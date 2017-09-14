Додано: Сер 27 сер, 2025 17:55

Ти тому й примітив в економіці що НЕ ЗНАЄШ речей які відомі продавцю насіння на базарі....1 Капіталом треба керувати2 Керування капіталом має три режимиа - проїдання - найлегший варіант, думати не треба взагалі( це те чим ти займався разом з 90% населення)б - збереження - потребує якоїсь роботи ( як мінімум балансування розходів і доходів)в - примноження- от тут роботи може бути як у варіанті б.. якщо примноження близьке нулю.. так і дикої відповідальності якщо примноження вище 15% в рік....Так як я знаходжусь в режимі ПРИМНОЖЕННЯ - то ясно що я працюю...Але це праця коли з 14 млн робиш 15 млн.....Для простих роботяг і таких як ти ці режими недоступні апріорі.Тому я й називаю тебе примітивом....Відкладання грошей коли на ринку товари імпортуються - приводить до зменшення споживанні і здешевлення відкладених грошей... тобто до здешевлення капіталу( який зараз дуже дорогий бо його мало) , а здешевлення капіталу приводить до полегшення закупки інструментів в кредит...ТомуТам де я перший капітал заробляв лопатою - сьогоднішній студент може взяти в кредит і купити китайський тракторець і працюючи на тракторці тих самих 150 годин/місяць створить більше товарів ніж міг створити я за 220 годин з лопатоюТак зявляється додаткові ресурси.Питання тільки в тому як цими додатковими ресурсами розпоряджатисьПускати на споживання - тоді сьогодні буде жити легше ніж завтраЧи пускати в капіталізацію - тоді завтра буде легше жити ніж сьогодні.Ти все таки в совку....Чим БІЛЬШЕ людина створює - тим більше в неї можливостей обміняти СВОЄ створене на те що їй потрібно але створено іншими...Я ж тобі приводив табличку першої десятки найбагатших країн по ВВП на душу...Як думаєш як вони вийшлина 60000доларів/на душу Шведи в 2024з 20000 доларів в 1990?По твоєму там що робили?А вони кожного дня покращували те що виготовлялиспочатку їздили на велосипедахпотім пересіли на мотоциклипотім на відра з гайками сааб/вольвопотім на дорогі як шляк але найбезпечніші в світі вольво....Так само це буде і внас.І кому треба не читати - ти вже абеток начитався по самі вухакому треба пробувати перевірити прочитане