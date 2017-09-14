Успіх написав:Я думаю, що це переодягнені кадирівці, чи буряти... Ну не можуть же НАШІ таке витворяти?!!! Бо, особисто я - не за те воював(та й всі хлопці на фронті - не за те воюють/калічаться/помирають), щоб якісь гниди в тилу лякали наших дітей так, що діти аж хрестились від страху!!!
Вже бачу 1 сорт ( бронь, відсрочка, НПУ...) - Я тЕБЯ туда не посылал 3 сорт ( фронтовики) - я не за те воював 2 сорт (ухилянти) - я 3 роки з хати не виходив, тепер ще 3 роки не виходити поки ви один одного перебьете.
бабці щоку прострелили, бо та не дала завезти до катівні інваліда-односельчанина...
Інцидент трапився у селі Нові Червища. Одна з місцевих мешканок розповіла журналістам телекомпанії "Аверс", що працівники ТЦК поводилися грубо й намагалися силоміць посадити чоловіка з інвалідністю у бус.
Працівники ТЦК приїхали у Нові Червища на двох автомобілях. За словами жінки, вони нібито перекрили дорогу чоловікові з інвалідністю, відкинули його велосипед убік та намагалися силоміць посадити його у бус. Дві жінки, на очах яких трапився інцидент, вимагали співробітників ТЦК відпустити чоловіка, оскільки у нього є інвалідність, і жбурнули каміння в автомобіль.
Жінка також розповіла, що після цього військові під'їхали до них ближче та здійснили кілька пострілів, спрямованих у їхній з односелицею бік. Внаслідок цього одній із пенсіонерок куля прострілила щоку, її доставили до медичного закладу та прооперували.
Ні, ну не може бути, щоб НАШІ(!!!) так поводились з НАШИМИ ж людьми?!!!!
Hotab написав:UA в Хорватії і не таке можна побачити.. Від невдоволення діями якихось органів влади в Україні , українці не починають любити коцабів більше, і не мрій.
Державна школа в м.Спліт Серед 18 дітей в першому класі 7 українці. ! Хорватія не платить виплати біженцям ... Українці голосують ногами?
У тебе перша частина посту і друга не узгоджені між собою. Виїзд українців тимчасово чи постійно в Європу ніяк не підтверджують твої тези про любов українців до кацапів чи до російської мови. Навпаки, саме кацапів вони звинувачують, що доводиться зриватись з комфортних і насиджених місць, шукати нову роботу, друзів, вчити мови.
Бетон написав:Ага эпохально закончился поприкол. Ещё один такой выбор клоуна и ещё пол страны отдадите. И так, пока ножом на лбу каждое ничтожество не вырежет себе 73%
Бетон, невже так важко зрозуміти, що війна почалася лише тому, що Україну роззброїли - забрали ядерку та іже з нею. До чого тут Зе? Ніяка дипломатія не врятує від нападу країну, яка не має чим себе захистити. Беззбройна країна - це легка здобич.
Для таких гучних заяв потрібні якісь докази, а не просто "я так думаю". А ось контр-докази у мене є: у Білорусі і Казахстану також "забрали ядерку та іже з нею" і на ці беззахисні країни ніхто не напав. Так що точно не "лише тому". І вина Зе у цьому всьому достатньо велика.