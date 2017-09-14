Додано: Чет 28 сер, 2025 13:25

[quote="5884878:fox767676"

На базі стамбульських домовленостей[/quote]



не було в стамбулі ніяких домовленостей, була імітація переговорів із боку росіян, щоб заіпсошити організований вихід із ризику оточення. приблизно через 2 тижні після нападу на київ, коли навіть самим тугим стало зрозуміло, що ні захопити ні оточити не вдасться, вони почали готувати організований відступ (відступати під обстрілами складніше ніж наступати без опору і на підготовку треба час).



для цього активізували імітацію переговорів, і відступ (коли він завершився) був оголошений як жест доброї волі в рамках цих "переговорів", якщо ви забули.

як тільки відступ завершився і дурака валяти стало без толку, був складений кацапами список вимог (нереальних навіть на той час), які вони викатили, щоб красиво ці "переговори" завершити.



а зараз цим списком махають ніби ми на нього погодились (для того щоб вони відступили від києва), але клятий боріс джонсон не дозволив.



кацапська пропаганда дуже якісна і дійсно працює. навіть якщо здається тупою, це не так.