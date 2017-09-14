Наближається День незалежності, і за старою, доброю більшовицькою традицією ми йдемо до свята з перевиконанням виробничих планів, з новими перемогами на фронтах і новими вундервафлями в засобах масової інформації. Рік тому нам презентували «ракети-дрони» – до речі, де вони? – цього року приголомшили справжньою крилатою ракетою «Фламінго».

І є чим захоплюватися – єдиний марафон кипить від цього захоплення, як не вимкнений чайник. Ще б пак! – Бойова частина важить більше тонни – більше, ніж у «Калібрів» і «Томагавків», сама ракета важить майже п'ять тонн – як винищувач, розмах крила – майже 10 метрів, а летить аж на 3000 км! Ховайтеся там у москві!

Згадався мені чомусь гігантський німецький штурмовий танк «Маус» часів Другої світової війни, який був настільки величезний, настільки потужний, що не зміг навіть виїхати за заводські ворота... До речі, ця ракета мені нагадує сучасні танки, які всуху програли війну з дронами, тому що один дрон вартістю 600 доларів запросто може спалити танк вартістю кілька мільйонів доларів, і проти дронів практично немає ніякого захисту, які мангали не влаштовуй...

Так і «Фламінго» - диво-зброя вчорашнього дня. Навіть не вчорашнього, а поза-позавчорашнього, ніби ця ракета потрапила до нас на машині часу прямо з п'ятдесятих років минулого століття - тоді таких робили багато. Тепер не роблять ніде, крім України, і ось чому:

Чим більшу боєголовку ви хочете доставити на задану відстань – тим більший розмах крила і більшу потужність двигуна потрібно мати. Чим далі ви хочете летіти – тим більше палива потрібно, знову зростає вага, і щоб штуковина полетіла на 3000 км із зарядом вагою понад тонну, вона повинна мати гігантські розміри, потужний (і дорогий) двигун, і буде світитися на всіх радарах як новорічна ялинка, тому що чим більші розміри – тим вище ЕПР – ефективна площа розсіювання. А далі справа техніки: радар ППО зафіксував нашу найпотужнішу в світі ракету і ракета ППО її знищила.

Чудес не буває. Закони аеродинаміки, закони радіотехніки, закони поширення і відбиття радіохвиль, як і елементарну фізику шкільної програми ніхто не скасовував і скасувати не може. Можна, звичайно, обтесати «Фламінго» стамескою, попрацювати над нею з напильниками кілька тисяч людино-годин і зробити її за технологією «стелс», щоб менше світилася на радарах, але коштувати тоді вона буде шалено дорого, і навіть багаті американці не можуть собі дозволити таку розкіш.

Знайдуться, звичайно, «експерти», які заперечать, скажуть, що я не правий, що я підриваю потужність і ламаю незламність. Але давайте кожну нову вундервафлю перевіряти спочатку в бою, перш ніж піарити і запускати в серійне виробництво (за наші з вами гроші, до речі). Долетить «Фламінго» до москви? – Зніму капелюх і піду в монастир. Але щось я сильно сумніваюся, як людина причетна до таких і подібних штуковин приблизно так з 1985 року. За весь цей час жодного разу не бачив, щоб хтось обійшов закони фізики і ходив ногами по воді.