У великих містах Росії пальне ще є, але водії стоять у чергах по півтори – дві години.
Журналісти пов’язують нестачу бензину ще й з тим, що під час туристичного сезону попит різко зріс, а НПЗ скоротили відвантаження, подекуди уп’ятеро. Додаткові проблеми створюють затримки на залізниці.
Талони на пальне також вже діють у Забайкальському краї РФ та в окупованому Криму. Окупаційна влада півострова визнала дефіцит і заявила, що "питання вирішиться після закінчення війни".
В Росії все потужно ...
Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі
Ми вже ржали над чмобіками, мангалами на танках, над примусовою мобілізацією і вкиданням "на подвал", над штурмовиками на мотоциклах, примітивними орланами, та навіть над повільними шахідами в 22 році. Потім у нас все те саме чи гірше. То ж не варто тішитись тимчасовому дефіциту солярки у москалів чи срущому в пакети Донецьку, бо можливостей влаштувати нам ще гіршу ситуацію на осінньо-зимовий період у кацапів зараз більше на порядки.
Я це чув в 2022 році, в 2023 році, в 2024 році ...
Запам"ятай - москалі можуть зробити тільке те, що можуть зробити, не більше
Про великі можливості, на порядки, москалі лише кажуть на словах, а ти це повторюєшь (і ще кажуть, що це я - "путінський агент" ), навіть не розуміючі нічого.
Schmit написав:
