У вас(нас) є вибір ? У тих пунктах що виплили нічого про демілітаризацію нема. Але якщо ви будете наполягати, постійно нагадувати х-лу, то він вам подякує за нагадування і включить їх до порядку денного. у ва-банк йдуть майбутні лузери, розумні люди вміють фіксувати збитки\прибутки
detroytred написав:Щоб був результат потрібно або стукати до влади-можновладців (щоб вона робила, бо саме в неї, в них інструменти-то), або самому йти у владу.
1 Стукати в тебе не вийшло 2 Те що ти не прийшов до влади -це успіх суспільства Бо краще у владі перукарі які хоч розуміють ціноутворення на рівні перукарні, ніж теоретики які тільки книжки читали 3 Так для посміятись.. Уяви що ти прийшов до влади -які твої дії і як ти будеш добиватись виконання своїх фантазій?
У понеділок Зеленський прибуде до Вашингтона — без червоної доріжки, урочистостей та оплесків, — Sky News
Цього разу з картами?
поцієнта везуть санітари
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом з іншими європейськими лідерами візьмуть участь у перемовинах президентів України та Сполучених Штатів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Вашингтоні 18 серпня.
ще й барбариску підтягнули для спічу
“Хоч це і викликало огиду, Трамп зробив правильно, що спробував. Він мав рацію, зустрічаючись із Путіним, бо якщо мільйони українців з жахом спостерігали за “реабілітацією” російського тирана на червоній доріжці, вони також спостерігали з надією. Вони сподівалися, що, можливо, цей легендарний нью-йоркський майстер угод зможе знайти рішення, яке покладе край війні, але все ж врятує те, чого вони хочуть і чого потребують, а саме свободу, суверенітет і незалежність їхньої країни”, — йдеться у статті. https://zn.ua/ukr/WORLD/najohidnishij-e ... astsi.html працює відпочиваючи Коктейлі, плавання і сонце: ЗМІ виявили, де проводить відпустку Борис Джонсон з родиною (фото) https://focus.ua/uk/lifestyle/719622-ko ... inoyu-foto
Ти знов сплутав. Та вигадав. Й побудував. Я нікуди не стукав.
Це в тебе місія та намагання.
В мене мови нема і не було про прихід саме мене до влади. Предметом обговорення є принцип. Твої спроби перевести на особисто мене дурні.
Кумедний же ти. Зі своїми місією, намаганнями переконати когось, єралашиками, брехнею, донкіхотством. Фантазії - це про твоє дзеркало та поява бажання життя роками родиною на 1/2 від 20 тис.грн. після прослуховування твоїх пісень. Або масовий продаж квартир умовними перукарями, як варіант рішення питання. Жгі ще хфантазер теоретик реформування ринку країни. Але спробуй без мене.
Ти, мільйонер гривневий ((, саме тому їм став, що отой перукар в тебе зайву пляшку горілки купляє. Що в тебе тобою побудовані квартири купили. Що в твоїх таксі роботяга та пенси їздять. Саме тому ти приростив-прирощуєш капітал від оберту. А коли б більше учасників ринку намагалось приростити капітал, то за рахунок кого?? Коли вони родиною почали на 10 тис. грн. жити. Марсіан... Вже не кажучи про падіння цін на житло при масовому його продажу майбутніми капіталістами(((((
Як правило, саме за рахунок роботяг отой капітал приростає... І коли зайвим капіталом став володіти навіть пенесічний роботяга, пенс, то й проблема розвитку ринків загострилась. І рішення лише в розширенні ринків по Сміту або віртуалізації прибутків через боргову піраміду чи кріпту..
Я все-таки думаю, что (50%)- следующую неделю просаботирует и процесс перенесут на 2-3 месяца ближе к зиме, по аналогии с ресурсной сделкой. ну и размер подконтрольных территорий донецкой области к тому времени уменьшится, источник разногласий рассосется сам собой