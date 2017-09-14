detroytred написав:
В мене в моїх посадових обов'язках було одне, а в інших (тобто в можновладців-управлінців-регуляторів) інше.
САМЕ В НИХ В ПОСАДОВИХ ОБОВ'ЯЗКАХ - ВІДПОВІДАЄ ЗА РОЗВИТОК РИНКУ КРАЇНИ, ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ КРАЇНИ, ЗДРАВОХРАНЄНІЄ, ОСВІТУ, КУЛЬТУРУ І Т.Д.
за стан оцього в країні.
Що ти як дитина....
Я тобі про івана-а ти мені про барана...
Є якийсь міністр економіки , він підписав ЗАКОН по якому Долярчик заробив ДВІ квартири.
Можна сказати що цей закон створив умови ?
Можна
А чому цим законом скористався тільки Долярчик. будівельник і ще 1 млн осіб?
Чому ним не скористались інші 19 млн?
Закон-був, значить міністр економіки на місці бо правильний створив...
Так само покроково і з можновладцями....
Тепер з покупкою робочої сили....
Я(ти) коли купую товар що купуємо? товар? чи набір чужих робочих сил в одній упаковці?
Товар же хтось створив...
Про співвідношення попит/пропозиція
Приклад з педерації
вони почали будувати багато зброї - попит на токарів/слюсарів/фрезерувальників-збільшився, ціна на їх послуги збільшилась
В той самий час фармацепти не змогли збільшити вартість своєї праці
Що заважає фармацепту(набагато більш складна і розумніша професія ніж металообробка) змінити свій фах?
І від кого залежить змінить він свій фах чи ні?
То якщо він не міняє - то це його вина чи вина власника хімзаводу?
І останнє
ти з лопатою - це один результат
Ти на бульдозері-це другий результат
Але чий результат -купівля бульдозера?
То кому ти припишеш різницю продуктивності ти з лопатою і ти на бульдозері? собі? а личко не трісне?
Висновок
1 Кожен з нас ПРАЦЮЄ на себе
2 Кожен з нас в стані змінити дохід від своєї праці шляхом підвищення продуктивності праці ( і пофіг як ми це підвишення продуктивності отримуємо , збільшенням робочого часу чи купівлею інструментів чи освоєнням більш складної професії) і всі ці зміни залежать тільки від нас
3 Якщо в одній економічні системі є 10% тих хто зміг скористатись законами цієї системи і 90% тих хто не зміг - це проблема тих 90%..
от якби було 0,01% скористався а 99,99% не змогли - це проблема системи.
До речі саме ці нюанси які визначають ступінь розвитку і чия проблема - ти й упускаєш в своїх теоретичних опусах.
Якщо Держава бідна-значить в ній мало капіталу_______________ВВПменше 10000доларів
Якщо держава середня-значить в ній баланс праці/капіталу створений__10000-20000
Якщо держава багата - значить в ній капіталу забагато і працювати нікому_>20000
Тому в залежності від типу держави-перед чиновниками стоять різні завдання
для бідної - головне накопичити власний капітал
для середньої - догнати багату і перейти до заробітку на капітал бо заробіток через працю складніший і менш подобається людям
для багатой - підтягувати бідних до середнього рівня з мінімальними втратами капіталу