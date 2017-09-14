RSS
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Суб 16 сер, 2025 12:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Суб 16 сер, 2025 12:58

Україна потерпає від браку кадрів. Нестача фахівців відчувається всюди – як на фронті, так і в тилу. Насамперед страждають від цього підприємства оборонного комплексу. Потрібні спеціалісти або вже працюють, або мобілізовані, або виїхали за кордон.
https://censor.net/biz/resonance/356874 ... a-naslidky
Суб 16 сер, 2025 13:05

  jump написав:Україна потерпає від браку кадрів. Нестача фахівців відчувається всюди – як на фронті, так і в тилу. Насамперед страждають від цього підприємства оборонного комплексу. Потрібні спеціалісти або вже працюють, або мобілізовані, або виїхали за кордон.
https://censor.net/biz/resonance/356874 ... a-naslidky

Не знаю, найкращій фізик/хімік Франт ще в Україні і не мобілізован. Флай 100% військового робота розробляє у підвалі. Хуиз2010 стратегічно знає увесь захист полігонів. Джамп, а на що здатні ви? )
Сюр цього світу, що навіть там де немає війни є корупція і не вистачає спеціалістів. А таких як ви копіпастеров хоч греблю гати.
Вважаєте що орки котрі наразі дохнуть 5/1 чи орки які отримали на найкращих заводах -20% до зарплатні (4 робочих днів на тиждень майже по європейські), чи орки які мають бюджет вже -5трл.фублів, чи банки орків які вимушені давати кошти військовим підприємствам хоча попередні кошти не повернули, чи бізнес орків який не може дозволити кредити під 20% це все міць?
