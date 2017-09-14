Затримано 58-річного священника храму Одеської єпархії УПЦ (МП) та 44-річного протоієрея. ... Зокрема, слідство встановило, що старший затриманий під час розмов із парафіянами героїзував окупантів та ображав релігійні переконання вірян інших конфесій, а молодший у своїх проповідях виправдовував російські обстріли цивільної інфраструктури України. .. Окрім того, повідомляється, що 58-річний священник контактував із колаборантом Валерієм Кауровим, який у 2014 році втік до Росії, де оголосив про створення кремлівського проєкту "Одеська народна республіка – Новоросія".
За даними слідства, на замовлення Каурова клірик разом зі своєю 23-річною донькою фотографувався із чистими аркушами паперу на фоні відомих локацій Одеси, а потім відправляв знімки до Росії.
Російські пропагандисти "домальовували" на порожніх листках заклики до окупації обласного центру, які нібито лунали від місцевих жителів. Надалі фейки поширювалися на російському телебаченні та в Telegram-каналах під виглядом публікацій "проросійського підпілля" в Одесі.
Також встановлено, що священник підтримував зв’язки з колишнім народним депутатом від забороненої Партії регіонів Ігорем Марковим, який уже має підозру від СБУ за державну зраду і наразі переховується в Росії.
робите по-китайські топологію звізда: 3є чоловік, один лінк вгору, два лінки донизу. Максимум 3 особи в ячейці, вичислити крота як два пальці.
Віталій Ви бухаєте? Яка ще топологія звіздой? Є група акаунтів, учасників на 100, до акаунта має фізичний доступ від одного до 12 чоловік. допустим черговий по батальйону не може бути 1 людина 24/7. Адміністратор групи не веде чітких записів. Це не штатка з номером телефону і позивним) якщо завтра комвзводу снайперів переведеться в іншу бригаду це не значить що його вилучать з групи, тому що це не контрольовано, нема людина яка відповідає. Якщо таку інформацію передавати секретними засобами звязку це довго і нудно і куча бумажної волокіти а тут раз і готово. Всі оповіщені. І у всіх учасників інформація ОДНАКОВА, і у всіх відкритий доступ до інтернету. От тепер питання - куди Ви тулите масонську трьох лучєву звізду? Ми ніфіга не трьох лучєві. В мене є звязок з сімєю, з друзями, з вами на форумі, ще я є в соцсєтях де запросто можу сфоткатись з погоном, на фоні техніки, і т.п. і т.д. Я даж скажу що кордону общєніє між україною і рф нема. Вполнє може бути що ви чи я на окупованій території, або і в рф в армії. Потом ми берем бусифікованого і везем його на полігон, на станції розгрузки техніки, або і тупо в зсу і він коло командного пункту виключає телефон з літачка, робить топопривязку і скидає її через тиждень по одному з месенджерів ) і це все про відкриту інфу, а не якісь кодовані сигнали. Як ви будете вичисляти крота?)
Цікаво те, що лайфхаки про конспірологічність роздає Андрюха Муха, єдина людина, яку повністю з потрохами прорахували на цьому форумі)))
thenewepic написав:не домовляється. Весь той "план Трампа" з пуйлом погоджений не був. Не треба свої фантазії видавати за реальність. А враховуючи це, весь інший ваш текст - це просто бла-бла-бла.
Припущення позбавлене логіки і здорового глузду. Навіщо американцям виставляти на підпис непогоджений план? Щоб що?
Зачекай, ти ж сам писав - Зеленський підписав би, а далі головна біль Трампа, як це протягувати через Путіна )
А зараз, вже "погоджений план".
Ти - приклад того, як вкидують постійно одну тему "Україна винна"
Не погодився Путін на той план, все інше - твоя маячня і вкиди
Тобі що повилазило?, там же написано "припущення". Так, я вважаю, що план був погоджений з рфією. Але якщо припустити, що план був не погоджений, то що загрожувало Зе у разі його підписання? Дипломатична перемога. А що загрожувало Трампу у разі якщо б Зе підписав, а пу за годину заперечив? Всесвітнє посміховисько. То ж якщо вважаєш, що план був просто висосаний з пальця, то дай відповідь на просте запитання, яке вже прозвучало - навіщо американцям виставляти на підпис непогоджений план? Щоб що?
досвідченого землекопа/будівельника за останнє півріччя моєї служби))
От що значить пролюбити дрона(((
Нещодавно про це писав, потім видалив. Спілкувався з дронарями. На підрозділ весь час отримували волонтерські дрони і нещодавно, коли стали перераховувати підрозділам кошти для самостийної закупівлі, придбали трохи "казьонних". В перший же виліт з казьонним дроном втрачається відеозв"язок і потім сам дрон. Наче штатна ситуація: не можуть всі 700 патронів з цинку поцілити в орків і так само у арти не можуть всі снаряди лягти у ціль. Але через два дні починаються рапорти, розслідування і догани усім, від командира до виконавців. Тож тепер казьонні дрони лежать в кофрах, а воюють все тіми самими волонтерськими