RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14792147931479414795
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 22:47

  buratinyo написав:Хотел спросить. А вопрос двойника путина на встрече в Аляске уже разбирался здесь?

Ні.
Розкажіть, що там з цього приводу.
detroytred
 
Повідомлень: 25148
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 23:02

  Shaman написав:
  Letusrock написав:...Аліни Мерседес...

пропоную оцю мразоту за наклеп банити - доки не навчиться відповідати за слова.

хоча він з тих с.икунів, який до зустрічі в реалі буде на всіх накидати. а при зустрічі - почне вибачатися навіть не чекаючи :lol:

Ти вже їдешь з Праги до Рахіва жорстко мститися за відкормлену єрмачньою жидівку та її цноту, збиту трьохпроменевою зіркою зі Штутгарда по замовленню ФєСєБє?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5302
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 23:13

  барабашов написав:
  Shaman написав:
  Letusrock написав:...Аліни Мерседес...

пропоную оцю мразоту за наклеп банити - доки не навчиться відповідати за слова.

хоча він з тих с.икунів, який до зустрічі в реалі буде на всіх накидати. а при зустрічі - почне вибачатися навіть не чекаючи :lol:

Ти вже їдешь з Праги до Рахіва жорстко мститися за відкормлену єрмачньою жидівку та її цноту, збиту трьохпроменевою зіркою зі Штутгарда по замовленню ФєСєБє?

ти себе хоч в дзеркалі впізнаєш? чи наслідки кошерного обрізання в Туреччині безповоротно пошкодили твої психіку? хоча є підозри, що сталося це набагато раніше :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9450
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1640 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 23:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Яке ще обрізання?
Я українець на прізвище Барабашенко і цим пишаюсь!
Крім того я поруч із твоєю другою квадробероособистістю.
Бо він мій однокашник.
Я його живим та із хвістом садюгам-тцкунам не віддам!
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5302
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 23:26

  барабашов написав:Яке ще обрізання?
Я українець на прізвище Барабашенко і цим пишаюсь!
Крім того я поруч із твоєю другою квадробероособистістю.
Бо він мій однокашник.
Я його живим та із хвістом садюгам-тцкунам не віддам!

таки набагато раніше... :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9450
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1640 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 23:30

  Успіх написав:Перших 3хв - що це за така погоня/переслідування??????
Діти в машині!!!!!!!

Все норм.
Це нова вказівка з оповіщення населення.
Діти повинні знати хто їх ворог.
UA
 
Повідомлень: 9604
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 23:37

  buratinyo написав:Хотел спросить. А вопрос двойника путина на встрече в Аляске уже разбирался здесь?

Хотаб після літри міцного стверджував, що На Аляску літало два чи навіть три Хуйла
Він таке в телевізорі побачив.
UA
 
Повідомлень: 9604
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 23:43

  UA написав:
  buratinyo написав:Хотел спросить. А вопрос двойника путина на встрече в Аляске уже разбирался здесь?

Хотаб після літри міцного стверджував, що На Аляску літало два чи навіть три Хуйла
Він таке в телевізорі побачив.

Дик, у авіоніці дублюють апаратуру.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40492
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2851 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 14792147931479414795
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 120853
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 303570
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 974017
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9541)
19.08.2025 23:29
Кредобанк (1357)
19.08.2025 23:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.