RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14742147431474414745
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 21:25

https://t.me/PresidentDonaldTrumpRU?livestream. Збиття у прямому етері
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3979
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 21:29

  stm написав:
  UA написав:
  flyman написав:Сувалківський калідор ім. тов. Краснова?

У найближчий рік прорубають.

Дивно, що ви не помітили що рубалка останнім часом нетойво, пороховий завод гарно гахнул, шахедовоз затонув. Кожен день не лише НПЗ, а й газова дружба тойго.
А ось людей для м'ясних штурмів дуже багато... Як завжди убогі - головний козир оркостану.

То він хоче, щоб прорубали корідор до його курорту і обригали всі його номери )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11881
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 21:39

  stm написав:
  UA написав:
  flyman написав:Сувалківський калідор ім. тов. Краснова?

У найближчий рік прорубають.

Дивно, що ви не помітили що рубалка останнім часом нетойво, пороховий завод гарно гахнул, шахедовоз затонув. Кожен день не лише НПЗ, а й газова дружба тойго.
А ось людей для м'ясних штурмів дуже багато... Як завжди убогі - головний козир оркостану.

https://www.youtube.com/watch?v=oEgNem_ ... rt_radio=1
UA
 
Повідомлень: 9586
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 21:53


0:50
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40423
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 22:10


Це старе, сьогодні вже актуальний кумедний ролік про вічних друзів США і оркостан "Разом ми творимо майбутнє" )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5946
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 22:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

як руські під Добропіллям почали просуватися - як тут почали волати. а зараз чомусь тиша...
Підрізали «вуха зайця». Сили оборони відкинули війська окупантів поблизу Добропілля — DeepState
Підрозділи Сил оборони України відкинули військових країни-агресора РФ поблизу низки населених пунктів, зокрема й від Золотого Колодязя.

Про це 15 серпня повідомляють аналітики порталу DeepState.

За даними проєкту, українські захисники відкинули російські війська поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного Шахового, Никанорівки та Сухецького.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9393
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1633 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 22:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

й таке не цитують
Росії потрібно більше ніж чотири роки, аби повністю захопити чотири області України — британська розвідка
Розрахунки ґрунтувалися на нещодавно повторених російським диктатором Володимиром Путіним вимогах щодо виведення українських військ із Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які міжнародно визнані частиною України.

За оцінками аналітиків, з урахуванням середньодобових втрат російських військ у 2025 році, продовження бойових дій ще на 4,4 року може призвести до близько 1,93 млн додаткових втрат серед особового складу РФ, включно з убитими та пораненими.

тобто руські вимагають того, чого вони НІКОЛИ не досягнуть - бо воювати ще 4 роки й втратити ще 2 млн людей - це за межами їх можливостей...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9393
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1633 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 23:11

  stm написав:

Це старе, сьогодні вже актуальний кумедний ролік про вічних друзів США і оркостан "Разом ми творимо майбутнє" )

Воно?
По приколу 73% (с)
https://www.youtube.com/shorts/2qrJYowOLco
UA
 
Повідомлень: 9586
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 23:26

UA
 
Повідомлень: 9586
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 23:27

Похоже, что можно осторожно начинать ориентироваться на октябрь...
Переговори Путіна і Трампа тривають вже близько години: раніше президент США говорив, що він швидко піде, якщо побачить, що Путін не налаштований на мир
_hunter
 
Повідомлень: 10252
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 14742147431474414745
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Ana, flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 120715
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 303017
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 973412
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (670)
15.08.2025 22:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.