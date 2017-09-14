|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 13 сер, 2025 09:50
pesikot написав: Letusrock написав: pesikot написав:
Мільйони людей ? На людей йому насрати, головне, щоб йому було спокійно
Твого лицемірства, ти давно згоден віддати області і людей россіянам, щоб тобі було спокійно втекти за кордон
Про які мільйони людей мова, і коли конкретно ТИ збираєшся піти їх звільняти?
P.S. Як можна віддати те що тобі на даний момент не належить. Послухай що говорить генсек НАТО
P.S.2. Я виступаю за право вільного вибору для кожної людини. ти хочеш щоб кріпаки продовжили воювати і помирати "скільки потрібно"(с), замість тебе. Але по твоїй логіці насрати на людей саме мені а не тобі. Дивно якось
Letusrock
Додано: Сер 13 сер, 2025 09:53
Letusrock написав:
...якщо ти проти перемиря, чи не влаштовують його умови ...
Може я чогось не розумію, але пропозицію "вийти з Донбасу в обмін на просто перестать стрілять" називати перемир'ям якось дивно.
Як мінімум через місяць після того може трапитись відео, де "чітко" видно, що "Україна порушила перемир'я, тому ми змушені продовжити війну".
Сподіваюся, що насправді це все інфошум, на який не слід звертати увагу. Почекаємо 15 числа.
fler
Додано: Сер 13 сер, 2025 10:07
Schmit написав:
А як далі не домовляються, то що?
то вирівнюються "пісюни" ЛБЗ недипломатично
flyman
Додано: Сер 13 сер, 2025 10:09
fler написав: Letusrock написав:
...якщо ти проти перемиря, чи не влаштовують його умови ...
Може я чогось не розумію, але пропозицію "вийти з Донбасу в обмін на просто перестать стрілять" називати перемир'ям якось дивно.
Як мінімум через місяць після того може трапитись відео, де "чітко" видно, що "Україна порушила перемир'я, тому ми змушені продовжити війну".
Сподіваюся, що насправді це все інфошум, на який не слід звертати увагу. Почекаємо 15 числа.
це ви Суслова переслухали на російському ТБ
flyman
Додано: Сер 13 сер, 2025 10:14
fler написав: Letusrock написав:
...якщо ти проти перемиря, чи не влаштовують його умови ...
Може я чогось не розумію, але пропозицію "вийти з Донбасу в обмін на просто перестать стрілять" називати перемир'ям якось дивно.
Як мінімум через місяць після того може трапитись відео, де "чітко" видно, що "Україна порушила перемир'я, тому ми змушені продовжити війну".
так никто, вроде выходить не предлагает?
И чем то теоретическое продолжение будет отличаться от текущего состояния? 🤔
_hunter
Додано: Сер 13 сер, 2025 10:21
_hunter написав: fler написав: Letusrock написав:
...якщо ти проти перемиря, чи не влаштовують його умови ...
Може я чогось не розумію, але пропозицію "вийти з Донбасу в обмін на просто перестать стрілять" називати перемир'ям якось дивно.
Як мінімум через місяць після того може трапитись відео, де "чітко" видно, що "Україна порушила перемир'я, тому ми змушені продовжити війну".
так никто, вроде выходить не предлагает?
И чем то теоретическое продолжение будет отличаться от текущего состояния? 🤔
потужники переживають що мобресурс розбіжиться
Letusrock
Додано: Сер 13 сер, 2025 10:29
Так планують відчиняти кордони 18-22
Постає питання - за чий рахунок плануеться продовжувати "банкет". Я не те щоб нагинати молодь яка навіть не могла голосувати на останніх виборах, але хочу розуміти логіку рішеннь
Продовжувати воювати за примарні перспективи щоб експортувати всю молодь і перебити / скинути в жебрацтво без жодного соціального захисту ще більш-менш притомних людей 40-50? Що в планах війна до 2034, коли самим молодим в армії буде по 35 ?
fox767676
Додано: Сер 13 сер, 2025 10:34
fox767676 написав:
Так планують відчиняюти кордони 18-22
Постає питання - за чий рахунок плануеться продовжувати "банкет". Я не те щоб нагинати молодь яка навіть не могла голосувати на останніх виборах, але хочу розуміти логіку рішеннь
Є два варіанти логіки рішень
Один -для переляканих в лайном замараних штанцях , звучить приблизно так
Нам звіздєц, пробують все розвалити , зрада-зрадонька...
Другий для тих в кого клепка в голові залишилась ( і бажання воювати/донатити себе захищаючи також) - провели аналіз скільки підписує(підписало ) контрактів 18-24 і зрозуміли що відкритість кордонів для цієї категорії ЗБІЛЬШИТЬ кількість бажаючих підписати за рахунок тих хто виїхав раніше
budivelnik
Додано: Сер 13 сер, 2025 10:42
budivelnik написав: fox767676 написав:
Так планують відчиняюти кордони 18-22
Постає питання - за чий рахунок плануеться продовжувати "банкет". Я не те щоб нагинати молодь яка навіть не могла голосувати на останніх виборах, але хочу розуміти логіку рішеннь
провели аналіз скільки підписує(підписало ) контрактів 18-24 і зрозуміли що відкритість кордонів для цієї категорії ЗБІЛЬШИТЬ кількість бажаючих підписати за рахунок тих хто виїхав раніше
интересно, во сколько раз увеличит? Хотя бы в сто раз будет? 🤔
_hunter
Додано: Сер 13 сер, 2025 10:44
Будівельни , я майже не читаю що ви пишете
Ви сильно деградували за 15 років оці затяжні "neverending" клінчі зі слабкими опонентами теж на користь не пішли.
Лише пораджу бути більш обережним з обсценною фразеологію
fox767676
