...яка ще хвора фантазія буде оприлюднена ?
Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:24
Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:26
це не той холява, попередній любив нюхати мізки, цей поломався, давайте іншого
Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:26
Одного разу на Землю впав метеорит. Кажуть вимерло 90% всього живого.
Коли чекати наступного такого "з твоїм підходом"?
Завтра чи післязавтра? Давай краще вже з понеділка, на вихідні ще погуляємо.
*СРСР розпався тому що для цього були передумови. Зараз передумов для розпаду Раші немає.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:27
Мабуть, все ж таки навпаки: "агрессор, який почав війну, не хоче таких реальних перемовин це причина відсутності реальних перемовин".
Тим більше таких перемовин треба домагатися нам.
Продвигаються. Нехай поки що більше на словах. Хоча б йдуть розмови про перемовини. Ось була сьогодні цитата про висловлювання турецького мід.
І це, що не кажи, заслуга Трампа, а аж ніяк не України чи Європи.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:28
Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:33
Вопрос спорный.
При другом руководстве и другой внутренней политике мог существовать ещё очень долго и по-разному.
От продолжения существования в той же парадигме с затягиванием гаек до пути, аналогичного китайскому.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:37
А як же патриотизм?
холява, якій ти зараз приклад показав 40 річним хлопцям?
То тебе через вік не беруть навіть поваром в морг.
А як беруть то ти перехотів.
Раджу всім не бухати, буде память як в мене та Марафон почне викликати здорові рвотні позиви.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:38
так це не задача президента, для цього є спецслужби.
я не вірю, що пуйло СИЛЬНО переймається реальним рейтингом. сберегти тотальний контроль над медіа машиною пропаганди важливіше ніж реальні цифри, а цьому ніхто не грозить, в рунеті нема ботів інших країн. може наших є трошки але вплив там мінімальний.
приклад півнячої кореї або навіть білорусі доводить, що якщо в тебе надійний контроль над медіа, виборами і ти не боїшся використовувати силу проти своїх людей, втратити владу дуже складно навіть при супер низькому реальному рейтингу
краще бить по НПЗ
Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:45
ну якщо заява якогось лівого міністра для вас показник, то да. я доречі почитав оригінал, там про україну два рядки, і там не було про те що росія відмовляються від донецької. там по суті підтверждено умову яка звучала раніше шо НІБИТО відмовляються від запора і херсона (а як же "конституція рф"? ). але це якби ми зараз відмовились від кордонів 1991 і подавали це як поступку
для мене не показник. розмови про 2-3 тижні, а воз і нині там. навіть зернова угода як результат була важливіше ніж ці хороводи. трамп тягне час, путін тягне час. а причина в тому, що путін вірить, що обвалить фронт. тому домагатись ми звичайно можемо, але толку не буде, поки вводні для путіна не зміняться. змінити швидко їх може трамп але не хоче. змінити повільно їх може ЗСУ, коли ціна наступу стане для путіна некомфортною.
Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:47
Питання дуже хороше і глибоке. Нажаль відповідь дуже велика і у мене не має бажання багато тобі писати. І так багато написав.
Коротко:
-Тому що це не дасть такого великого підсилення армії РФ як комусь здається. Це не підсилить армію настільки щоб порвати нашу оборону.
-Це збільшує ризики для путіна. Владу він звичайно не втратить але незадоволення населення зросте. + економічні ризики, мобілізація(+виїзд) можуть ослабити економіку.
Тому: навіщо йому це? І так нормально - ціль помаленьку досягається. А +1 млн рил можна ж мобілізувати в будь-який момент. В критичний момент, наприклад.
