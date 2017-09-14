RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 15:40

  Shaman написав:............
ЛАД, це ж він для вас пише, щоб було зрозуміло ;) а то дійсно здається, ви не зажди розумієте, про що я пишу - схоже інколи треба дублювати російською 8)

Ваши мысли, каким языком не пиши, всё равно вылазит инструктор райкома партии по идеологии. И ничего больше.
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 15:41

  ЛАД написав:
  trololo написав:
  ЛАД написав:Был бы я помоложе, сам после таких угроз пошёл бы защищать Харьковпрайд.


так ви і захищаєте. тих, хто вас вбиває. рускіх п'дорів

Не порите чушь.
И какое отношение Харьковпрайд имеет к "рускім п'дорам"?
Или вас уже клинит?


а кого не заклініт, коли бачиш як патріот харкова та інтелектуал методично ставить під сумнів російські злочини. поїзд дружби це була російська іпсоха. вам хочеться долі криму для харкова?
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 15:42

  ЛАД написав:
  Shaman написав:............
ЛАД, це ж він для вас пише, щоб було зрозуміло ;) а то дійсно здається, ви не зажди розумієте, про що я пишу - схоже інколи треба дублювати російською 8)

Ваши мысли, каким языком не пиши, всё равно вылазит инструктор райкома партии по идеологии. И ничего больше.


То да, этой твой уровень парторга, кем ты и являешься
И выше, ты просто не способен понять

Поэтому и занимаешься навешиванием ярлыков ) говоришь лозунгами и мыслишь шаблонно
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 15:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:............
Діти повторюють те що чують взагалі. Не обовʼязково від дорослих і якщо і дорослих, не обовʼязково від батьків. Уявіть собі, підлітки вміють матюкатися, булити, принижувати, ображати, чіпляти за живе й болюче. В усі часи. Незалежно від того, війна чи ні, така ситуація цілком могла статися і 20 років тому і 10 років тому і ще буде в майбутньому.
Чи це добре? Ні. Чи правильно? Ні. Чи є тут вина організаторів і батьків? Звісно, частково є.
Що батьки могли висловити невдоволення, подумавши що зі зростом 185 то не підліток - реакція очікувана.
Ви виділили "двоє дорослих чоловіків", але не виділили, що вони були пʼяні. Дитяче змагання за підтримки бухих батьків це вже цікава суміш.
І так, не драматизуйте. Дурні були є і будуть

Дети повторяют то, что слышат от взрослых, которые, в любом случае, чьи-то родители (сейчас, правда, ещё и из инета). И задача родителей бороться с таким.
Но если буллинг, унижение и пр. это вопрос индивидуальных отношений (тоже плохо, но всё же), то такие вещи раскалывают общество.
Мы тут с tumos"ом обсуждали лозунг "Великий Израиль" и говорили о том, что карта за спиной Смотрича вызвала возмущение у арабов вплоть до официальных протестов. Вполне справедливое возмущение. Но когда я напомнил о старых выступлениях Тягнибока и лозунгах "Правого сектора" и спросил, не должно ли было это вызывать возмущение у россиян и, хуже того, у русскоязычных украинцев, он сказал, что "это другое" и я "перевожу тему". Это я ещё не упоминал о регулярных высерах Фарион. И всё это не встречало официальных опровержений.
Как вы думаете будут эти мальчишки-футболисты относиться к "западенцам"? С большой теплотой и доверием? А такие вещи запоминаются хорошо.
Так что, "не треба драматизувати"?

В том же ролике перед сюжетом о футболистах говорится о Харьковпрайд. Вы знаете моё отношение к ЛГБТ, я не их сторонник. Но какого хрена угрозы: "планують прибути представники ультраправих організацій із Києва"? Те же "поезда на Крым"? Вы же знаете старый клич:"Наших бьют!". После жтого уже не разбираются, кто прав, кто виноват. Есть "наши" и есть "чужаки". У киевлян мало своих проблем? Был бы я помоложе, сам после таких угроз пошёл бы защищать Харьковпрайд.


Про емоційність футбольних вболівальників думаю не мені вам розказувати. Ще раз - я не бачу нічого хорошого в цій історії, але нажаль ця історія цілком могла мати місце і 5 і 10 років тому і скоріше за все і через 5 років можливі подібні ситуації, бо діти є діти, а якщо поряд інфантильні і п'яні дорослі то це неминуче.
І про прайд - не визріло в нашому суспільстві ще достатньо толерантного прошарку. І в Києві на прайди приходять невдоволені, а Харків в цьому плані трохи більше консервативний. Чого правда аж з Києва поперли я я сам не розумію, в Харкові своїх консерваторів традиціоналістів вистачає.
Скільки подібні паради в Україні проводять - приблизно щоразу одне й те саме.
Якщо ви хочете сказати, що це от зараз щось змінилося і люди стали нетолерантні - то ні. Не зараз. Саме тому я й кажу не драматизувати, нічого нового не сталося.
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 15:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  trololo написав:поїзд дружби це була російська іпсоха


То чому 2 іпсошника - Корчинський та Мосійчук не притягнуті до відповідальності
ні правохоронними органами, ні своїми "побратимами"?
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 15:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:[quote="5885658:Faceless"]
...........
А при вдалій інформполітиці це має отримати вайб ще й ганебного й принизливого
Остальное верно, но с последним категорически не согласен.
И вы правы, с таким усердием да с матом боролись бы.
Не здивований вашій реакції :)
Але думаю і ви то очікували від мене

Это да.
Но вы никак не хотите понять, что вы работаете на раскол общества.
В 2014 это закончилось плохо.
Чисто большевистский подход: "Железной рукой приведём человечество к счастью!"[/quote]Якщо вам стане легше, звинувативши мене в розколі суспільства - хай так і буде
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 15:48

  trololo написав:
  pesikot написав:Ничего не жмёт ?
Или ... это другое ? )



в маріуполі після захоплення першим ділом, ще трупи не охололи, кинулись палити всі українські книжки.

Будем брать пример с российских агрессоров?
Действовать так же?
Так зачем и за что тогда воевать?

P.s. А пример уже и так берём. Книги на русском языке из библиотек массово изымаются. Не знаю, палят ли их, но вряд ли бережно хранят на каких-то складах. В магазинах литература на русском тоже уже практически исчезла, кое-где есть ещё в ничтожных количествах нераспроданные остатки.
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 15:50

  fox767676 написав:
  trololo написав:поїзд дружби це була російська іпсоха


То чому 2 іпсошника - Корчинський та Мосійчук не притягнуті до відповідальності
ні правохоронними органами, ні своїми "побратимами"?

Лахтинский ... россияне, до сих пор, рассказывают, что такой поезд был и даже были свидетели, которые этот поезд останавливали

Как и был автобус под Корсунь-Шевченковским, который сожгли "националисты"

Продолжай, у меня много поп-корна ))
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 15:52

  jump написав:https://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_vbyly_vidomogo_gromadskopolitychnogo_diyacha_179285.html

Парубія застрелили зрання :shock:

Чому він не на фронті?
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 15:58

  ЛАД написав:
  trololo написав:
  pesikot написав:Ничего не жмёт ?
Или ... это другое ? )



в маріуполі після захоплення першим ділом, ще трупи не охололи, кинулись палити всі українські книжки.

Будем брать пример с российских агрессоров?
Действовать так же?
Так зачем и за что тогда воевать?


Я ждал, когда ты это напишешь, прямо слово в слово )

Какой же ты лицемер, настоящий парторг.
Совесть, мораль отсутствуют - как понятие

Жечь украинские книги - ну нормально, с кем не бывает, никакого осуждения от тебя нет

При этом, сжигание книг, как делали нацисты и рашисты, и изъятие книг - ты уравниваешь

А вот российский язык - надо вернуть и книги надо вернуть
Чтобы россияне гарантировано пришли защищать российский язык

PS. ЛАД, ты пишешь российским языком на этом форуме и тебе за это ничего не прилетает.
О каком притиснении российского языка ты трындишь ?

Спробуй, українською мовою писати на якомусь російському форумі.
Про результати - доклад в трьох екземплярах )
