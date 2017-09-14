|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 15 сер, 2025 16:37
АндрейМ написав: andrijk777 написав:
До 2022 можна було виїжджати - чому не виїхали?
Тут є декілька варіантів відповідей. Є люди, які планували поїхати у разі війни, але не думали, що кордони для Ч18-60 закриють, тому не вгадали коли треба було виїхати до. Є ті, хто планували виїхати і оформлювали документи, але знову-таки кордони закрили (таких, думаю, не дуже багато). Більше буде тих, хто у шоці від ставлення влади до чоловіків. Ніде в Конституції немає слів про те, що чоловіків треба обліковувати, як худобу, забороняти їм пересуватися або залишати країну. Начебто усі громадяни рівні, а насправді - самі знаєте як. Таких теж не буде мільйони, звичайно, але навіть сотні тисяч економічно активних людей буде втратою для України.
Ще не вказано страшну чумку яка лютувала в той час і магічним чином розвіялась на ранок 24.02.24
3
Додано: П'ят 15 сер, 2025 16:40
andrijk777 написав: _hunter написав:
Потому как мне еще года полтора коллега из Харькова рассказывал, что город - пустой.
Так якщо він пустий, то в чому проблема??? В пустого міста немає проблем.
В Бахмуті є якісь проблеми? - жодної.
"Нет человека - нет проблемы" (с) (тм)
Додано: П'ят 15 сер, 2025 16:43
flyman написав:
Ще не вказано страшну чумку яка лютувала в той час і магічним чином розвіялась на ранок 24.02.24
Точно!
Я забув, що мій офіс ще 23 лютого працював віддалено; до офісу ходили за бажанням, якщо не було обов'язкового локдауну (Київ). І та чумка таки була перепоною для виїзду з України.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 16:43
andrijk777 написав: flyman написав: andrijk777 написав:
І хто буде кондиціонери ставити? Роботи?
На кондиціонерщика 5-6 років вчитись не потрібно. Знайдеться заміна миттєво.
а сантехніки, а електрики і т.д., якесь мислення квадратно-гніздове
Це у тебе воно квадратно-гніздове, а у мене ринкове. Плати бабки і потрібні "спеціалісти" миттю знайдуться.
Тим більше мова йшла про "після закінчення війни". Зараз звичайно в цих категорій є проблеми бо вони є очевидими кандидатами на бусифікацію.
ну да, одні воскреснуть, інші після ПТУ, яких нема, миттєво стануть спецами, як безробітні фотографи слуг після трускавецьких курсів підвищення кваліфікації
Додано: П'ят 15 сер, 2025 16:45
АндрейМ написав: flyman написав:
Ще не вказано страшну чумку яка лютувала в той час і магічним чином розвіялась на ранок 24.02.24
Точно!
Я забув, що мій офіс ще 23 лютого працював віддалено; до офісу ходили за бажанням, якщо не було обов'язкового локдауну (Київ). І та чумка таки була перепоною для виїзду з України.
бо хотаб знову скаже: "залишались, отже погодилися на публічну оферту М1860"
Додано: П'ят 15 сер, 2025 16:59
andrijk777 написав: _hunter написав:
Потому как мне еще года полтора коллега из Харькова рассказывал, что город - пустой.
Так якщо він пустий, то в чому проблема??? В пустого міста немає проблем.
В Бахмуті є якісь проблеми? - жодної.
это к тому "у меня уровень жизни не просел": у тех немногих оставшихся - таки чуть просел...
Додано: П'ят 15 сер, 2025 17:00
fox767676 написав: andrijk777 написав:
- побачимо. Народ(Схід) який голосував за Зе і поплатився за це руйнуваннями. Народ(Захід) який голосував проти Зе більш менш норм. Думайте, коли голосуєт
Друже вуйка, ти себе кимось розумнішим вважаєш за киян чи харків'ян ?
До умішка нездатна дійти крамольна думка, що кожен мав свої інтереси та точки тяжіння? Львівянам ближче Хорватія ніж Крим, і експансія росії через географію їм загрожувала в останню чергу, тому вони голосували як голосували.
Я ніде не писав що я самий розумний, це твої хворі фантазії.
Звичайно що в усіх були свої інтереси. В інтересах Маріуполя(більшості) було відійти до РФ і одержати російські зарплати, так як Крим. Не вийшло.
Раз ти такий розумний, то у мене питання до тебе: раз в інтереси Маріуполя(і Криму) ближчі до РФ ніж до Львова то в чому пробема віддати Маріуполь(і Крим) РФ офіційно і заключити мир? Чому львівяни мають гинути "за Маріуполь/Крим", якщо у них зовсім інші інтереси?
Додано: П'ят 15 сер, 2025 17:15
Трамп:
Я провел замечательный разговор с высокоуважаемым Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Целью звонка было поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем возможность освобождения еще 1 300 заключенных. Наш разговор прошел очень хорошо. Мы обсудили многие темы, включая визит Президента Путина на Аляску. Я с нетерпением жду встречи с Президентом Лукашенко в будущем. Спасибо за внимание к этому вопросу!
Додано: П'ят 15 сер, 2025 17:21
Xenon написав:
Трамп:
Я провел замечательный разговор с высокоуважаемым Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Целью звонка было поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем возможность освобождения еще 1 300 заключенных. Наш разговор прошел очень хорошо. Мы обсудили многие темы, включая визит Президента Путина на Аляску. Я с нетерпением жду встречи с Президентом Лукашенко в будущем. Спасибо за внимание к этому вопросу!
Сувалківський калідор ім. тов. Краснова?
