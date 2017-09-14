RSS
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 10:06

  whois2010 написав:Текст без правок

ходьба по тим самим граблям, 4 рази:
flyman
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 10:21

🇰🇵 Північна Корея невдовзі планує відправити рф для війни проти України шість тисяч солдатів та сотні одиниць техніки — танки, бронетранспортери та гаубиці, — Буданов
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 10:21

  flyman написав:
  whois2010 написав:Текст без правок

ходьба по тим самим граблям, 4 рази:

Как оно там звучит? - "постоянство - признак мастерства"...
