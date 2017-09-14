|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 14 сер, 2025 10:06
whois2010 написав:
Текст без правок
ходьба по тим самим граблям, 4 рази:
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40388
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1605 раз.
- Подякували: 2850 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Чет 14 сер, 2025 10:21
🇰🇵 Північна Корея невдовзі планує відправити рф для війни проти України шість тисяч солдатів та сотні одиниць техніки — танки, бронетранспортери та гаубиці, — Буданов
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 5473
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 14 сер, 2025 10:21
flyman написав: whois2010 написав:
Текст без правок
ходьба по тим самим граблям, 4 рази
:
Как оно там звучит? - "постоянство - признак мастерства"...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10244
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|120606
|
|
|1493
|302693
|
|
|6076
|973174
|
|