Твоєї праці --- нууууууль. Нуль нулів. А прибуток на свій капітал отримуєш. Саме роботяги прирощують тобі його.
володимир ільїч членін-перелогінтесь....
Мені так нагадалось, як detroytred хизувався, що його успіхі в знаннях по економіці десь там, хтось там оцінив, на якихось там курсах
Воно і видно рівень знаннь по економіці Отой самий нуль нулів, про який написав сам detroytred )))
От савецькой пропагандой набзділо конкретно - капіталіст нічого не робить, тільки отримує прибуток з капіталу Все по завєтам газети "Правда" та "Мєждународной панорами" )
Не бреши, як завжди, клоун. Оцінкою я не хизувався, а спростував брехню твого "станемо разом спина до спини" (при повномасштабці) про "здурі почав читати економіку".
Рівноцінний обмін - це Рікардо. Його мінова та споживча вартості. Рікардо, який про твою гозету Правда і Панорами й не чув. А приклад, коли власник капіталу абсолютно не дотичний до процесу, а лише отримує прибуток на капітал, спеціально взято --- для наявності. щоб отой єралашечник не заспівав про те, що він теж працює і за це отримує прибуток.
До того ж я це одразу пояснив (для чого такий приклад наводжу), а ти, сільський бухгалтер (єканаміст), навіть після цієї ремарки не в стані зрозуміти про що мова. Про якусь Правду заголосив, рефлексуючи.
Фінфорум 😁😁😁 Бізнесмен-ларьочник та бухгалтер сільский ... єканамісти.
Так детройтед же пояснював і не раз - він професійний військовий лише мирного часу, а коли війна він чік- чірік і в доміку Бо отримати від держави на халяву квартиру та різні інші плюшки це одне а от воювати за неї це зооооовсім інше
Не бреши по сотому колу, що я пояснював. Візьми і зацитуй, а не бреши зі стелі.
Ти ж бізнесмен чи в пальто? Такі ж, як ти, схотіли контракти. Замість кадрової служби контракти всл. Як на ринку...добазарились, угоду уклали. То читай контракт. Так все чітко вказано. Про коли і хто кому що повинен. (Хоча держава з свого боку отой контракт порушує, як два пальці...).
І не забувай,що за бойові дії СПЛАЧУЄТЬСЯ ОКРЕМО. Саме за бд -- окремо нараховується вислуга, окремо бойові, окрмео пільги - в тому числі окрема черга на квартири. В мирний час всі сплати тощо всл йдуть САМЕ ЗА МИРНИЙ ЧАС. І оті мирного часу, як ти кажеш, ще з 91 року квартири чекають. Від держави, вже будучи звільненини 15+ років тому. То хто кому заборгував-то? В тому числі і 52 млрд. за пенсію тільки по виграних судах (тобто рішення ухвалено Іменем України). А не подали до суду на порядки більше. Також ще речові, пайкові. Це факти, а не твої прибрехеньки.
Ніж брехати про інших, краще співай за себе, як ти замість за три роки дійти до фронту ... відкрив другий бізнес. Це буде ближче до реалій.
І розкажи тоді хто з твоєї родини (родичів першого ступеня споріднення) тебе захищає, отакого славетного з претензіями до інших. Якщо ніхто, то *як так?* (С) Розумію, що хочеться халяви.
*ВЭНС: «Я не говорю, что русские уступили во всем, но они признали, что Украина сохранит территориальную целостность после войны"... Россия отказалась от своих первоначальных планов установить "марионеточное правительство" в Киеве... (интервью NBC News).* (С)
Для Песікота перекладаю: Венс каже, що рфія відмовилась від захоплення всієї України та "денацифікації". Венс каже. (А справді це так чи ні, то вже інше питання). _______________________ *США рассчитывают, что мир в Украине может быть достигнут в течение полугода, - вице-президент США Вэнс.
😅 Т.е. уже... после 4 раза по "2 недели"... февраль 2026... как минимум... но это не точно...* (С)
поки що удари відосіками/фотками та обіцянками на наступний рік... а що ж було рік тому:
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вперше позитивно випробувала балістичну ракету вітчизняного виробництва. Про це він сказав під час пресконференції на форумі "Україна 2024. Незалежність" 27 серпня.