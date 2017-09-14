RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1477014771147721477314774>
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 18:25

  fox767676 написав:
  thenewepic написав:
  fox767676 написав:тут взагалі б вересневі навчання у білорусі пережити
Кієв за трі дня?


Київ висів на волосинці у березні 2022
такої руської рулетки більше не треба
але зараз можуть піти західніше, люди і втекти не встигнуть

Просування нарративів російської пропаганди ...

Ти вже писав, що в другому кварталі буде, па-любому, РПВ
Залізні ко-ко-копита Трампа і все таке інше

PS. Я проїзжав Київ в середині березня 2022, ніякого висіння на волосинці не помітив
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11905
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 18:28

  fox767676 написав:
  thenewepic написав:
  fox767676 написав:Які цілі переслідують люди артикулюючи таку позицію ?
я приблизно маю уявлення про початкові стратегічні цілі ворога, і те, що зараз обговорюється - не відповідає цим цілям. Значить або ворог визнав свою поразку (що є дивним, бо його армія на даний момент сильніша, ніж українська), або це лише його хитра гра і він буде намагатися засунути свої умови, які мають призвести до його стратегічної перемоги, в мирну угоду.


чудово
хто ваші спільники по запобіганню хитрих планів кремля крім каї калас та барбершоп-полководців ?

Питання не в цьому, питання в тому, що ти ЗА плани Кремля
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11905
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 18:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Як правило, саме за рахунок роботяг отой капітал приростає...
І коли зайвим капіталом став володіти навіть пенесічний роботяга, пенс, то й проблема розвитку ринків загострилась.
Цікава фантазія..
Дай статистичні данні по яким ти орієнтуєшся і заявляєш про ріст капіталу в роботяг..

ПС
додатково
а - уточни - яку величину грошей(вартість акцій) ти вважаєш достатнім накопичення капіталу.
б - який відсоток з 30 млн роботяг+пенсіонерів - володіє отим твоїм достатнім капіталом.

ППС
для всіх інших
а - рівень споживання тим чи іншим боком звязаний з обємом ринку( чим більше споживається на ринку-тим він більший)
б - капітал це різниця між створеним і спожитим
в - ріст ринку , це виключно ріст капіталу , тобто ріст створення мінус споживання
Звідси висновок
Якщо людина споживає ВСЕ створене-капітал в неї не зявиться не залежно від умов створених можновладцями для створення/споживання.

Так щоб легше було фантазувати і не виглядати дурнем
Депозити домогосподарств станом на серпень 2024 року в млн грн у всіх валютах
всього____________1 290 027
на вимогу___________830 691
до року_____________332 938
рік-два_____________115 335
більше двох років____11 063

Тобто на 30 млн осіб це по 43 000 грн
Якщо на 3 млн осіб це по 430 000 грн
На мою особисту думку -капітал це ВІД 1 млн грн ( впливає виключно на пенсію, збільшить її на 10000 грн/місяць)

Тобто в Україні точно менше 1 млн осіб які мають капітал трошки вищий від 1 млн грн
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 17 сер, 2025 18:44, всього редагувалось 2 разів.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26834
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 18:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Интересно - с чего такая секретность? 🤔
Трамп відмовився проводити зустріч із Зеленським за присутності європейських лідерів, спочатку Президент України та лідер США поспілкуються наодинці, – пишуть в BILD

Тут что-то не сильно приятное будет?
В Білому домі зробили нові заяви перед зустріччю з Зеленським

Трамп: Великий прогрес у відносинах із росією. Слідкуйте за новинами!

Посланець Трампа Віткофф:
▪️США та росія домовилися про гарантії безпеки для України, але тепер все залежить від Києва.
▪️Завтра з Зеленським буде обговорюватися питання територій.
▪️москва зробила поступки щодо п’яти регіонів в Україні.

Держсекретар Рубіо: Єдиний спосіб досягти угоди – це коли кожна сторона щось отримує і кожна сторона щось дає. Ось чому Зеленський приїжджає завтра.
_hunter
 
Повідомлень: 10277
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 18:33

pesikot

пес патрон просуває російську пропаганду під виглядом офіційної подоляцької
але нагадаю подоляк - засланий російський пропагандист, як і його шістки типа казанського (гиги)
так що стули свій писок і насолоджуйся останніми днями без намордника
ви ще будете сидіти у в'язниці за те шо під прикриттям нібито турбопатріотичних гасел затягували хід війни, послаблюючи переговорні позиції України.
це називається саботаж
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4035
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 18:38

  fox767676 написав:pesikot

пес патрон просуває російську пропаганду під виглядом офіційної подоляцької
але нагадаю подоляк - засланий російський пропагандист, як і його шістки типа казанського (гиги)
так що стули свій писок і насолоджуйся останніми днями без намордника
ви ще будете сидіти у в'язниці за те шо під прикриттям нібито турбопатріотичних гасел затягували хід війни, послаблюючи переговорні позиції України.
це називається саботаж

На себя намордник натяни, шавка московская )

И не тявкай, фашик, твоё место под шконкой )

PS. Вот почему, как пророссийское, которое трындит - ты у меня в ЧС, ты у меня в ЧС.
Как будто это угроза ...
Всё равно читает )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11905
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 18:41

pesikot

тебе пса казанського :) понівечать і пустять на мило
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4035
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 18:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Почему только Крым? -- наверное потому, что фишечка "чей Донбас/Луганск" по сети не ходит, в отличии от
це максимально наївний погляд. Так, справа в інтернет-мемах. Дякую, посміявся.
  _hunter написав:Тут не понял: в Статье 10 Конституции про Крым - ни слова
до чого тут стаття Конституції? В Конституцію російську мову 100% заносити не будуть. Ну або проведуть референдум, який за це не проголосує.
Я мав на увазі Конституцію самої АР Крим: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/350-14#Text На місцевому рівні там російська мова не поступалась українській (по закону, а де-факто, звичайно, російська домінувала).
Тож нехай повертають Крим Україні і там буде законна російська мова, як раніше. Звісно ж, такого не буде.
Розумію, що існував ще закон колесніченка-ківалова, але він визнаний неконституційним. Повернути його не вийде. Приймати новий аналогічний? Ну нехай. Цікаво, яка місцева рада наважиться ввести у себе офіційну російську мову? Це ж буде сприйнято суспільством як зрада.
  fox767676 написав:Київ висів на волосинці у березні 2022
ну так зараз все ж кордон більш захищений, як мінімум.
  fox767676 написав:але зараз можуть піти західніше, люди і втекти не встигнуть
на Харківщині минулого року пішли. Вовчанськ жаль, звичайно, але далеко в результаті вони зайшли?
Не треба перебільшувати, перевага у вс рф над ЗСУ певна є, але не така тотальна, щоб вести одночасно ефективні наступальні дії на кілької напрямках. Доки не вийдуть з Донеччини, нізвідки більше не підуть.
  _hunter написав:ваше "уявлення про початкові стратегічні цілі" не соответствует действительности
ну тоді пуйло просто по приколу вирішив вбити сотні тисяч своїх людей і завести свою країну в глибоку кризу. Ок.
  fox767676 написав:хто ваші спільники по запобіганню хитрих планів кремля крім каї калас та барбершоп-полководців ?
питання якось зовсім не в тему. Ваша позиція "пропало все, нужно соглашаться на любые условия"?
thenewepic
 
Повідомлень: 310
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 18:47

  fox767676 написав:pesikot

тебе пса казанського :) понівечать і пустять на мило

Помнится мне, в последние такие разы - это нацисты пускали людей на мыло ...

Ты - достойный продолжатель идей нацизма и фашизма

PS. ... мразота пророссийская ...
)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11905
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 18:52

  thenewepic написав:
  _hunter написав:Почему только Крым? -- наверное потому, что фишечка "чей Донбас/Луганск" по сети не ходит, в отличии от
це максимально наївний погляд. Так, справа в інтернет-мемах. Дякую, посміявся.
  _hunter написав:Тут не понял: в Статье 10 Конституции про Крым - ни слова
до чого тут стаття Конституції? В Конституцію російську мову 100% заносити не будуть. Ну або проведуть референдум, який за це не проголосує.
Я мав на увазі Конституцію самої АР Крим: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/350-14#Text На місцевому рівні там російська мова не поступалась українській (по закону, а де-факто, звичайно, російська домінувала).
Тож нехай повертають Крим Україні і там буде законна російська мова, як раніше. Звісно ж, такого не буде.

......

  _hunter написав:ваше "уявлення про початкові стратегічні цілі" не соответствует действительности
ну тоді пуйло просто по приколу вирішив вбити сотні тисяч своїх людей і завести свою країну в глибоку кризу. Ок.

......

>>> Так, справа в інтернет-мемах. Дякую, посміявся.
Возможно считается что на ЛНР\ДНР претензий и так нет.
Но какая, в принципе, разница? -- это всеравно _начальные_ условия переговоров. На, собственно, переговорах условия будут уточнять, естественно.

>>> В Конституцію російську мову 100% заносити не будуть.
Стало еще менее понятно: она _уже_ внесена. -- перечитайте Статью 10.

>>> просто по приколу вирішив вбити сотні тисяч своїх людей і завести свою країну в глибоку кризу. Ок.
Вы как-то совсем из стороны в сторону шарахаетесь. Понятно, что _какие-то_ цели/планы у него были. Но с чего вы решили, что вы их знаете? :shock:
_hunter
 
Повідомлень: 10277
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 1477014771147721477314774>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 120800
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 303409
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 973798
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2631)
17.08.2025 17:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.