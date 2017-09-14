Додано: Вів 26 сер, 2025 11:05

Кулеба заявляє себе борцем за реал.Чудак, який на посаді співав в березні 2022:«Найкраще рішення, яке зараз може ухвалити Європейський Союз — це негайно взяти Україну до свого складу, – заявляв голова МЗС України Дмитро Кулеба. – Просто зараз зробити Україну повноправним членом ЄС. Історичні часи вимагають великих та історичних рішень, які здатні докорінно змінити динаміку подій. Це рішення — саме таке».А три дні тому у інтерв'ю вище прямо каже, що тільки дві новини будуть ознакою прийняття до ЄС.Тільки дві ці, а ВСЕ ІНШЕ білий шум, який не має ніякого значення.1. Новина, що ЄС реформує процедуру прийняття рішень в ЄС.2. Що ЄС узгодив з Україною всі питання по аграрці.Так прямо і каже, що на все інше, окрім цих двох пунктів, не звертайте уваги.А потім, як Пристайко... котрий вже на пенсії, тихенько проспівав, що та то пересічні короткозорі.___________________________Хоча і толкове він вказав: нема сенсу боротися з негативними новинами в інтернеті. Потрібно збільшувати кількість позитивних.Потрібно більше популізувати справжніх героїв.Саме болюче питання в суспільстві зараз - мобілізація.В наступних виборах лише одна надія -- на мудрість українського народу, що не повірить популістам. Інакше це ризики для країни в перші 10 років.Надія на мудрість народу... каже чудак борець за реальність 😁😁😁___________________________Український народ не гірший за будь-який інший в світі.І мудрість (тобто колективний розум) має такого ж рівня, як і будь-які інші народи...Куплялися, купляються і будуть ще довго куплятися на уловки шулерів-можновладців.Вибори... Да для народу це гра в наперстки. Вгадування з... визначеним результатом."Результати виборів визначаються до виборів. Через визначення модальності виборів (тобто мажоритарка-пропрорційніть які; нарізка округів; совмєщьонность з місцевими; і т.д.), часу проведення та 3-й фактор" (с) експерт.Британські 5 місць в парламенті партії Фараджа тому найяскравий приклад абсурду.Зміни (модальності) ... да виправляють...трохи((( як ото крокодили літають, але низенько-низенько.А Матриця транслює заворожене спостереження підрахунку голосів.Рахуюють хоть навіть абсолютно чесно, але результат вже визначений характером організації цих самих виборів. Під кого визначили модальності, час і 3-й фактор, той і буде переможцем.Все начебто по-чесному ж --- кожен абсолютно самостійно, сам ... обирає під яким стаканчиком шарик.