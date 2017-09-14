budivelnik написав:Ти свій переляк на чужу голову- не натягуй...
1 Піхотинці на нулі хочуть трохи відпочити - а не здриснути в Ужгород...
2 Бажання відпочити в них - зовсім не твоє бажання капітулювати. Вони вже й так втратили кілька років життя і тисячі побратимів не за те щоб слухати дурнів з тилу, які згодні здати країну лиш би їх випустили на заробітки в мадярщину...
Ок, можеш комусь написати з піхоту " Хлопці я тут з синами у Львові подумав, що насправді ви не хочете закінчити війну хоч зараз без жодних умов, а просто трохи перепочити і знов в окоп. А ваші пости і відеозвернення то просто від недосипу і взагалі іпсо"..
Дійсно, вони втратили кілька років життя і тисячі побратимів щоб втратити ще "кілька років життя і тисячі побратимів", поки хтось на дивані щоки дує