Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 16:07

  budivelnik написав:
  Letusrock написав:
  thenewepic написав:А можна глянути, що це за військові, які підтримують саме демілітаризацію, як один з пунктів вимог рф? І як вони аргументують таку позицію? Мені дійсно цікаво.

піхотинці з околонуля, прикинь. А аргументація бо за... Тому й запрошують підмінити тими хто проти
Ти свій переляк на чужу голову- не натягуй...
1 Піхотинці на нулі хочуть трохи відпочити - а не здриснути в Ужгород...
2 Бажання відпочити в них - зовсім не твоє бажання капітулювати. Вони вже й так втратили кілька років життя і тисячі побратимів не за те щоб слухати дурнів з тилу, які згодні здати країну лиш би їх випустили на заробітки в мадярщину...

Ок, можеш комусь написати з піхоту " Хлопці я тут з синами у Львові подумав, що насправді ви не хочете закінчити війну хоч зараз без жодних умов, а просто трохи перепочити і знов в окоп. А ваші пости і відеозвернення то просто від недосипу і взагалі іпсо"..
Дійсно, вони втратили кілька років життя і тисячі побратимів щоб втратити ще "кілька років життя і тисячі побратимів", поки хтось на дивані щоки дує
Викрали фермера та вимагали 70 тис. дол.: затримано діючого та колишнього військовослужбовців. ФОТОрепортаж

Командир роти однієї з військових частин та колишній військовослужбовець незаконно позбавили волі фермера на Дніпропетровщині. Від потерпілого вимагали та отримали 70 тис. доларів США за його звільнення.
Про це повідомляє Спецпрокуратура Східного регіону. Джерело: https://censor.net/ua/p3568475

чоткий бізнес 8) тільки раніше його робили хлопці у шкірянках, трєніках, кросах і з качалок...

мусарня і тцкуни будуть збагачуватись й після закінчення війни 8)
руки добре набиті...
