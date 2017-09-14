ЛАД написав:А "російські злочини" я під сумнів не ставлю.
І написав це в лапках, тим самим поставив під сумнів
а я спочатку й не звернув увагу, що ЛАД тупо стьобається. які це російські злочини? й у Бучі напевне постанова, чи не так ЛАД?
Навіть, КАБи, ракети, БПЛА по Харькову не змінюють позицію ЛАДа ... він не звинувачює в цьому росіян
У нього винні - українці Він не дарма згадав Львів ...
У нього позиція - якби не "націоналісти" у Львові, то і Харьків не обстрілювали б Зрозуміти, що Харьків обстрілюють, тому що росіяни хочуть обстрілювати Харьків і "націоналісти" тут не до чого - він не в змозі
pesikot написав: То ж ти і є проросійський, ти сам це визнаєшь
Якесь незрозуміле твоє намагання, все перевести на мене )
Ти без моєї "демотивації" знімав гроши за оренду, під час "візуального контакту" Ти без моєї "демотивації" корупційно виїхав за кордон Ти без моєї "демотивації" продвигав та продвигаєшь російські нарративи
Не соромься, напиши, що ти агент ФСБ Твої куратори це оцінять, 30 ойро підкинуть на цигарки, а на цьому форумі тобі за це нічого не буде )
Shaman написав:звісно треба - армія, мова, віра. на цьому базується єдина країна
Ещё могу сказать - попугай. И вопрос - давно вы стали истинно верующим? Символ веры наизусть рассказать сможете?
Парторг, а не подскажешь, если вера так не важна, то с какого перепуга Россия требует прав для своего московского филиала РПЦ ?
Може, віра - такі має значення
PS. До речі, ти про символ віри якого саме собору ? ) Бо останній цей
Вірую в Єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба й землі і всього видимого і невидимого. І в Єдиного Господа Іисуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, що від Отця народився попереду всіх віків, — Світло від Світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотворенного, єдиносущного з Отцем, через Котрого все сталося, Що заради нас, людей, задля нашого спасіння прийшов з небес і втілився від Духа Святого й Марії Діви і став чоловіком. І розп'ятий був за нас при Понтійському Пилатові, і страждав, і був похований. І воскрес на третій день, як було написано. І зійшов на небо і сидить праворуч Отця. І знову прийде зі славою судити живих і мертвих, і царству Його не буде кінця. І в Духа Святого, Господа животворчого, що від Отця походить, що йому належить рівне з Отцем і Сином поклоніння і славлення, що говорив через пророків. В Єдину, Святу, Соборну й Апостольську Церкву. Визнаю одно хрещення задля відпущення гріхів. Сподіваюсь воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
В тебе дар структурно писати бред.
Это не дар. Просто ничего другого он писать не умеет.
В тебе дар структурно писати бред.
У мене дар, структуровано (а не структурно, москаль невихований) робити запити до таких як ти )
В тебе дар структурно писати бред.
Это не дар. Просто ничего другого он писать не умеет.
Когда заканчиваются аргументы - переходят на личности )
ЛАД & UA - у вас нет аргументов, кроме, навешивания ярлыков )