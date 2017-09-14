Додано: Нед 17 сер, 2025 17:10

budivelnik написав: detroytred написав: Щоб був результат потрібно або стукати до влади-можновладців (щоб вона робила, бо саме в неї, в них інструменти-то), або самому йти у владу. Щоб був результат потрібно або стукати до влади-можновладців (щоб вона робила, бо саме в неї, в них інструменти-то), або самому йти у владу. 1 Стукати в тебе не вийшло

2 Те що ти не прийшов до влади -це успіх суспільства

Бо краще у владі перукарі які хоч розуміють ціноутворення на рівні перукарні, ніж теоретики які тільки книжки читали

3 Так для посміятись..

Ти знов сплутав. Та вигадав. Й побудував.Я нікуди не стукав.Це в тебе місія та намагання.В мене мови нема і не було про прихід саме мене до влади.Предметом обговорення є принцип.Твої спроби перевести на особисто мене дурні.Кумедний же ти. Зі своїми місією, намаганнями переконати когось, єралашиками, брехнею, донкіхотством.Фантазії - це про твоє дзеркало та поява бажання життя роками родиною на 1/2 від 20 тис.грн. після прослуховування твоїх пісень.Або масовий продаж квартир умовними перукарями, як варіант рішення питання.Жгі ще хфантазер теоретик реформування ринку країни. Але спробуй без мене.Ти, мільйонер гривневий ((, саме тому їм став, що отой перукар в тебе зайву пляшку горілки купляє. Що в тебе тобою побудовані квартири купили. Що в твоїх таксі роботяга та пенси їздять.Саме тому ти приростив-прирощуєш капітал від оберту.А коли б більше учасників ринку намагалось приростити капітал, то за рахунок кого?? Коли вони родиною почали на 10 тис. грн. жити.Марсіан...Вже не кажучи про падіння цін на житло при масовому його продажу майбутніми капіталістами(((((Як правило, саме за рахунок роботяг отой капітал приростає...І коли зайвим капіталом став володіти навіть пенесічний роботяга, пенс, то й проблема розвитку ринків загострилась.І рішення лише в розширенні ринків по Сміту або віртуалізації прибутків через боргову піраміду чи кріпту..