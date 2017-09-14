Hotab написав:......... Кілька джерел в Херсоні («стопудобих») кажуть про саме таку , назвемо «нелогічну» (хоча пояснення їй є) тактику кацапів у Херсоні: вони вибивають абсолютно всі автомобілі, що рухаються чи стоять, які бачать з фпв. Вони бʼють абсолютно всіх людей.
Пояснення на маю думку (і так само кажуть хто в темі) таке:,створити стан страху, щоб цивільні не рухались по місту, щоб рухались лише військові (вони не можуть не рухатись, логістика все одно треба) . І тоді військові не зможуть бути навіть в цивільному змішані і не ідентифіковані. В більшій мірі це про район ближче до річки. Але чи не щодня дрони залітають навіть на виїзд з Херсону до Мико , на північ
Если настолько жёстко, почему гражданские не выезжают из Херсона? Почему такого нет в Сумах, Купянске, других городах вблизи от линии фронта?
ЛАД написав:Неубедительно. 1. Это как нема військових цілей поряд"? В Херсоне нет наших войск? Тогда почему там до сих пор нет росс. оккупантов? 2.,3. Если там ученики, то можно держать в Херсоне наших учеников. Пусть тренируются на росс. дронщиках - квалификация у обеих сторон одинаковая (отсутствие квалификации), справятся. кількість людей та засобів у россиян тоже наверняка значительно больше под Покровском.
дуже важно переконати цінителя русской души, що кацап робить злочини, а потім сміється в лице і каже "не було, докажи, так вам і нада". не хочеться вам вірити, що вас так само могли би забаранити в харкові, понімаю.
1. ну бо так, весь херсон як на долоні. наші сидять по хатам і моніторять невеликими силами і дронами ДРГ чи можливе накопичення для форсування. слава Богу перестали гробити людей в Кринках. нема сенсу тримати в херсоні багато важкої техніки під ворожими ударами. знайти 3,14*** розрахунок в бліндажі дуже важко. якщо їх там умовно 50 розкидано то і малоефективно.
2. а логіка яка? зелені учні під ударами будуть вчитись пілотувати виконуючи найскладніші задачі по пошуку та ураженню ворожих пілотів в безкрайніх полях олешок? небагато толку буде. да і пенсіонерів із іншої сторони вже нема. рядочок спустошених сіл. а у росіян ціле місто. чи ви про те, що нашим треба тренуватись на пенсоінерах енергодару?
ЛАД написав:Если настолько жёстко, почему гражданские не выезжают из Херсона?
виїзжають звичайно, але всі ніколи не виїдуть. є ждуни, є ті кому нема сил і засобів кидати свою хату, і я їх не засуджую. їм простіше сховатись в хату при звуках дрону. навіть в покровську ще живуть люди
а ще кацапи палять машини на вїзд і на виїзд, бо дістають до траси. якщо вам цікаво можете погугулити, пару днів назад було красномовне відео із десятками палаючих цивільних авто.
Почему такого нет в Сумах, Купянске, других городах вблизи от линии фронта?
я вже пояснив, що саме вам не зрозуміло із моїх аргументів?
відео. доволі красномовно, правда?https://www.facebook.com/reel/1155790886367349
а ще є мільйон відео де скидають бомби на людей по яким чітко видно що вони не можуть бути військовими. якщо вам не байдуже, думаю самі знайдете. що цікаво - ці відео викладають самі кацапи, хизуються. удари по міліції, пошті, рятувальникам. якийсь пенс сидів на даху ремонтував минулий прильот, нна бендера. людина гуляє із собакою -- нна бендера.
чому? хз, їм так простіше. а чому оточений маріуполь бомбили в нуль і розстрілювали цивільних які хотіли виїхати? чому в бучі пристрелили ватного депутата, який їх хлібом сіллю зустрічав?
1. Прибережні і виїхали. Чим полегшили сильно роботу по вибиванню військових, які нікуди від річки не підуть. 2. Положення Херсону все ж дещо унікальне. Лише широка річка розділяє.,і лінія нерухома вже скоро 3 роки.
Якщо відповідь не підходить, то пояснення, чому такого нема десь ще, у мене нема. Я собі картину, як розташований берег, будівлі і тд в Херсоні уявляю абсолютно чітко. І такі дії кацапів у мене повністю вкадплаються в логіку., Що там в інших містах, і чому там інші тактики, треба дивитись ті інші міста , що там інакше.
ці відео викладають самі кацапи,
Так, їх повно. І вони дійсно і не намагаються приховати це. Та і як це приховати, якщо ж є ще і перехват зображення (якщо не на оптиці) . Наші бачать те саме, що ворожі оператори.
Hotab написав: Якщо відповідь не підходить, то пояснення, чому такого нема десь ще, у мене нема..
ну тому що мабуть стільки дронщиків "на практиці" нема. а тим масштабам що є, херсону вистачає. думаю починалось все із мавіків, в них коротша дальність набагато ніж в фпв, і таких умов роботи як в херсоні більше нема ніде. потім роспробували і почали фпв операторів тренувати
були відео із покровська, де дрон летить по вулиці і не чіпає цивільних з велосипедами, які йому махають та ходять із білими повязками. чому? бо мабуть поряд десь є схожа на військову тачка, яку можна влупити.
Xenon написав:по Артема за время войны прилетело уже наверное под несколько десятков балистических ракет, под сотню всяких х-101 и хз сколько шахедов; и досих пор туда кацапы целятся..
и вот теперь резеонный вопрос - какой ущерб могут нанести наши БПЛА по кацапским заводам, когда попадает 1-5 штук с боевой частью 10-50 кг. ? (НПЗ отдельная тема, там есть чему гореть, достаточно даже маленькой боевой части)
Дуже слушне зауваження! Відповідь очевидна - мізерний урон. Є і інший доказ - під час 2СВ були коврові бомбардування німецьких міст(що значно потужніше ніж пару десятків ракет) і нічого, німці справлялись і промисловість працювала. Тому в черговий раз говорю - ключове це сухопутна війна на лінії фронту - це вирішує долю війни а не ракети і шахеди.
Стамбульські домовленості постійно покращувались для України(по причині покращення ситуації на фронті). Якщо перший варіант їх був жахливим для України то останній варіант(середина квітня) був більш-менш нормальним. Українська сторона і далі хотіла покращення
хоч якесь підтвердження цій брехні існує? ну типу список первісних умов і те як вони змінювались? чи пропонується вірити на слово?
Звичайно існують. Я ж написав - це майже факт. Майже - це означає я не можу їх прямо підтвердити, бо це було давно.
Існує текст цих домовленостей. В тексті там є примітки що бажає Україна а що бажає РФ. Це треба читати. Існують свідчення людей, які озвучували деякі початкові вимоги росіян - вони були жахливі. І очевидно були відкинуті, раз їх немає в квітневому варіанті. Існують свідчення людей, які розказували про сам хід перемовин. Існують свідчення людей які розказували чому перемовини закінчились нічим. І на кінець - стабілізація/успіхи на фронті - це факт.
trololo написав:були розмови на низькому рівні делегацій, ЖОДНИХ домовленостей досягнуто не було. тому вони і не могли ніяк змінюватись. могли змінюватись вимоги, але це і називається "переговори". переговори були, точніше імітація. результатів не було. як тільки росіяни виконали свої задачі, тут же і втратити цікавість до їх імітації.
зараз імітують переговори для трампа, а не для нас
Домовленостей не було досягнуто - це очевидний факт. Навіщо це повторювати в 3 раз?