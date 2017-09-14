RSS
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 00:08

  fox767676 написав:"І будки трансформаторної не спалили"(с)

вони ж світло дають дивитися потужні канали
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40461
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 01:22

  fox767676 написав:Разве что эмоциональный шантаж что крах Украины ляжет чёрным пятном на Трампа


А чего он должен лечь на Трампа если тот сам заявил что будет вот так вот, и никогда ничего другого кроме "быстро закончить войну" вроде и не обещал
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1384
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 01:24

  Shaman написав:
  katso написав:... И вот теперь главный вопрос - так кто же в этой цепочке халатно выполнил свою работу что через 3 года войны мы опять договариваемся о том же о чем могли договориться 3 года назад избежав кучу смертей?

знову чергова брехня - ніяких прийнятних пропозицій для обговорення три роки тому не існувало - лише капітуляція. й тоді б постраждало набагато більше людей...


а зараз існують?
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1384
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 01:30

  katso написав:
  fox767676 написав:Разве что эмоциональный шантаж что крах Украины ляжет чёрным пятном на Трампа


А чего он должен лечь на Трампа если тот сам заявил что будет вот так вот, и никогда ничего другого кроме "быстро закончить войну" вроде и не обещал


Вы не поняли
Пятно не от "быстро закончить войну" а от вьетнамско-афганского сценария. Он перейдёт из разряда гипотетческого в неизбежный
в случае самоустранения Трампа. Трамп такого точно не мог обещать, только намекнуть. Байденовских эзоповых намёков шёпотом Зеленский не понимал, теперь посмотрим что получится завтра у более прямолинейного Трампа. Думаю это самый страшный день для Зеленского после дня вторжения, ну и может визитов к стоматологу. Группа поддержки из евролидеррв намекает..
Зря он прыгал на порошенко по поводу минских. Какой мерой менял такой и его отмеряют.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4041
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 02:12

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:тримаймо стрій! :lol: підпалити трансформаторну будку на жд не пробували?
Або наварити їжаків і накидати під фуру?)

сам ти далеко не герой - а чого собі дозволяєш кепкувати над тими, хто на окупованих територіях? .

це хто тобі сказав шо я боязьливий? )
да я дозволяю собі кепкувати над тими хто на окупованих територіях) і? Ти щитаєш шо до тих що пішли на співпрацю з окупантами питань нема? )

Якщо це на мою адресу, то після деокупації Херсонщини я запрошую вас бути особисто присутним, коли мене, на моє прохання, будуть перевіряти на поліграфі чи співпрацював я з окупантами.
yanyura
 
Повідомлень: 6388
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2048 раз.
Подякували: 1536 раз.
 
Профіль
 
7
