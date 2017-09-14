ну да, ігу колись десятина була непосильна, а государству тепер 73% мало, а 30% то будівельник пише "злочинець"
|
|
|
Додано: П'ят 15 сер, 2025 12:40
Додано: П'ят 15 сер, 2025 13:22
рожовощокого затригерило
слабонервовим і жінкам не дивитись
Додано: П'ят 15 сер, 2025 14:04
Рівень життя сильно(навіть дуже сильно) зріс.
Якщо б іго підняло податки до 50%+ то народ би просто вимер з голоду, я вже мовчу про повстання. Вимирання підлеглого народу очевидно не було вигідно ігу.
Зараз деруть 50%+ "бо можуть" і народ точно не почне вимирати з голоду. Правда він вимирає через "ненародження", але це дуже повільний процес.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 14:26
ГК - це посада та обов'язки.
Як їх виконувати вирішує особа, яка займає посаду.
То ж нинішній не одвічний ГК((
І навіть нинішній запросто може змінити своє відношення.
Він же ісполнітєльний? Да.
То ж поставить йому задачу ВГК на рехформи, то прийдеться виконувати-міняти, інакше злетить з посади.
Буде замінений на ... того, хто 90-х і не бачив і має нефеодальне відношення до всл.
До речі, НГШ тільки в 2001 закінчив виш.
Драпатий - в 2004.
Шаповалов - в 2000.
Почекайте змін((
Прийдуть нові і буде відношення може((, як в омериканській армії у фільмах.
Сержант солдат має ще гірше, ніж кріпаків.
Да і офіцери теж...
"«Несколько хороших парней» (англ. A Few Good Men) — юридическая драма режиссёра Роба Райнера, экранизация одноимённой пьесы Аарона Соркина 1989 года. Лента получила несколько номинаций на премию «Оскар», включая «Лучший фильм» и «Лучшая мужская роль второго плана» (Джек Николсон)."
Це ж не повна хфантастика.
І навіть якщо поділити на чотири, да хоч на десять, то писець чималий.
А козацьке військо буде... коли будуть козаки 😅
Які всім своїм військом самі по собі.
І бабло на цих вільних козаків. В України та українського народу.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 14:43
Предмет дискусії - хто є джерелом реформ-змін в країні-суспільстві-армії. Для подальшого розвитку. Хто створив і підтримує систему в визначеному стані.
Детройт -- управлінці-можновладці-регулятори. Оскільки саме в них повноваження та інструменти. Є мета, то реформують-міняють. Нема, то по необхідному мінімуму, аби існувала країна та інституції більш-менш виконували свої функції.
Бандерлог (по змінам в армії) -- полковники. Бо вони "основа армії", "стоять на вершині піраміди", "сердцевина матриці".
Є ще третя думка -- кожен сам собі режисер. Кожен в країні-суспільстві-ринку сам собі створює життя (в країні, армії, ринку). Коли умовно кожен (або достатня кількість) сама схоче, от тоді піде розвиток, нові якісні зміни. Тобто треба почекати, коли схочуть.
Або якщо кожен підійде до дзеркала і..Тобто треба теж почекати, коли кожен підійде до дзеркала і..
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 15 сер, 2025 14:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 14:46
законопроєкт про мобілізацію №10449 привів вас туди де ви зараз є.
Стадія " катастрофа " можливо завтра оформиться так щоб навіть кіт з шаманом щось заподозрили.
Далі пару вдохів видохів та переходимо до стадії "крах" В першу чергу соціально - економічний.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 14:50
Кондиционерщики поїдуть.
Соціальщіки та бюджетники лишаться.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 14:50
Додано: П'ят 15 сер, 2025 15:02
Твого сусід пса Патрона теж завербували
Буде за тобою стежити.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 15:26
Також чув багато таких "думок". Але вважаю це не дуже серйозно. Типу понти.
До 2022 можна було виїжджати - чому не виїхали?
На даний момент часу рівень життя в Україні(як мінімум в моїй місцевості) впав не сильно(або зовсім і не впав) тому прям 100% аргументів чому після війни потрібно валити - немає. Окремі люди - звичайно виїдуть. Але масового виїзду по-моєму не буде.
*але потрібно щоб війна закінчилась. Поки що ніяких перспектив її закінчення немає.
|