Додано: Чет 28 сер, 2025 09:50

detroytred написав: 2. Робітники створюють додану вартість. Яка при реалізації (продажу товара-послуги) дає тобі, власнику, прибуток. Прибуток на вкладений тобою в цей оборот капітал.

Да. Можна сказати, що робітники створюють капітал (додатковий до первоначального).



Але. Чому не можуть свій?

Да тому, що вони не мають отого первоначального капіталу. Як у власника, на якого вони працюють.

Підкреслюю - капіталу. Як у власника, на якого вони працюють. 2. Робітники створюють додану вартість. Яка при реалізації (продажу товара-послуги) дає тобі, власнику, прибуток. Прибуток на вкладений тобою в цей оборот капітал.Да. Можна сказати, що робітники створюють капітал (додатковий до первоначального).Але. Чому не можуть свій?Да тому, що вони не мають отого первоначального капіталу. Як у власника, на якого вони працюють.Підкреслюю - капіталу. Як у власника, на якого вони працюють.

Бачиш , навіть тебе можна змусити признати очевидні речіОтже1 Простий працівник створює капітал працюючи з капіталом іншої людина2 Та інша людина створила свій капітал працюючи БЕЗ капіталу за рахунок збільшення робочих годин і зменшення споживання.ВисновокВсі інші можуть ПОВТОРИТИ цей крок.Ба більше , в 1990 році -коли капіталу не було ні в кого -єдиним шляхом створення капіталу-була працяВже в 1995-1997 році, зявились можливості(розуміння) того що священна корова совка-ЖИТЛО -можна використати як первинний капітал...Сьогодні доступ до первинного капіталу через банківську систему - доступний для всіх.Тому не обовязково первинний накопичувати через працю , можна й ризикнути і взяти кредит (якщо клепка в голові або руки золоті) і розвивати свою ефективність2 Тепер про умови/можновладці...Так само як і в житті(найкраще це видно через приклади по спорту)Створення капіталу це економічні змагання, які відбуваються на різних рівняє..Будинок-вулиця-село-місто-область-держава-світЯсно , що для того щоб бути успішним на вищому рівні- треба як мінімум пройти нижчий.Так отмій приклад разом з прикладом Долярчика доводитьумови для проведення змагань рівнядім-вулиця-місто-область...у нас створені ПОВНІСТЮ і всі учасники економічних перегонів знаходяться в ОДНАКОВИХ умовах на цих рівнях , так умови можуть бути створені кращими чи гіршими( для бігунів це біг вниз.. чи біг вверх - але всім бігти ОДНАКОВО важко), а так як вище ми бачили що капітал створюється працею - то кожен з прийнявших участь в економічних змаганнях самостійно визначає скільки вкласти праці і як використати результат цієї праці.Табличка десяти найбагатших країн світу показує - в Україні можна досягати швидкості створення власного капіталу , яка вища навіть в цих країнах, так при цьому це можливо для бугаїв і так далі.... але ж якщо не можеш перемогти в десятці найкращих - то це не говорить про те що ти повинен уникати дворових змагань де в тебе є всі шанси на перемогу3 Тепер про тезу знідно з якоюмісця на ринку всім не вистарчить і тому заощадження одним це автоматично втрати другого...Це дурниця.Знову простий прикладВаріант - аЯ не заощаджую і живу так як всі...Тобто мій рівень споживання=середньому по ДержавіВаріант- бПерших 5 років я заощаджую і живу за 0,5 середньогоПотім 10 років розвиваю і живу за середнійТепер 15 років живу за два середніх(один працюю як усі, другий-прибуток на капітал)Що виходить?Якщо у варіанті а - мій рівень споживання за 30 років = 30 середніхТо варіант б = 5*0,5 +10*1+15*2=42,5Тобто я створив СВОЇМ споживанням додатково 40% НОВОГО обєму ринку, якого б не було працюй я по варіанту а..Підсумовуємоа - людина створює капітал своєю роботоюб - зменшення споживання на первинному етапі накопичення -перекривається з лихвою збільшенням споживання на кінцевому етапі.І якість життя - це постійний пошук людиною НОВИХ способів себе побалувати.Тому поки в людини є за що себе балувати-вона буде себе балуватиА раз такТо ясно що не всі виграють Олімпіаду, але кожен хто навчиться заощаджувати грамотно спочатку карьєри - зможе збільшити своє середньостатистичне споживання на протязі життя.