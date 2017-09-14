Додано: Чет 28 сер, 2025 21:17

ЛАД написав: Shaman написав: .............

ми ж на гілці про війну, я не зрозумів що ви про форумний міжсобойчик. Прежде, чем писать постарайтесь понять, а не выдвигать сходу обвинения.

й в 20 сторіччі німці піддалися, а в 21 сторіччі - руські. й ось це ви ніяк не можете/хочете визнати Русские поддались дерьмовой пропаганде, но это никак не нацизм. Недаром они до сих пор сообщают не о "захвате", а об "освобождении" территорий и населённых пунктов.





тому я агітує за робочу модель суспільства, проти утопічної є різниця між мною та парторгом. комунізм, як й соціалізм, наразі - це утопія, це не працює. й розумні люди це розуміють. а капіталізм, не зважаючи на його недоліки, працює - й поки альтернативу ще не знайшли, хоча так, глобалізація та інформатизація напевне вже вимагає якихось альтернатив.тому я агітує за робочу модель суспільства, проти утопічної Так я и написал, что вы не парторг и вообще не проповедуете коммунистическую идеологию. Я только говорил, что подходы, методы и уровень у вас примерно как у инструктора райкома по идеологии. Хотя идеология, вроде, другая.

Так я и написал, что вы не парторг и вообще не проповедуете коммунистическую идеологию. Я только говорил, что подходы, методы и уровень у вас примерно как у инструктора райкома по идеологии. Хотя идеология, вроде, другая.

а які звинувачення - просто навів конкретний історичний приклад, коли ні культура, ні розум не допомогли співіснувати...зараз занурюватися в теорію, що таке нацизм, - це буде дуже довга дискусія. але коли ви кажете, що в Раші не нацизм - ви хоч якось обгрунтуйте. зараз вони ж вже не визнають право українців на незалежне існування? лише тих, хто перейде на "язык" й в руську церкву - а всіх інших в розход. всі ці катування, знищення цивільних - це все що? табори, які не дуже відрізняються від нацистських. підсумок - Раша свідомо веде війну на знищення всього українського - й держави, й мови, й церкви - якщо це не нацизм, то що? різниця, що то був німецький нацизм, а зараз - руський...ні, ви перекручуєте - я розповідаю про реальний шлях розвитку, й до чого призводить, коли рухаються деякими хибними шляхами. тому це НЕ пропаганда - але дуже зручний спосіб не наводити аргументи опоненту, а просто звинуватити його у пропаганді