Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 17:17

За крок до перевороту думок (с)
Пряма мова Лаврова: "Хочу ще раз особливо підкреслити, ми ніколи не говорили про те, що нам просто потрібно захопити якісь території. Ні Крим, ні Донбас, ні Новоросія (такої країни не існує, але росіяни так називають Україну – ред.) як території ніколи не були нашою метою".
Деталі: Російський міністр запевняє, що Москва нібито "завжди хотіла захистити російських людей, які сотні років проживали на згаданих вище територіях".
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 17:22

  Letusrock написав:За крок до перевороту думок (с)
Пряма мова Лаврова: "Хочу ще раз особливо підкреслити, ми ніколи не говорили про те, що нам просто потрібно захопити якісь території. Ні Крим, ні Донбас, ні Новоросія (такої країни не існує, але росіяни так називають Україну – ред.) як території ніколи не були нашою метою".
Деталі: Російський міністр запевняє, що Москва нібито "завжди хотіла захистити російських людей, які сотні років проживали на згаданих вище територіях".

тільки одна проблема, росіян видумав Ленін, хоча була РСФСР, а РРСР (російської радянської соціалістичної республіки не було), а колонізацію великих просторів провели вихідці із земель що наразі є Україною. Чисто технічно так званих росіян як нації не існує, а "русскій" - імя прілагатєльноє (тобто такі, що у власності русів, тобто українців, яких так тоді називали).
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 17:36

Любіть Україну, як сонце любіть... Як вітер, і трави, і води

Що, не смішно, ухилянти?
Правильно!
Бо з чого сміятись - з того, що чорнодупі чоловіки ВПЕВНЕНО та ВІЛЬНО почуваються в нашій країні, ніж ви, на своїй БАТЬКІВЩИНІ?!
  Успіх написав:
  flyman написав:але якщо буде переми"я,
...то ухилянтам вже не треба буде намащувати обличчя, шию і руки чорним кремом для взуття😁😁😁
Зображення
Зображення
