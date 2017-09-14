|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 17 сер, 2025 14:00
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
......ти звинуватив мене в чомусь
, ти й доводь.
......
Ясно... Мог просто написать "да"...
"брехня від початку од кінця" -- кто написал? Или снова оператор учетки поменялся - который не в курсах, что там предыдущий понаписывал?
оце всі твої аргументи?..
Аргументы в чем?
Ты меня обвинил во лжи. Вместо обоснования -- уже второй час флудишь непереставая...
_hunter
2
Додано: Нед 17 сер, 2025 14:08
_hunter написав: Shaman написав:
оце всі твої аргументи?..
Аргументы в чем?
Ты меня обвинил во лжи. Вместо обоснования -- уже второй час флудишь непереставая...
тренуєшся в демагогії далі?
ну давай.
ти збрехав
, коли сказав що я там щось не те написав. немає аргументів, що я неправий. я ще раз повторив (ти знову видалив з цитати) свої дописи - по суті нема тобі чого заперечити, бо все логічно. ну а те що ти щось зміг виправити - оце взагалі маячня, тобто знову брехня. тому й написав про брехню. виправлялка в тебе не виросла, надто для тебе це складно
а мені ти просто намагаєшся приписати свої дії - якийсь ти недолугий. хоча визнаю, перекручувати ти вмієш непогано
Shaman
1
3
5
Додано: Нед 17 сер, 2025 14:16
Ми такі розумні нах нікому не потрібні. з такою корупцією це перше рило України шось хоче базікати на світовій арені?після крашанок па ...? воно осуджене чі пішло уверх по щаблям корупційної драбини?
Про шо агент КГБ може домовлятися с шестьоркой?
Востаннє редагувалось Vadim_
в Нед 17 сер, 2025 14:56, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
flyman
1
3
Додано: Нед 17 сер, 2025 14:28
У цому вся НАТО .там бабки ...всё решают.мы такие никому нах не нужны
Vadim_
Додано: Нед 17 сер, 2025 14:37
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
оце всі твої аргументи?..
Аргументы в чем?
Ты меня обвинил во лжи. Вместо обоснования -- уже второй час флудишь непереставая...
ти збрехав
, коли сказав що я там щось не те написав. немає аргументів, що я неправий
.
Не "щось не те" - а полный бред - не брэши
"немає аргументів"? -- сегодняшняя новость от Reuters _без_ пунктов про денацификацию/демиталиризацию - это что?
Shaman написав:
я ще раз повторив (ти знову видалив з цитати) свої дописи - по суті нема тобі чого заперечити, бо все логічно. ну а те що ти щось зміг виправити - оце взагалі маячня, тобто знову брехня. тому й написав про брехню.
ты сейчас про что вообще?
_hunter
2
Додано: Нед 17 сер, 2025 14:39
Shaman написав: budivelnik написав: Shaman написав:
ти хочеш побачити, що таке знищене суспільство - тобі в Сомалі або в Газу. через деякий час - й в Рашу
є в нас здорова частина суспільства яка витягне інших
Як правило , той на чиїх плечах буде лежати витягування Країни -це молодь...
І чим молодша вона сьогодні- тим більше вона завтра витягне
З єдиним уточненням
Якщо пенсіонери яким робити нічого( і яких більше ніж молоді) цій молоді не навяжуть своє старчеське всьо пропало, капіталу нема, править матриця. від нас нічого не залежить, ніхто не буде важко працювати....
від нас нічого не залежить, хтось щось має зробити, щоб воно запрацювало - це дуже хибні, але дуже поширені тези...
питання не у віці, а у ментальності. так, згоден сучасна молодь взагалі не думає, що держава має щось для них зробити. але їх мало - й саме вони можуть поїхати. а от 60+ ще з радянським досвідом з одного боку, а з іншого - жалюгідним рівнем пенсій - вимагає собі пільг - й зовсім не думає, що воно так не працює...
Телега попереду кобили 😁
Їдуть звідси саме тому, що можновладці-управлінці-регулятори не виконують більше мінімуму свої функції.
Для кого?
Для країни, суспільства, ринку.
Тому з таких країн-суспільств-ринків їдуть туди, де можновладці-управлінці-регулятори виконують свої функції більше. Тому є кращий результат, кращі умови.
І це прикол від вас: за вибору вимагати щось від пересічних (до яких ви тут генеруєте купу вимог та претензій) або від можновладців-управлінців-регуляторів, ви чомусь 😁😁😁 обираєте перших. І окремих.
(Бо до мас ви звернутись зі своїми співами-закликами-вимогами-претензіями не можете). А результат може дати лише вся сукупна маса пересічних.
Обираєте варіант звернутись до тих, в кого нема ні повноважень, ні інструментів впливу, дій --- окремих громадян.
Це донкіхотство якесь. Боротьба з вітряними мельницями.
Таке не працює((
Щоб був результат потрібно або стукати до влади-можновладців (щоб вона робила, бо саме в неї, в них інструменти-то), або самому йти у владу.
detroytred
Додано: Нед 17 сер, 2025 14:42
Потужно...
У понеділок Зеленський прибуде до Вашингтона — без червоної доріжки, урочистостей та оплесків, — Sky News
_hunter
2
Додано: Нед 17 сер, 2025 14:45
Shaman написав:
мовне питання дуже важливе, але потім про це поговоримо. якщо коротко - то Квебек - це приклад, як мала існувати Україна в складі срср - з власною мовою. але це фантастика, авторитарні режими так не працюють.
нагадайте мені, скільки років в Канаді та Швейцарії проходили політику примусового переходу на одну мову? жодного? а в Україні - кілька століть, на Західній менше - лише 50 років. тому має пройти певний період поновлення - а там подивимось. навіть в Ірландії докладають зусиль по відновленню мови. та й взагалі - ми ще не стала країна, в нас й так хтось до Раші хотів, хтось федерацію. подивиться на Боснію, що буває коли впровадять ці лебідь, рак та щуку.
принципове небажання вчити українську мову - це наслідки імперського мислення які зникнуть через покоління-два. для молоді знати дві мови - взагалі не проблема. там треба знати три-чотири
Соскін пропонує ввести іспанську офіційну мову.
А щоб два рази не вставати, можна піти далі, і російську замінити іспанською.
Всі російськомовні автоматично стають іспаномовними.
В Путіна пропадає причина нападу.
flyman
1
3
Додано: Нед 17 сер, 2025 14:51
_hunter написав:
Потужно...
У понеділок Зеленський прибуде до Вашингтона — без червоної доріжки, урочистостей та оплесків, — Sky News
Цього разу з картами?
flyman
1
3
