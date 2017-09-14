Якби прийняли Закон про обмеження виїзду
Чим тобі не вистачає ЗУ «Про мобілізацію» ? 😅😅
Там мало про обмеження?)
|
|
|
Додано: Пон 18 сер, 2025 18:52
А засунути, дєвочка, я тобі можу))
АндрейМ
Чим тобі не вистачає ЗУ «Про мобілізацію» ? 😅😅
Там мало про обмеження?)
Додано: Пон 18 сер, 2025 18:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Підзаконні акти не можуть суперечити Законам України. Але вони можуть уточняти і доповнювати ЗУ.
Додано: Пон 18 сер, 2025 18:56
Саме так. ЗУ «про мобілізацію « надає повноваження КМУ , що саме він має обмежувати консьонінГ права пересування.
КМУ І визначив
Додано: Пон 18 сер, 2025 18:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Для повних неадекватів-алгоритм
Труси-Хрестик...
Або вічне запитання
Хто перший-курка чи яйце?
Отже
а- ТРУСИ - є прибутковість вкладення капіталу , для України вона 10+% в рік
б -Хрестик- оцих 10+ в рік це інтегральне поєднання всіх чинників від наявності капіталу до умов функціонування капіталу
Весь алгоритм ринку
Ціна продажу створюється балансом попиту /пропоозиція.
Тому
Якщо
є ринки з 0%-Японія, Швейцарія - там капіталу задницею їж і з цим проблема
є ринки з 3% - США, ЄС - там достатньо капіталу , але створюються умови щоб не було перетікання між собою , бо 2% це замало , а 4% це задорого
Як тоді назвати ринок в якому є ГАРАНТОВАНИХ - 10%
Друге питання - чому там 10% коли є ринки 0,,,3 ?
Відповідь на поверхні
Власного капіталу НЕДОСТАТНЬО , а зовнішній капітал оцінює ринок як РИЗИКОВАНИЙ з МАРЖЕЮ+7%...
Для Де-Білів -пояснюю
В населення капіталу мало
А зовнішній піде тільки в тому випадку коли йому заплатять додаткових 7% за ризик.
Отже
Після того як до НЕАДЕКВАТА мало дійти що
В Україні МАЛО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ, а зовнішній хоче додаткову премію - то саме вартість капіталу сповільнює розвиток, бо НАЯВНІ капітали вкладаються в речі які дають більше 15%... коли ці галузі закінчаться перейдуть до вкладання де більше 12%.. і так поступово... десятиліттями ---зможемо рухатись далі
При чому
Якщо ШТУЧНО створити умови для заходу зовнішнього - це просто вбє розвиток власного і відкладе проблему на якийсь час (до моменту коли зовнішній вивівши не тільки відсотки - почне виводити тіло)
Не дійде - хто тоді цьому Де-Білу лікар?
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 18 сер, 2025 19:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 сер, 2025 19:03
попи с фсб(рпц) працювали на росію
Додано: Пон 18 сер, 2025 19:04
нетойвосни, яке пересування, алкоголь моск розчинив?
|