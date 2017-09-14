RSS
  #<1 ... 14767147681476914770>
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 16:49

thenewepic

У вас(нас) є вибір ?
У тих пунктах що виплили нічого про демілітаризацію нема.
Але якщо ви будете наполягати, постійно нагадувати х-лу, то він вам подякує за нагадування і включить їх до порядку денного.
у ва-банк йдуть майбутні лузери, розумні люди вміють фіксувати збитки\прибутки
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4027
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 16:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fox767676 написав:thenewepic

Але якщо ви будете наполягати, постійно нагадувати х-лу, то він вам подякує за нагадування і включить їх до порядку денного...
йому більше нікому нагадувати?
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1641
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 16:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Щоб був результат потрібно або стукати до влади-можновладців (щоб вона робила, бо саме в неї, в них інструменти-то), або самому йти у владу.
1 Стукати в тебе не вийшло
2 Те що ти не прийшов до влади -це успіх суспільства
Бо краще у владі перукарі які хоч розуміють ціноутворення на рівні перукарні, ніж теоретики які тільки книжки читали
3 Так для посміятись..
Уяви що ти прийшов до влади -які твої дії і як ти будеш добиватись виконання своїх фантазій?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26833
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 17:00

  fox767676 написав:Професор Скліфософський тут має рацію
Євроатлантичний бомонд повинен надати хоча б фігові гарантії Україні та залізобетонні персонально Зеленському


в гольф можна виграти без добрих карт?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40452
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 17:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:в гольф можна виграти без добрих карт?

Чувак в чорному когось нагадує :D

fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4027
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 17:08

  flyman написав:
  _hunter написав:Потужно...
У понеділок Зеленський прибуде до Вашингтона — без червоної доріжки, урочистостей та оплесків, — Sky News

Цього разу з картами?


поцієнта везуть санітари :lol:

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом з іншими європейськими лідерами візьмуть участь у перемовинах президентів України та Сполучених Штатів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Вашингтоні 18 серпня.

ще й барбариску підтягнули для спічу 8)

“Хоч це і викликало огиду, Трамп зробив правильно, що спробував. Він мав рацію, зустрічаючись із Путіним, бо якщо мільйони українців з жахом спостерігали за “реабілітацією” російського тирана на червоній доріжці, вони також спостерігали з надією. Вони сподівалися, що, можливо, цей легендарний нью-йоркський майстер угод зможе знайти рішення, яке покладе край війні, але все ж врятує те, чого вони хочуть і чого потребують, а саме свободу, суверенітет і незалежність їхньої країни”, — йдеться у статті.
https://zn.ua/ukr/WORLD/najohidnishij-e ... astsi.html
працює відпочиваючи :P
Коктейлі, плавання і сонце: ЗМІ виявили, де проводить відпустку Борис Джонсон з родиною (фото)
https://focus.ua/uk/lifestyle/719622-ko ... inoyu-foto
Востаннє редагувалось jump в Нед 17 сер, 2025 17:19, всього редагувалось 3 разів.
jump
 
Повідомлень: 4898
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1319 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 17:10

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Щоб був результат потрібно або стукати до влади-можновладців (щоб вона робила, бо саме в неї, в них інструменти-то), або самому йти у владу.
1 Стукати в тебе не вийшло
2 Те що ти не прийшов до влади -це успіх суспільства
Бо краще у владі перукарі які хоч розуміють ціноутворення на рівні перукарні, ніж теоретики які тільки книжки читали
3 Так для посміятись..
Уяви що ти прийшов до влади -які твої дії і як ти будеш добиватись виконання своїх фантазій?

Ти знов сплутав. Та вигадав. Й побудував.
Я нікуди не стукав.

Це в тебе місія та намагання.

В мене мови нема і не було про прихід саме мене до влади.
Предметом обговорення є принцип.
Твої спроби перевести на особисто мене дурні.

Кумедний же ти. Зі своїми місією, намаганнями переконати когось, єралашиками, брехнею, донкіхотством.
Фантазії - це про твоє дзеркало та поява бажання життя роками родиною на 1/2 від 20 тис.грн. після прослуховування твоїх пісень.
Або масовий продаж квартир умовними перукарями, як варіант рішення питання.
Жгі ще хфантазер теоретик реформування ринку країни. Але спробуй без мене.

Ти, мільйонер гривневий ((, саме тому їм став, що отой перукар в тебе зайву пляшку горілки купляє. Що в тебе тобою побудовані квартири купили. Що в твоїх таксі роботяга та пенси їздять.
Саме тому ти приростив-прирощуєш капітал від оберту.
А коли б більше учасників ринку намагалось приростити капітал, то за рахунок кого?? Коли вони родиною почали на 10 тис. грн. жити.
Марсіан...
Вже не кажучи про падіння цін на житло при масовому його продажу майбутніми капіталістами(((((

Як правило, саме за рахунок роботяг отой капітал приростає...
І коли зайвим капіталом став володіти навіть пенесічний роботяга, пенс, то й проблема розвитку ринків загострилась.
І рішення лише в розширенні ринків по Сміту або віртуалізації прибутків через боргову піраміду чи кріпту..
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 17 сер, 2025 17:42, всього редагувалось 5 разів.
detroytred
 
Повідомлень: 25119
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 17:11

  thenewepic написав:
І разом з тим журналісти The Telegraph вважають, що здача Донбасу в обмін на мир і повоєнні гарантії "ймовірно, буде найкращою угодою, якої можна досягти"

і що, лише "здача Донбасу"? А як же "демілітаризація" і "денацифікація"? Пуйло відступить від цих вимог? ......

Уже отступил, по факту - я там чуть раньше приводил обновлённый список от Reuters. Трамп объяснил, что для этого нужно было в год, ну максимум в два укладываться - до его выборов.
_hunter
 
Повідомлень: 10273
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 17:47

  fox767676 написав:
  flyman написав:в гольф можна виграти без добрих карт?

Чувак в чорному когось нагадує :D


В костюмі і з харошими картами
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40452
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 17:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я все-таки думаю, что (50%)- следующую неделю просаботирует и процесс перенесут на 2-3 месяца ближе к зиме, по аналогии с ресурсной сделкой.
ну и размер подконтрольных территорий донецкой области к тому времени уменьшится, источник разногласий рассосется сам собой
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4027
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
