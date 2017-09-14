RSS
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 22:11

Путін погодиться на те, що Україна повинна мати безпекові гарантії, — Трамп
_hunter
 
Повідомлень: 10303
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 22:14

  yanyura написав:_hunter
Спочатку ви написали
Эти "нагадує" -- выходили _до_ принятия Закона "о двойном гражданстве". Сейчас они уже не актуальны.

Після того, як я вказав на ваші 3 помилки і ви зрозуміли, що

Ок - напишу проще:
Эти "нагадує" - не актуальны.
При этом: насколько я помню там еще и заявление на получение местной пенсии было? -- будет "отягчающими"...
_hunter
 
Повідомлень: 10303
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 22:17

Внезапно... :shock:
сказав, що «чутливі територіальні питання» потрібно обговорювати на тристоронній зустрічі

До сегодня твердил "ни крупицы землицы".
_hunter
 
Повідомлень: 10303
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 22:22

  _hunter написав:Внезапно... :shock:
сказав, що «чутливі територіальні питання» потрібно обговорювати на тристоронній зустрічі

До сегодня твердил "ни крупицы землицы".


Путя может упереться "Земли - вперед!"

Похвалим Зеленского - научился в гибкость
Ну или те 10 нянек с ним натренировали перед встречей
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4064
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 22:29

  fox767676 написав:
  _hunter написав:Внезапно... :shock:
сказав, що «чутливі територіальні питання» потрібно обговорювати на тристоронній зустрічі

До сегодня твердил "ни крупицы землицы".


Путя может упереться "Земли - вперед!"

Похвалим Зеленского - научился в гибкость
Ну или те 10 нянек с ним натренировали перед встречей

Компромат чудотворец.
Может и до криптопереводов добрались
UA
 
Повідомлень: 9612
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 22:34

  UA написав:
  fox767676 написав:
  _hunter написав:Внезапно... :shock:
сказав, що «чутливі територіальні питання» потрібно обговорювати на тристоронній зустрічі
До сегодня твердил "ни крупицы землицы".


Путя может упереться "Земли - вперед!"

Похвалим Зеленского - научился в гибкость
Ну или те 10 нянек с ним натренировали перед встречей

Компромат чудотворец.
Может и до криптопереводов добрались


Зайчик сегодня был как шёлковый
Но увильнуть удалось - донецкую сецессию не опроверг, но и не подтвердил. Трамп озадачен

Зображення
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4064
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 22:46

На оф.трамповском
https://www.instagram.com/p/DNgfTlCP5n3/ (включить звук)


Контраст с 28.02.2025
Так что есть повод для оптимизма
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4064
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 23:04

карочє, Скліфасофський

  fox767676 написав:На оф.трамповском
https://www.instagram.com/p/DNgfTlCP5n3/ (включить звук)


Контраст с 28.02.2025
Так что есть повод для оптимизма

Свіжак від професора:

Мерц задоволений, Урсула (як шкільна вчителька з провінції) крайня на фото, Донні телеграфує морзянкою: "Юстас Алєксу, грузітє апєльсіни бочками"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40498
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2851 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 00:58

  flyman написав:
  АндрейМ написав:
  UA написав:М до 22 років зроблять виїзними.

Причому Постановою Кабміну, а не законом


Так они и выезд изначально запретили письмом Главы ДПСУ

katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1386
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 07:47

Експерт каже, що все поки норм.
І якщо рфія не спригне, то це буде перемога.

*Шах и мат - 2...
Зеленский: Мы готовы на прямую встречу БЕЗ каких либо стартовых условий... (Путен, выхади!)...
Зеленский: Трамп предложил на троих... позвонил Путину... тот сам сказал, что сперва двусторонка!
Макрон заявил, что буквально "часы" и будет определена точка встречи...

И да... лучшая гарантия это не "договор", а поставки вооружений и интеграция в разведданные...
Разрыв тактов это вообще цимес при таких раскладах...
Сохранение Армии.

Перфокарта для РФ будет тоже прочитана. Аминь.
Главное чтоб в РФ не спрыгнули теперь... бо пока все со слов Трампа, Макрона и Зеленского...
Пусть готовят свою "патриототу" к "итогам"... )))* (С)
________________________________
ФТ:
*Украина обещает купить американское оружие на $100 млрд, финансируемое Европой, в рамках сделки по получению гарантий безопасности США.

Кроме того, издание сообщает, что Киев и Вашингтон заключат сделку на $50 млрд по производству беспилотников украинскими компаниями.

Киев также настаивает на предоставлении ему полной компенсации от России за ущерб во время войны, которая потенциально может быть оплачена за счет российских суверенных активов на сумму 300 миллиардов долларов, замороженных в западных странах.

Любое ослабление санкций должно быть предоставлено только в том случае, если Россия соблюдает будущее мирное соглашение и “ведет честную игру”...* (С)
_______________________________
За великим рахунком все ж зводиться до банальної заморозки по лбз.
Відмови України від фактичного намагання звільнення захоплених територій.
Відмови рфії від фактичного намагання подальшого захоплення території України.
Все інше голі слова (обіцянки, запевнення тощо), нехай і на паперах.. або те, що й так було і є -- підтримка противоборствующих сторін своїми партнерами, союзниками.

Зводиться до корейського варіанту.
Того, що вказав Лепей.
Тільки питання розміщення іноземних військ поки зависло в повітрі.

Але чомусь отакенна тривала та захоплива вистава всіх гравців...
Матриця.
________________________________
Поки з усього ключове, що змінилося-відбулося - *Зеленский: Мы готовы на прямую встречу БЕЗ каких либо стартовых условий... (Путен, выхади!)...*

І схоже це під впливом Трампа, який зміг "пояснити" нашому.
Шлях від ніяких перемовин-зустрічей, від кроком до перемовин є припинення вогню - до зустріч без умов.
Як мінімум, Україна від цього нічого не втрачає, а от агресора ставить в дуже незручне становище.
detroytred
 
Повідомлень: 25151
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
