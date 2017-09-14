RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14799148001480114802
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 19:58

  Schmit написав:
  pesikot написав:У деяких регіонах РФ та в Криму ввели талони на бензин через серію атак по НПЗ
У великих містах Росії пальне ще є, але водії стоять у чергах по півтори – дві години.

Журналісти пов’язують нестачу бензину ще й з тим, що під час туристичного сезону попит різко зріс, а НПЗ скоротили відвантаження, подекуди уп’ятеро. Додаткові проблеми створюють затримки на залізниці.

Талони на пальне також вже діють у Забайкальському краї РФ та в окупованому Криму. Окупаційна влада півострова визнала дефіцит і заявила, що "питання вирішиться після закінчення війни".


В Росії все потужно ...
Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі

Ми вже ржали над чмобіками, мангалами на танках, над примусовою мобілізацією і вкиданням "на подвал", над штурмовиками на мотоциклах, примітивними орланами, та навіть над повільними шахідами в 22 році. Потім у нас все те саме чи гірше.
То ж не варто тішитись тимчасовому дефіциту солярки у москалів чи срущому в пакети Донецьку, бо можливостей влаштувати нам ще гіршу ситуацію на осінньо-зимовий період у кацапів зараз більше на порядки.

Я це чув в 2022 році, в 2023 році, в 2024 році ...

Запам"ятай - москалі можуть зробити тільке те, що можуть зробити, не більше

Про великі можливості, на порядки, москалі лише кажуть на словах, а ти це повторюєшь (і ще кажуть, що це я - "путінський агент" :) ), навіть не розуміючі нічого.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11910
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 21:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Не ті щелепи», вкинути вам?)




https://www.facebook.com/share/r/14EgLX ... tid=wwXIfr
Hotab
 
Повідомлень: 15953
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2473 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 21:19

  pesikot написав:
  Schmit написав:Ми вже ржали над чмобіками, мангалами на танках, над примусовою мобілізацією і вкиданням "на подвал", над штурмовиками на мотоциклах, примітивними орланами, та навіть над повільними шахідами в 22 році. Потім у нас все те саме чи гірше.
То ж не варто тішитись тимчасовому дефіциту солярки у москалів чи срущому в пакети Донецьку, бо можливостей влаштувати нам ще гіршу ситуацію на осінньо-зимовий період у кацапів зараз більше на порядки.

Я це чув в 2022 році, в 2023 році, в 2024 році ...

Запам"ятай - москалі можуть зробити тільке те, що можуть зробити, не більше

Про великі можливості, на порядки, москалі лише кажуть на словах, а ти це повторюєшь (і ще кажуть, що це я - "путінський агент" :) ), навіть не розуміючі нічого.

Зима покаже, але песікот знає майбутнє
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40498
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2851 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 14799148001480114802
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 120904
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 303656
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 974225
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3551)
20.08.2025 21:30
Ринок ОВДП (9566)
20.08.2025 21:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.