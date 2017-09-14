|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 18 сер, 2025 11:19
UA написав: fox767676 написав:
Какие карты могут быть у Трампа на руках завтра?
1. Резкое сокращение помощи
2. Информация о русских планах , в т.ч. и об "учениях" в Беларуси осенью
3. Компромат
4. Личные гарантии
Что у Зеленского ?
Разве что эмоциональный шантаж что крах Украины ляжет чёрным пятном на Трампа
Какой компромисс может быть ? Еще несколько месяцев или недель войны и предкатострофическое состояние , после которого уже ни у кого не будет вопросов
1.Компромат
2.Компромат
3.Компромат
4.Компромат
інше питання - тов. Сі надав дозвіл на закінчення війни?
Всі ці західні клоуни забулися яка зараз країна є супердержавою.
Китай, згідно давньої традиції, сидить на березі жовтої ріки і чекає на пропливаючі трупи ворогів
-
flyman
3
Додано: Пон 18 сер, 2025 11:40
Успіх написав:
А я давно кажу - поки потужники не стануть пліч-о-пліч/спина до спини, а незламниці не випустять з-під спідниць своїх чоловіків та синів і всі гуртом не підуть на фронт - то переговорні позиції НЕ мають жодних шансів на покращення!!!
Тож потужники і незламниці - доля країни у ваших руках!
Давайте не словом, а ділом!©
І тоді обов'язково все буде добре!!!©
І от підтвердження, що саме так☝️ можемо чогось досягти!
Бо надіятись на спеціальнонавчених військових, яких вчили військової справи пів їхнього пустого/нікчемного життя - зовсім не можна!
Замість того, щоб зараз тримати лінію оборони, вони... >>>
Hotab написав:
Я зараз на прекрасному сніданку в готелі Vienna House, де крім всього іншого просто чудові шампіньйони в якомусь чудернацькому соусі. На апетитні десерти нема вже місця, та і користі там небагато.
Ввечері мене очікує А330-200 на Доху.
Успіх
Додано: Пон 18 сер, 2025 11:49
UA написав: fox767676 написав:
Какие карты могут быть у Трампа на руках завтра?
1. Резкое сокращение помощи
2. Информация о русских планах , в т.ч. и об "учениях" в Беларуси осенью
3. Компромат
4. Личные гарантии
Что у Зеленского ?
Разве что эмоциональный шантаж что крах Украины ляжет чёрным пятном на Трампа
Какой компромисс может быть ? Еще несколько месяцев или недель войны и предкатострофическое состояние , после которого уже ни у кого не будет вопросов
1.Компромат
2.Компромат
3.Компромат
4.Компромат
інше питання - тов. Сі надав дозвіл на закінчення війни?
Всі ці західні клоуни забулися яка зараз країна є супердержавою.
Згоден на умовах приниження Заходу.
Поки легких, а кращих і не буде
fox767676
Додано: Пон 18 сер, 2025 11:56
Letusrock
О! Дівчина яка отримала виплати за смерть героя України, сидить у конурах близько к ЛБЗ максимально не може придбати собі машину? І зуби у неї гарні і посмішка. Бісить, вірно?
Мирослав Олешко слідкує за градусом вашого диванного капітулянства )))
stm
Додано: Пон 18 сер, 2025 11:59
katso написав: Shaman написав: katso написав:
... И вот теперь главный вопрос - так кто же в этой цепочке халатно выполнил свою работу что через 3 года войны мы опять договариваемся о том же о чем могли договориться 3 года назад избежав кучу смертей?
знову чергова брехня - ніяких прийнятних пропозицій для обговорення три роки тому не існувало - лише капітуляція. й тоді б постраждало набагато більше людей...
а зараз існують?
зараз на щось нас дотискають, є конкретика - питання, яким буде останній варіант...
Shaman
Додано: Пон 18 сер, 2025 12:02
Xenon
Додано: Пон 18 сер, 2025 12:03
й?..
Помимо этого, Украина должна отказаться от планов вступления в НАТО, иметь «нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус», обеспечить права русскоязычных, пройти «денацифицикацию», «демилитаризацию» и принять «новые территориальные реалии», заявил Путин.
ти вже сам підтверджуєш мої слова...
Shaman
Додано: Пон 18 сер, 2025 12:32
Shaman написав:
й?..
Помимо этого, Украина должна отказаться от планов вступления в НАТО, иметь «нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус», обеспечить права русскоязычных, пройти «денацифицикацию», «демилитаризацию» и принять «новые территориальные реалии», заявил Путин.
ти вже сам підтверджуєш мої слова...
Убедил, признаю. В 2025 эти требования тоже звучали - пропустил
_hunter
Додано: Пон 18 сер, 2025 12:40
Ось зараз на Україну будуть тиснути віддати неокуповану частину Донбасу. А чому ніхто не пропоує ані у нас, ані на міжнародному рівні вирішувати територіальні питання, що зайшли в глухий кут або через які роками ллється кров, через референдум, тільки легітимний, на нормальних бланках, з міжнародними спострерігачами, не під дулами автоматів? Головне джерело влади - це ж народ, в усіх конституціях.
hxbbgaf
Додано: Пон 18 сер, 2025 12:46
hxbbgaf написав:
Ось зараз на Україну будуть тиснути віддати неокуповану частину Донбасу. А чому ніхто не пропоує ані у нас, ані на міжнародному рівні вирішувати територіальні питання, що зайшли в глухий кут або через які роками ллється кров, через референдум, тільки легітимний, на нормальних бланках, з міжнародними спострерігачами, не під дулами автоматів? Головне джерело влади - це ж народ, в усіх конституціях.
тому що це маячня, яку чомусь та для чогось ретранслюють недолугі
flyman
