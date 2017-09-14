|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: Вів 19 сер, 2025 17:17
За крок до перевороту думок (с)
Пряма мова Лаврова: "Хочу ще раз особливо підкреслити, ми ніколи не говорили про те, що нам просто потрібно захопити якісь території. Ні Крим, ні Донбас, ні Новоросія (такої країни не існує, але росіяни так називають Україну – ред.) як території ніколи не були нашою метою".
Деталі: Російський міністр запевняє, що Москва нібито "завжди хотіла захистити російських людей, які сотні років проживали на згаданих вище територіях".
Letusrock
Профіль
Додано: Вів 19 сер, 2025 17:22
Letusrock написав:
За крок до перевороту думок (с)
тільки одна проблема, росіян видумав Ленін, хоча була РСФСР, а РРСР (російської радянської соціалістичної республіки не було), а колонізацію великих просторів провели вихідці із земель що наразі є Україною. Чисто технічно так званих росіян як нації не існує, а "русскій" - імя прілагатєльноє (тобто такі, що у власності русів, тобто українців, яких так тоді називали).
flyman
Профіль
Додано: Вів 19 сер, 2025 17:36
Що, не смішно, ухилянти?
Правильно!
Бо з чого сміятись - з того, що чорнодупі чоловіки ВПЕВНЕНО та ВІЛЬНО почуваються в нашій країні, ніж ви, на своїй БАТЬКІВЩИНІ?!
Успіх
Профіль
