
Типа ты собираешься? (на всякий случай - йти добровольцем)
Востаннє редагувалось _hunter в Вів 12 сер, 2025 12:17, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl написав:_hunter на жаль, це так не працює. Не можна добровольцями воювати проти відмобілізованих колон. Не буває, щоб велика війна вигравалась добровольцями. Якщо ми програємо цю війну, то з високою ймовірністю, тебе в німеччині з часом теж мобілізують