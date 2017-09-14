Просування нарративів російської пропаганди ...
Ти вже писав, що в другому кварталі буде, па-любому, РПВ
Залізні ко-ко-копита Трампа і все таке інше
PS. Я проїзжав Київ в середині березня 2022, ніякого висіння на волосинці не помітив
Додано: Нед 17 сер, 2025 18:25
Додано: Нед 17 сер, 2025 18:28
Питання не в цьому, питання в тому, що ти ЗА плани Кремля
Додано: Нед 17 сер, 2025 18:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Цікава фантазія..
Дай статистичні данні по яким ти орієнтуєшся і заявляєш про ріст капіталу в роботяг..
ПС
додатково
а - уточни - яку величину грошей(вартість акцій) ти вважаєш достатнім накопичення капіталу.
б - який відсоток з 30 млн роботяг+пенсіонерів - володіє отим твоїм достатнім капіталом.
ППС
для всіх інших
а - рівень споживання тим чи іншим боком звязаний з обємом ринку( чим більше споживається на ринку-тим він більший)
б - капітал це різниця між створеним і спожитим
в - ріст ринку , це виключно ріст капіталу , тобто ріст створення мінус споживання
Звідси висновок
Якщо людина споживає ВСЕ створене-капітал в неї не зявиться не залежно від умов створених можновладцями для створення/споживання.
Так щоб легше було фантазувати і не виглядати дурнем
Депозити домогосподарств станом на серпень 2024 року в млн грн у всіх валютах
всього____________1 290 027
на вимогу___________830 691
до року_____________332 938
рік-два_____________115 335
більше двох років____11 063
Тобто на 30 млн осіб це по 43 000 грн
Якщо на 3 млн осіб це по 430 000 грн
На мою особисту думку -капітал це ВІД 1 млн грн ( впливає виключно на пенсію, збільшить її на 10000 грн/місяць)
Тобто в Україні точно менше 1 млн осіб які мають капітал трошки вищий від 1 млн грн
Додано: Нед 17 сер, 2025 18:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Интересно - с чего такая секретность? 🤔
Тут что-то не сильно приятное будет?
Додано: Нед 17 сер, 2025 18:33
pesikot
пес патрон просуває російську пропаганду під виглядом офіційної подоляцької
але нагадаю подоляк - засланий російський пропагандист, як і його шістки типа казанського (гиги)
так що стули свій писок і насолоджуйся останніми днями без намордника
ви ще будете сидіти у в'язниці за те шо під прикриттям нібито турбопатріотичних гасел затягували хід війни, послаблюючи переговорні позиції України.
це називається саботаж
Додано: Нед 17 сер, 2025 18:38
На себя намордник натяни, шавка московская )
И не тявкай, фашик, твоё место под шконкой )
PS. Вот почему, как пророссийское, которое трындит - ты у меня в ЧС, ты у меня в ЧС.
Как будто это угроза ...
Всё равно читает )
Додано: Нед 17 сер, 2025 18:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
це максимально наївний погляд. Так, справа в інтернет-мемах. Дякую, посміявся.
до чого тут стаття Конституції? В Конституцію російську мову 100% заносити не будуть. Ну або проведуть референдум, який за це не проголосує.
Я мав на увазі Конституцію самої АР Крим:
Тож нехай повертають Крим Україні і там буде законна російська мова, як раніше. Звісно ж, такого не буде.
Розумію, що існував ще закон колесніченка-ківалова, але він визнаний неконституційним. Повернути його не вийде. Приймати новий аналогічний? Ну нехай. Цікаво, яка місцева рада наважиться ввести у себе офіційну російську мову? Це ж буде сприйнято суспільством як зрада.
ну так зараз все ж кордон більш захищений, як мінімум.
на Харківщині минулого року пішли. Вовчанськ жаль, звичайно, але далеко в результаті вони зайшли?
Не треба перебільшувати, перевага у вс рф над ЗСУ певна є, але не така тотальна, щоб вести одночасно ефективні наступальні дії на кілької напрямках. Доки не вийдуть з Донеччини, нізвідки більше не підуть.
ну тоді пуйло просто по приколу вирішив вбити сотні тисяч своїх людей і завести свою країну в глибоку кризу. Ок.
питання якось зовсім не в тему. Ваша позиція "пропало все, нужно соглашаться на любые условия"?
Додано: Нед 17 сер, 2025 18:47
Додано: Нед 17 сер, 2025 18:52
>>> Так, справа в інтернет-мемах. Дякую, посміявся.
Возможно считается что на ЛНР\ДНР претензий и так нет.
Но какая, в принципе, разница? -- это всеравно _начальные_ условия переговоров. На, собственно, переговорах условия будут уточнять, естественно.
>>> В Конституцію російську мову 100% заносити не будуть.
Стало еще менее понятно: она _уже_ внесена. -- перечитайте Статью 10.
>>> просто по приколу вирішив вбити сотні тисяч своїх людей і завести свою країну в глибоку кризу. Ок.
Вы как-то совсем из стороны в сторону шарахаетесь. Понятно, что _какие-то_ цели/планы у него были. Но с чего вы решили, что вы их знаете?
|